Google messaggi permetterà di inviare contenuti RCS anche alla qualità originale

Da anni Google sprona Apple ad abbracciare lo standard Rich Communication Services (RCS) e l’anno scorso Apple ha ceduto. Questo consentirà alle persone che utilizzano app supportate da RCS su Android, principalmente Google Messaggi, di comunicare meglio e in modo più sicuro con le persone che utilizzano l’app Messaggi su iPhone.

Tuttavia Google Messaggi attualmente invia i contenuti multimediali fortemente compressi, ma in futuro chiederà all’utente di scegliere tra due opzioni per i contenuti multimediali che sta inviando:

Ottimizzato per la chat: invia più velocemente con qualità ridotta

invia più velocemente con qualità ridotta Qualità originale: invia alla qualità originale utilizzando più dati

Una volta effettuata la selezione sarà possibile sottotitolare il contenuto e inviarlo.

L’opzione scelta verrà applicata alle chat attuali e future, ma possiamo aspettarci che sarà possibile cambiarla in qualsiasi momento tramite la pagina delle impostazioni dei Messaggi.

Al momento non sappiamo ancora quando questo accadrà per gli utenti, ma il tutto dovrebbe essere pronto per il lancio della serie iPhone 16 previsto per il 9 settembre.

Google Meet introduce la funzionalità per prendere appunti con l’IA

Invece di trascrivere automaticamente ciò che tutti dicono in una videoconferenza, la nuova funzionalità “prendi appunti per me” riassume ciò di cui tutti i partecipanti hanno parlato.

Al momento è supportato solo l’inglese parlato, ma l’IA prende automaticamente appunti in un documento Google e allega quel file all’evento del calendario dopo la fine della riunione, per una consultazione successiva, inoltre invierà il documento all’organizzatore della riunione e a chiunque altro abbia attivato la funzionalità.

Questa funzionalità sembra anche un buon strumento di accessibilità per chiunque abbia difficoltà a elaborare il linguaggio parlato e a prendere appunti allo stesso tempo.

Google prevede di completare il lancio della funzionalità per tutti i clienti di Google Workspace entro il 10 settembre 2024, ma non vi è alcuna garanzia di quanto sarà effettivamente precisa, poiché in generale l’intelligenza artificiale non è infallibile.