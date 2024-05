Samsung aveva annunciato che la distribuzione della nuova versione della One UI si sarebbe ampliata all’inizio di maggio, e così sta avvenendo: Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3 stanno iniziando ad accogliere l’aggiornamento alla One UI 6.1 con alcune delle funzionalità Galaxy AI.

Al via il rollout di One UI 6.1 e Galaxy AI per Samsung Galaxy S22, S21, Z Fold4, Flip4, Flip3 e Fold3

La One UI 6.1 ha esordito su Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, ma ha poi fatto capolino nelle scorse settimane tramite aggiornamento sulla serie Galaxy S23 (S23 FE compreso), ma anche su Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra. Risulta disponibile ovviamente anche sugli ultimi arrivati della fascia media, ossia Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G, ma il produttore ha intenzione di proporla su praticamente tutti i modelli attualmente alla One UI 6.0.

Un paio di settimane fa l’azienda ha annunciato la seconda fase della distribuzione, che porterà One UI 6.1 e Galaxy AI su un numero maggiore di dispositivi: i prossimi sulla tabella di marcia sarebbero dovuti essere Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra, ma in queste ore c’è una sorpresa.

La distribuzione della One UI 6.1 è iniziata non solo sulla serie Samsung Galaxy S22 e su Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, ma pure sulla serie Samsung Galaxy S21, su Galaxy Z Flip3 e su Galaxy Z Fold3, anche se siamo sicuri che nelle prossime ore toccherà anche ai tablet citati più su. Si parte dalla Corea del Sud, ma il rollout globale potrebbe partire da un momento all’altro e coinvolgere anche gli smartphone italiani. Tra le novità principali troviamo miglioramenti nell’efficienza energetica e nelle animazioni, che si affiancano a Galaxy AI.

Sui Galaxy S22 e su Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 vengono introdotte diverse funzionalità Galaxy AI attraverso un aggiornamento di circa 3 GB: per il momento non abbiamo i dettagli, ma dovrebbero essere state integrate quasi tutte le funzioni di intelligenza artificiale che abbiamo visto sulla serie Galaxy S23 (del resto l’Exynos 2200 di S23 FE è lo stesso dei Galaxy S22); non dovrebbero mancare Cerchia e cerca con Google, Traduzione Live, Interprete, Assistente Chat, Assistente Note, Assistente Trascrizione, generazione sfondi e così via.

La serie Samsung Galaxy S21 sta anch’essa iniziando ad accogliere la One UI 6.1 a partire dalla Corea del Sud, in compagnia di Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3: purtroppo, come prevedibile visti gli anni trascorsi dall’uscita, le funzionalità Galaxy AI risultano molto limitate; i flagship 2021 sembrano offrire solamente Cerchia e cerca con Google, perlomeno in base a quanto possiamo vedere per ora nel changelog coreano; in realtà, a quanto ci risulta dalla community ufficiale, dovrebbe essere arrivata anche la funzione Assistente Chat, con la quale si può perfezionare il tono della conversazione, ottenendo un testo con lo stile e il registro linguistico desiderati, ma anche tradurre messaggi, e-mail e altro ancora in 13 lingue in tempo reale all’interno della tastiera.

Per maggiori dettagli dovremo attendere l’avvio del rollout della One UI 6.1 sugli smartphone italiani. Ci aspettiamo novità a breve per i tablet della serie Galaxy Tab S8.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, Z Fold4, Z Flip4, Z Flip3 e Z Fold3

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti sul vostro Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip3 o Galaxy Z Fold3 potete fare un salto nelle impostazioni di sistema: vi basta seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch. In caso di esito negativo, potete attendere qualche giorno per poi riprovare.