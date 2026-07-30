Archiviata la presentazione dei nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8, il colosso coreano Samsung ha ormai sparato tutte le principali cartucce per il 2026. L’attenzione ora è tutta dedicata a Samsung Galaxy S26 FE, la versione Fan Edition del top di gamma lanciato a inizio anno che punta ad offrire un’esperienza vicina agli smartphone premium a un prezzo più contenuto.

Nelle ultime ore un report pubblicato da Dealabs ha anticipato diversi dettagli su Samsung Galaxy S26 FE, tra cui la possibile finestra di lancio, le colorazioni disponibili, i tagli di memoria e perfino i prezzi previsti per il mercato francese che, salvo sorprese, dovrebbero essere in linea con quelli che vedremo anche per il mercato italiano.

Secondo la fonte, Samsung avrebbe programmato la presentazione del nuovo Fan Edition intorno al 1 settembre 2026, una scelta perfettamente in linea con la strategia adottata negli ultimi anni. Anche Samsung Galaxy S25 FE era stato annunciato nei primi giorni di settembre 2025, dunque una data di lancio tra poco più di un mese appare pressoché plausibile.

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Nuovi dettagli su Samsung Galaxy S26 FE, ma che prezzi

Il leak ha svelato anche alcuni importanti dettagli, estetici e non, sul nuovo dispositivo. Samsung Galaxy S26 FE dovrebbe arrivare sul mercato nelle classiche colorazioni Graphite e Aqua Green, alla quale si aggiungerebbe una terza caratterizzata da una tonalità intermedia tra il blu e il viola, anche se per il momento non conosciamo ancora il nome commerciale.

Una delle principali differenze rispetto ai fratelli maggiori della gamma Galaxy S26 risiederebbe nella scelta dei tagli di memoria. Pare infatti che per Samsung Galaxy S26 FE il colosso coreano abbia optato per un taglio base di 128 GB di spazio di archiviazione, affiancato da configurazioni con 256 GB e 512 GB di memoria.

La presenza del modello base da 128 GB, che finalmente l’azienda ha eliminato dai suoi top di gamma, dovrebbe in teoria contribuire a mantenere più accessibile il prezzo d’ingresso di Samsung Galaxy S26 FE, anche se le indiscrezioni sembrano indicare tutt’altro. Sempre secondo il leak, il nuovo smartphone dovrebbe essere commercializzato in Francia con prezzi a partire da 799 euro per la variante con 128 GB di memoria, salendo poi a 899 euro per quella da 256 GB e ben 1099 euro per il modello da 512 GB.

Se queste informazioni dovessero rivelarsi corrette, Samsung Galaxy S26 FE andrebbe incontro a rincari pari rispettivamente a 50, 90 e 170 euro rispetto ai corrispondenti modelli del Galaxy S25 FE in Francia. Se questi prezzi dovessero essere gli stessi anche per l’Italia, noi utenti italiani andremmo incontro ad un rincaro leggermente inferiore, dato che le tre configurazioni di Galaxy S25 FE sono state vendute a 20 euro in più rispetto alle controparti francesi lo scorso anno.

Diverse indiscrezioni avevano già anticipato alcune caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy S26 FE, che nelle scorse ore ha anche fatto la sua apparizione su vari database che hanno confermato il supporto alla ricarica rapida cablata da 45 W, la stessa che abbiamo già visto sul predecessore. Il resto della scheda tecnica è ancora avvolto nel mistero, ma secondo alcuni leak lo smartphone dovrebbe essere lanciato con il processore Exynos 2500 già utilizzato su Galaxy Z Flip7 e 8 GB di memoria RAM.

Naturalmente, trattandosi di informazioni non ufficialmente confermate da Samsung, è bene prendere il tutto con le dovute pinze. Non sappiamo ancora se i prezzi italiani saranno gli stessi del mercato francese o se, paradossalmente, potremmo assistere a rincari ancora più consistenti rispetto a quelli segnalati dal leaker. La finestra di lancio sembra però l’informazione al momento più affidabile, dunque nel corso dei prossimi giorni avremo sicuramente un quadro più completo sul nuovo dispositivo.