Chi utilizza lo smartphone per registrare video sa bene che, nella maggior parte dei casi, il risultato finale dipende non solo dalla qualità del sensore, ma anche dall’elaborazione software applicata dal produttore. Se da un lato questi algoritmi sono pensati per migliorare automaticamente le riprese, dall’altro possono limitare chi desidera avere un controllo più preciso sui parametri di registrazione; proprio con questo obbiettivo nasce Native Camera, una nuova applicazione Android rivolta sia agli appassionati di videografia sia agli utenti più esperti che vogliono sfruttare al massimo l’hardware fotografico del proprio dispositivo.

L’idea alla base dell’app è semplice, ridurre il più possibile l’intervento dell’elaborazione software del produttore per offrire un’immagine più naturale e permettere all’utente di gestire manualmente numerosi aspetti della registrazione video.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Native Camera punta tutto sul controllo manuale delle riprese

Native Camera mette a disposizione un’interfaccia a pagina singola, pensata per consentire l’accesso rapido ai principali parametri di registrazione. Tra questi troviamo il controllo manuale dell’esposizione, sensibilità ISO, messa a fuoco, bilanciamento del bianco e modalità di stabilizzazione, così da adattare facilmente ogni ripresa alle condizioni di luce e alla scena da registrare.

L’app supporta inoltre diversi obbiettivi presenti sullo smartphone, permettendo di passare rapidamente tra fotocamera ultra-grandangolare, grandangolare e teleobbiettivo, con informazioni aggiornate in tempo reale sullo stato dell’hardware.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il supporto ai diversi formati video, gli utenti possono infatti registrare nel classico formato SDR a 8 bit, ideale per garantire la massima compatibilità con qualsiasi dispositivo, oppure sfruttare l’HLG HDR a 10 bit, pensato per chi desidera ottenere una gamma dinamica più ampia e colori più ricchi durante le riprese.

L’app offre anche la possibilità di intervenire sul bitrate della registrazione, evitando le impostazioni predefinite spesso imposte dal software del produttore e consentendo di ottenere file video con una qualità superiore, particolarmente utili in fase di post-produzione.

Previous Next Fullscreen

Native Camera non si limita al comparto video, ma dedica particolare attenzione anche alla registrazione audio, l’app permette infatti di scegliere se registrare in modalità stereo o mono e di selezionare la sorgente audio preferita, utilizzando il microfono integrato dello smartphone oppure dispositivi esterni come microfoni USB o cuffie Bluetooth.

Tra le funzionalità più particolari figura anche una modalità ISO potenziato, progettata per migliorare la visibilità dell’anteprima durante le riprese in condizioni di scarsa illuminazione e ottenere immagini notturne più luminose e definite sui dispositivi compatibili.

Sul fronte della privacy, gli sviluppatori sottolineano che tutti i video vengono elaborati e salvati in locale nella cartella DCIM/NativeCamera del dispositivo, senza richiedere la creazione di un account e senza alcun sistema di tracciamento.

Per chi desidera accedere alle funzionalità più avanzate è disponibile Native Camera Pro, acquistabile tramite pagamento una tantum; la versione Pro sblocca la registrazione HLG HDR a 10 bit, i bitrate video personalizzabili più elevati e la modalità ISO potenziata su tutti i dispositivi compatibili.

Se manterrà quanto promesso, Native Camera potrebbe rappresentare un’interessante alternativa per tutti gli utenti Android che cercano un’app capace di offrire maggiore libertà creativa rispetto alle soluzioni fotografiche preinstallate dai produttori.