Sappiamo tutti come Google debba gran parte del proprio successo alla Ricerca, nel corso del tempo questo strumento si è sviluppato passando dal semplice servizio sul web ad un’apposita applicazione proprietaria coadiuvata da strumenti recenti come Cerchia e cerca.

Oggi vediamo insieme alcune novità in arrivo per l’app Google proprio nel frangente della ricerca, ma anche alcune novità per Cerchia e cerca.

Una funzione dell’app Google su iOS potrebbe arrivare anche su Android

Partiamo dall’app Google, software al quale diversi utenti si affidano per effettuare le proprie ricerche sul web; lo strumento in questione riceve ciclicamente nuove funzioni e modifiche, di recente per esempio abbiamo visto come Google stia preparando un’importante novità per le ricerche, come l’app potrebbe diventare più colorata grazie ai doodle, come il software mostrerà a breve contatti, applicazioni e impostazioni del dispositivo, o ancora come sia in programma una semplificazione per la navigazione in incognito con un nuovo pulsante.

Attualmente gli utenti iOS possono usufruire di una funzionalità all’interno dell’app che gli utenti Android non hanno ancora a disposizione, ma presto ciò potrebbe cambiare: secondo quanto individuato dal cacciatore di codici assembledebug, Google sarebbe intenzionata a portare sul robottino una funzionalità progettata per semplificare le ricerche ripetute.

Come potete notare dal video qui sopra, nella versione beta 15.34.32.29.arm64 dell’app Google è stato individuato un nuovo pop up che compare per qualche secondo quando l’utente si appresta ad effettuare una ricerca tramite l’app Google o tramite la barra di ricerca nella schermata iniziale del Pixel Launcher; il pop up in questione propone all’utente una ricerca recente, funzione utile per tutti coloro che per esempio vogliono rivisitare rapidamente una query precedente senza riscriverla.

Come detto gli utenti della mela vantano già la funzionalità in questione, mentre su Android è attualmente disponibile solo in versione Beta e previa attivazione di alcuni flag; nel prossimo futuro tuttavia potrebbe venir implementata in forma stabile.

Cerchia e cerca riceve una comoda novità

Cerchia e cerca, lo strumento sviluppato da Google che ha fatto il suo debutto a inizio anno durante l’evento di presentazione dei Samsung Galaxy S24, reso in seguito disponibile prima per gli smartphone della famiglia Pixel 8 e poi, anche per altri dispositivi Pixel e del colosso coreano, è ormai entrato di prepotenza nelle abitudini degli utenti che hanno la fortuna di poterlo utilizzare.

Nel corso del tempo il colosso di Mountain View ha continuamente migliorato il servizio in questione, l’azienda ha per esempio lavorato per impedire le attivazioni accidentali di Circle to Search, ma abbiamo anche visto come lo strumento sia diventato disponibile anche per Google Pixel Tablet, e come siano in lavorazione alcune possibili future novità come la possibilità di copiare e condividere aree selezionate come immagini, la possibilità di utilizzarla in modalità schermo condiviso anche sui Google Pixel, come abbia ricevuto il supporto per la scansione dei codici QR, o ancora come lo strumento si sia unito a Google Lens all’interno del browser proprietario.

Nelle ultime ore Google sembra aver avviato il rilascio, attraverso un’attivazione lato server, di una piccola ma comoda novità, come potete vedere dalle immagini nella galleria qui sotto.

Una volta attivato lo strumento, Cerchia e cerca fornisce all’utente un’opzione di condivisione rapida che consente di condividere rapidamente l’oggetto cerchiato sullo schermo; appare infatti un nuovo pulsante Condividi sopra la selezione effettuata che, se cliccato, permette appunto la condivisione della parte selezionata sotto forma di screenshot con altre app e contatti.

Qualora la parte selezionata dovesse contenere del testo, lo strumento propone anche un altro pulsante Seleziona testo, grazie al quale è possibile copiare o tradurre quanto selezionato.

Insomma la nuova opzione Condividi nello strumento di Google rappresenta una piccola ma comoda aggiunta, permettendo all’utente di condividere rapidamente una parte dello schermo come immagine senza dover prima fare uno screenshot e poi ritagliarlo.