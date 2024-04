Sapevamo già che sarebbe successo, a inizio marzo la stessa Google aveva annunciato che avrebbe portato una delle nuove funzionalità più interessanti svelata durante il keynote di presentazione degli smartphone della serie Samsung Galaxy S24 e poi resa disponibile anche sui Pixel 8, anche sugli smartphone Pixel più datati: stiamo parlando di Cerchia e cerca.

Per quanto per alcuni dispositivi il rilascio della nuova funzione fosse già iniziato, sembra che nelle ultime ore Google abbia accelerato la sua distribuzione sugli smartphone della famiglia Pixel 6 e su Pixel Fold; inoltre recentemente abbiamo visto come il colosso di Mountain View avesse intenzione di migliorare la funzionalità Cerchia e cerca, introducendo uno strumento in grado di tradurre istantaneamente qualsiasi cosa fosse presente sullo schermo, funzionalità che ora è disponibile per diversi utenti.

Cerchia e cerca è ora disponibile su altri smartphone Pixel, con anche la nuova funzione di traduzione

Giusto questa mattina abbiamo visto insieme come sia iniziata la distribuzione dell’aggiornamento contenente le patch di sicurezza di aprile 2024 per gli smartphone Pixel idonei, sebbene le due cose non siano tra loro collegate, diversi utenti possessori di uno smartphone appartenente alla gamma Pixel 6 hanno iniziato a visualizzare la funzionalità Cerchia e cerca proprio in seguito all’installazione dell’aggiornamento in questione.

In realtà, nella giornata di ieri, è stata la stessa Google ad avvisare i propri utenti dell’imminente arrivo della novità su Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a e Pixel 7a ma, secondo quanto riportato dal canale Telegram Google News | En, il rilascio sarebbe già iniziato anche per il pieghevole dell’azienda Google Pixel Fold, sebbene le tempistiche paventate inizialmente per questo dispositivo fossero teoricamente più lunghe.

Le immagini che potete vedere nella galleria qui sopra provengono da un Pixel 6a presente in redazione che proprio questa mattina, a quanto pare casualmente in seguito all’installazione dell’ultimo aggiornamento disponibile, ha ricevuto la funzionalità Cerchia e cerca.

Dalle immagini potete però notare come non sia presente su questa unità il nuovo tasto dedicato alle traduzioni menzionato in apertura, in realtà questa funzione dovrebbe a breve arrivare anche su questo dispositivo, visto che è già presente anche su Pixel 6 Pro che, come potete vedere dalle immagini sotto, ha già ricevuto il nuovo pulsante (la prima immagine proviene in realtà da un Pixel 8 Pro, mentre la seconda da Pixel 6 Pro).

A quanto pare, sembra che la presenza del nuovo pulsante dedicato alle traduzioni sia collegata all’aggiornamento dell’app di sistema Android System Intelligence, una volta che vi verrà notificato l’update e dopo aver provveduto al download e all’installazione, dovreste riuscire a visualizzare a vostra volta la novità in questione. Per comodità, qualora voleste controllare manualmente l’eventuale presenza dell’aggiornamento, vi lasciamo qui sotto il badge per il Google Play Store.

Android System Intelligence

Potrebbe interessarti anche: La funzionalità Cerchia e cerca di Google potrebbe avere un limite importante