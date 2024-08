Cerchia e Cerca è senza dubbio una delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale più interessanti tra quelle studiate dal team di Google, che ha in programma di renderla ancora più completa introducendo il supporto audio.

Pare, infatti, che il colosso di Mountain View abbia deciso di offrire agli utenti una soluzione per trovare il nome di una canzone o di un artista, così come fanno anche altri popolari servizi del calibro di Shazam e SoundHound.

Scoperta una nuova funzione di Cerchia e Cerca

Nelle scorse settimane è emerso che il team di Google era al lavoro su una nuova funzione per Cerchia e Cerca, chiamata “Audio search” e capace di identificare una canzone.

Con la versione 15.32.36 beta di App Google lo staff di Android Authority è riuscito ad attivare tale nuova interessante funzione, scoprendo che è in grado non solo di identificare le canzoni in riproduzione sul dispositivo ma anche la musica che viene riprodotta nei suoi pressi (persino se è lo stesso utente che la sta canticchiando).

Ecco un breve video dimostrativo di tale nuova funzione:

Per sfruttare questa nuova funzione sarà sufficiente richiamare Cerchia e Cerca, così come si fa normalmente e a destra del campo di ricerca sarà visibile un pulsante con un’icona a forma di nota musicale: toccando tale tasto, viene avviata un’interfaccia di “ascolto” e il sistema eseguirà una ricerca per trovare la canzone riprodotta.

Al momento la ricerca non sembra funzionare correttamente ma dovrebbe dipendere da un problema lato server.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di Google per scoprire se (e quando) questa nuova funzione di Cerchia e Cerca verrà messa a disposizione di tutti gli utenti.