Cerchia e cerca con Google fa un paio di passi avanti e accoglie due ulteriori funzionalità: risulta ora compatibile con la scansione dei codici QR e aiuta a risolvere alcuni problemi di matematica in modo dettagliato. Le novità sono in distribuzione: andiamo a scoprirle più da vicino.

Cerchia e cerca di Google ora scansiona codici QR e risolve problemi (con i passaggi)

Cerchia e cerca è una funzione particolarmente apprezzata dagli utenti Android, nonostante non sia tuttora molto diffusa: ha esordito insieme alle funzioni Galaxy AI della serie Samsung Galaxy S24, e si è poi allargata alla gamma Google Pixel e a diversi altri modelli della casa sud-coreana in seguito all’aggiornamento alla One UI 6.1. Si tratta di una sorta di Google Lens in versione potenziata, che consente di effettuare ricerche sugli elementi visualizzati sullo schermo semplicemente attraverso una pressione prolungata del tasto home (o della barra di navigazione in basso) e toccando (o cerchiando, per l’appunto) il soggetto.

Oltre al simpatico easter egg, in queste ore sono in distribuzione due ulteriori funzioni di Cerchia e cerca, che lo rendono ancora più completo: la prima, probabilmente la più apprezzata, consiste nella possibilità di scansionare codici QR, sorprendentemente assente finora. La novità è stata anticipata un paio di mesi fa grazie al teardown di un APK, ed è finalmente in rollout in questi giorni.

La seconda novità potrebbe risultare utile soprattutto agli studenti che hanno qualche difficoltà con la matematica: come potete vedere nello screenshot qui sotto, si può ora utilizzare Cerchia e cerca per risolvere alcune formule e problemi matematici. Non viene fornita semplicemente la soluzione, ma vengono spiegati tutti i passaggi in modo da aiutare a camminare con le proprie gambe nei problemi futuri. Al momento non sembra funzionare con tutte le formule.

Queste due novità sono in distribuzione sugli smartphone e i tablet compatibili con Cerchia e cerca: allo stato attuale nella lista troviamo solo prodotti Google e Samsung, ma è possibile che nei prossimi mesi la funzione possa essere allargata ad altri produttori (accordi di esclusiva permettendo), magari proprio in seguito al lancio di Android 15 (previsto per il mese prossimo).

Utilizzate spesso Cerchia e cerca sul vostro dispositivo Android? Siete contenti dell’arrivo di queste due novità? Fateci sapere la vostra.