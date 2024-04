Diversi utenti si sono ormai abituati all’utilizzo di Cerchia e cerca, la funzionalità creata da Google ha fatto la sua prima apparizione durante l’evento di presentazione dei Samsung Galaxy S24, per poi essere resa disponibile prima per gli smartphone della famiglia Pixel 8 e, in seguito, anche per altri dispositivi, diventando di fatto una delle ultime novità in ambito Android più comode e apprezzate.

Nel corso del tempo il colosso di Mountain View ha apportato tutta una serie di migliorie alla sua ultima creazione e, in futuro, siamo sicuri che le sue funzionalità verranno ulteriormente migliorate. Alcuni di voi potrebbero però non essersi accorti di una piccola discrepanza per quel che riguarda il funzionamento di Cerchia e cerca sugli smartphone Pixel e sui Samsung Galaxy.

Stranamente i dispositivi del colosso coreano che beneficiano della funzionalità in questione vantano una piccola chicca aggiuntiva, attualmente non disponibile sugli smartphone sviluppati da Google; l’azienda però potrebbe presto porre rimedio alla differenza di funzionamento.

Cerchia e cerca funzionerà in modalità schermo condiviso anche sui Google Pixel

Come detto alcuni potrebbero non essersene nemmeno accorti, soprattutto se non possiedono e utilizzano continuativamente dei dispositivi appartenenti alle due aziende ma, per quanto sia strano, gli smartphone made by Google hanno qualcosa in meno per quel che concerne il funzionamento di Cerchia e cerca rispetto ai dispositivi Samsung.

Nello specifico sugli smartphone Pixel Cerchia e cerca non funziona quando lo smartphone è in modalità schermo condiviso, a cosa è dovuto questo comportamento? La funzionalità oggetto di questo articolo utilizza l’API Assist di Android per effettuare uno screenshot della schermata visualizzata dall’utente, soffrendo di tutte le limitazioni che ne derivano, come l’impossibilità di acquisire screenshot di finestre protette nelle app.

La motivazione principale del mancato funzionamento nella circostanza menzionata, tuttavia, non sembra dipendere da ciò e non è molto chiara al momento, soprattutto considerando che come detto sui dispositivi Samsung Cerchia e cerca funziona tranquillamente anche in modalità schermo condiviso; ad ogni modo sembra che Google sia a conoscenza del problema e stia lavorando per risolverlo.

Il video che potete vedere qui sopra è stato condiviso da Mishaal Rahman che è riuscito a individuare un apposito flag nell’ultima Beta disponibile di Android 15, la sua attivazione consente l’utilizzo della funzione Cerchia e cerca anche in modalità schermo diviso sugli smartphone Google Pixel, segno di come l’azienda stia evidentemente lavorando per risolvere il problema.

Nonostante quindi la motivazione di questo funzionamento anomalo, o quanto meno differente rispetto ai dispositivi della concorrenza, non sia completamente chiara, è lecito attendersi l’implementazione della correzione in sviluppo in una delle prossime versioni Beta di Android 15, o al più tardi in quella stabile.