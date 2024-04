Molti di noi hanno iniziato a conoscere e ad apprezzare Cerchia e cerca, la recente funzionalità creata da Google che ha fatto la sua prima apparizione durante l’evento di presentazione dei Samsung Galaxy S24, per poi essere resa disponibile prima per gli smartphone della famiglia Pixel 8 e, in seguito, anche per altri dispositivi.

Dal suo lancio, la funzionalità in questione non è rimasta invariata ma ha beneficiato dell’aggiunta di una novità per quel che riguarda le traduzioni istantanee del testo visualizzato sullo schermo dello smartphone, segno di come l’azienda abbia intenzione di continuare a supportare la funzione migliorandola nel corso del tempo.

Un ulteriore conferma di ciò arriva dai colleghi di piunikaweb e dal lavoro di AssembleDebug, che ha individuato un’interessante novità in arrivo nel prossimo futuro sugli smartphone di Big G; diamo un’occhiata insieme.

Google potenzia Cerchia e cerca, presto permetterà di copiare e condividere aree selezionate come immagini

Come anticipato in apertura, il colosso di Mountain View sembra intenzionato a migliorare costantemente la funzionalità Cerchia e cerca, motivo per cui il team di sviluppatori dedicato sembra essere al lavoro per implementare una nuova funzionalità che potrebbe risultare utile in diversi contesti.

Secondo quanto individuato, sembra che a breve verrà introdotta la possibilità di catturare e condividere facilmente parti selezionate del proprio schermo come immagini: come potete notare dal video poco sotto, saranno presto disponibili due nuove voci dove attualmente è presente la dicitura “Seleziona testo”, ovvero “Copia immagine” e “Condividi immagine”.

Tralasciando il fatto che la nuova funzione potrebbe comunque subire alcune piccole modifiche prima del lancio ufficiale, al momento il suo funzionamento è abbastanza chiaro, cliccando “Copia immagine” verrà selezionata solo la parte cerchiata come screenshot e si aprirà l’editor di immagini, qui l’utente potrà modificare ulteriormente l’immagine per poi copiarla e condividerla con le app supportate.

Cliccando invece su “Condividi immagine” il sistema si occuperà di condividere immediatamente lo screenshot ritagliato, semplificando di fatto la condivisione delle immagini sullo schermo; l’utente beneficerà quindi di un processo più snello, non dovendo più catturare uno screenshot e ritagliarlo prima di poterlo condividere.

Inoltre, come potete notare dall’immagine qui sopra, sembra che Google abbia intenzione di apportare un’altra piccola modifica a Cerchia e cerca, introducendo la possibilità di utilizzare il pinch to zoom per zoomare ed eseguire una panoramica dell’immagine, modificando quindi leggermente il processo di selezione dei contenuti.

Al momento non è chiaro quando l’azienda possa rendere disponibile le novità elencate per tutti gli utenti, così come non è chiaro se le nuove funzionalità dedicate alla condivisione possano rimanere un’esclusiva degli smartphone Google Pixel o se invece ne potranno beneficiare tutti i dispositivi che già godono della funzione Cerchia e cerca; non ci resta che attendere per scoprirlo.