Si avvicina il lancio dei nuovi dispositivi targati Google e poche ore fa, a due settimane esatte dall’evento Made by Google 2026, il colosso di Mountain View ha pubblicato un breve video teaser dedicato a Google Pixel 11 Pro.

Questo video, oltre a mostrare le forme di Pixel 11 Pro in colorazione Canyon/Dune (che probabilmente sarà la colorazione di punta dei modelli Pro e Pro XL) e a rinnovare l’appuntamento per il 12 agosto 2026, porta avanti la campagna di marketing “Ask more of your phone” inaugurata lo scorso anno con i Pixel 10. Scopriamo tutti i dettagli.

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Google Pixel 11 Pro: arriva un nuovo video teaser

Sono passate due settimane esatte da quando Google ha diffuso il primo teaser dedicato ai Pixel 11 e, più nello specifico, alla funzione Pixel Glow che caratterizzerà una delle principali novità della gamma.

Dei prossimi smartphone Made by Google sappiamo ormai vita, morte e miracoli (molti dettagli sono stati recentemente confermati), inclusi i prezzi di listino per l’Italia, al punto che vi abbiamo già proposto una sorta di confronto sulla carta con i modelli della generazione 2025.

Tornando al presente, a due settimane dall’evento di lancio, Google ha pubblicato sul canale YouTube “Made by Google” un breve video teaser della durata di 30 secondi che ha come protagonista Google Pixel 11 Pro.

Cosa ci racconta il video teaser

Il video, intitolato “The Next Obvious Move” (lett. “La prossima mossa ovvia”), è basato su un’idea tanto semplice quanto diretta: se utilizzi quotidianamente l’ecosistema dell’azienda, il prossimo passo “ovvio” non può che essere l’acquisto di un Pixel. La voce narrante, infatti, recita quanto segue:

Usi Gmail, Google Maps, Google Search, Google Calendar, Google Docs, Google Gemini tutti sul tuo telefono. Sembra che la prossima mossa sia… Sì!

Oltre alle app citate esplicitamente dalla voce narrante, la clip evidenzia molti altri servizi del colosso di Mountain View (come Foto, Drive, Meet, Chrome, Presentazioni, Chat, Traduttore, Keep, Fogli, Play Store, Home, Nest e Wallet).

Il video è inoltre l’occasione per ammirare le fattezze di Google Pixel 11 Pro nella colorazione Canyon/Dune, una tonalità di arancione con dettagli oro, anche se lo smartphone è “al buio”, con la sola parte in oro in risalto e la matrice di LED di Pixel Glow in funzione.

La luce di Pixel Glow ruota su se stessa, ricordando l’effetto prodotto da una girandola, e in generale ci offre la prima vista frontale di come apparirà (nello scorso teaser era mostrata di taglio).

Nel caso in cui Google decida di mettere in campo la stessa strategia portata lo scorso anno, è lecito attendersi tanti altri teaser ufficiali nelle due settimane che ci separano dal lancio ufficiale: l’evento è in programma a New York il 12 agosto 2026 alle 18:00, quando qui in Italia sarà appena scattata la mezzanotte del 13 agosto 2026.