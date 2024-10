Il team di sviluppatori di Xiaomi è al lavoro sull’ottimizzazione di HyperOS 2, attesa nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso cinese e nelle scorse ore in Rete sono emersi interessanti dettagli su quella che dovrebbe essere la tempistica di rilascio.

In particolare, è stata pubblicata quella che dovrebbe essere la roadmap di rilascio globale dell’aggiornamento che porterà sui device di Xiaomi, Redmi e POCO la nuova versione dell’interfaccia, che dovrebbe caratterizzarsi per un miglioramento delle prestazioni, una grafica intuitiva e varie ottimizzazioni.

Ecco quando dovrebbe arrivare HyperOS 2 Global

I primi modelli a ricevere HyperOS 2 con Android 15 entro la fine del 2024 sono Xiaomi 14 e Xiaomi 13T Pro mentre per gli altri bisognerà attendere il primo trimestre del prossimo anno.

Stando a tale roadmap (sulla cui attendibilità non vi sono garanzie), ad inizio 2025 dovrebbero ricevere HyperOS 2 a livello globale Xiaomi 14 e Xiaomi 13T Pro (i modelli che non sono stati aggiornati a fine 2024), Xiaomi 14 Ultra, la serie Xiaomi 14T, la serie Xiaomi 13, Xiaomi 13T, Redmi 12, Redmi 13, la serie Redmi Note 13, POCO X6 Pro 5G e la serie POCO F6.

Tra le principali novità di HyperOS 2 non mancano una migliore gestione della batteria e delle risorse di sistema, con un incremento di autonomia e prestazioni e un Control Center migliorato, che dovrebbe aiutare gli utenti a rendere più semplici e veloci (oltre che personalizzabili) le attività della vita di tutti i giorni.

In sostanza, per i team di sviluppatori di Xiaomi, Redmi e POCO si prospettano alcuni mesi piuttosto impegnativi, anche perché l’aggiornamento in questione dovrebbe essere esteso ad un’ampia categoria di device, sia di fascia alta che media (e, quindi, con differenti esigenze e capacità).