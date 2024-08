Cerchia e Cerca è stata una delle prime funzionalità integrate in Samsung Galaxy AI e attualmente è una delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale più apprezzate.

Google ha recentemente iniziato a testare la nuova funzionalità Music Search all’interno di Cerchia e Cerca, la quale consente agli utenti di identificare la musica in riproduzione sul dispositivo o nelle vicinanze. Ora questa novità inizia a essere distribuita su alcuni dispositivi Samsung.

Google sperimenta Music Search in Cerchia e Cerca

Un utente riferisce su Reddit che con la versione 15.32.37.28 dell’App Google ha ricevuto la funzionalità Music Search di Cerchia e Cerca sul suo smartphone Samsung Galaxy S23.

Quando si attiva Cerchia e Cerca appare un nuovo pulsante con l’icona della nota musicale che avvia il processo di identificazione della musica riprodotta sul dispositivo stesso o nelle vicinanze e funziona anche se si canticchia la canzone.

Con questa funzionalità gli utenti non devono installare app di identificazione musicale di terze parti come Shazam o Soundhound, ammesso che sia altrettanto valida, tuttavia una funzionalità del genere era disponibile in precedenza come parte di Google Assistant.

Al momento non tutti gli utenti Samsung Galaxy S23 hanno ricevuto la nuova funzionalità Music Search, quindi sembra che Google abbia avviato un test per alcuni dispositivi selezionati. Prossimamente Cerchia e Cerca arriverà anche sui Samsung Galaxy di fascia media.