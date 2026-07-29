OPPO Find X9 Ultra è passato tra le mani degli esperti di DxOMark per l’attesa recensione del comparto fotografico: il flagship è riuscito a raggiungere il podio della classifica del sito, ma non ad agguantare la vetta, tuttora occupata da HUAWEI Pura 80 Ultra (qui la nostra recensione). Vediamo i punteggi ottenuti e scopriamo quali sono gli aspetti più apprezzati e quali sono invece quelli da migliorare.

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OPPO Find X9 Ultra fa un’ottima figura su DxOMark, ma non basta per la vetta

Ogni smartphone premium, soprattutto se punta sul comparto fotografico, finisce prima o poi nelle mani di DxOMark per la consueta recensione. Questa volta è toccato a OPPO Find X9 Ultra, modello di punta della gamma che aveva già visto il fratello OPPO Find X9 Pro piazzarsi in buona posizione.

Prima di dare un’occhiata ai risultati ottenuti, ricapitoliamo l’hardware a disposizione dello smartphone. Il sistema Hasselblad Master Camera di OPPO Find X9 Ultra è composto in tutto da cinque fotocamere posteriori:

principale da 200 MP (Sony LYT-901), 1/1,12”, f/1.5, 23 mm, con OIS;

ultra-grandangolare da 50 MP (Sony LYT-600), f/2.0, 14 mm, con autofocus;

teleobiettivo periscopico 3x da 200 MP (OmniVision OV52A), 1/1,28”, f/2.2, 70 mm, stabilizzato, con distanza minima di messa a fuoco di 15 cm;

teleobiettivo periscopico 10x da 50 MP (Samsung JNL), f/3.5, 230 mm, con stabilizzazione Sensor Shift e struttura periscopica a cinque riflessioni;

True Color Camera multispettrale a 3,2 milioni di pixel dedicata alla fedeltà cromatica.

OPPO Find X9 Ultra ha raggiunto i 170 punti su DxOMark, che lo piazzano sul terzo gradino del podio a parimerito con Vivo X300 Ultra. Secondo quanto riferito, lo smartphone offre prestazioni complessive di alto livello sia nelle foto sia nei video, con punti di forza principali nella conservazione dei dettagli, nel controllo del rumore, nell’effetto bokeh dei ritratti e nelle prestazioni dello zoom a lungo raggio. La fotocamera è in grado di produrre risultati costanti in un’ampia gamma di condizioni, mentre i suoi principali limiti emergono maggiormente in scene difficili con scarsa illuminazione e con elevata gamma dinamica.

Più nel dettaglio, lo smartphone OPPO ha ottenuto 161 punti lato video e 175 punti lato foto, con numeri da primato nei bokeh e nello zoom. Tra i Pro elencati abbiamo la buona luminosità in foto e video, l’ottima resa cromatica con tonalità della pelle fedeli alla realtà, sia in ambienti esterni che interni, per foto e video, l’elevato livello di dettaglio nelle foto, sia per la fotocamera principale che per specifici intervalli di zoom, il rumore contenuto e la modalità ritratto con tanto dettaglio e scatti naturali.

Tra i Contro, il sito cita lievi variazioni di messa a fuoco durante le transizioni, occasionali errori nella scelta dei soggetti da mettere a fuoco, rumore visibile in condizioni di controluce e scarsa illuminazione e dominanti di colore talvolta troppo intense con poca luce.

La classifica DxOMark vede HUAWEI Pura 80 Ultra conservare il primo posto con 175 punti complessivi, seguito da Vivo X300 Pro con 171 punti (che a sorpresa supera il fratello Ultra di un punto) e per l’appunto da OPPO Find X9 Ultra e Vivo X300 Ultra con i loro 170 punti. Per il flagship OPPO non si tratta dunque di un primato assoluto, ma parliamo comunque di un punteggio eccellente, condito da diversi picchi.

Per approfondire potete consultare la recensione del comparto fotografico di DxOMark e la nostra recensione completa.