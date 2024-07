Google è come sempre al lavoro su modifiche e perfezionamenti per le sue applicazioni per Android, e quest’oggi nello specifico è spuntata un’interessante novità che riguarda l’app Google che aggiunge ancora più “colore” alla schermata principale. Vediamo di che si tratta.

I colorati doodle si mostrano nell’App Google

L’app Google è una delle più “colpite” dai cambiamenti della casa di Mountain View, con piccole modifiche che riguardano le dimensioni degli elementi, le colorazioni e le informazioni che vengono mostrate. Tutto viene amplificato a dismisura se ci affidiamo al solito AssembleDebug, che condivide tutte le modifiche (anche le più piccole) che è in grado di scovare sperimentando con i flag; vi ricordiamo che per questi ultimi sono necessari i permessi di root, con tutto ciò che ne consegue.

In questo caso, la fonte ha condiviso attraverso il suo canale Telegram una novità per la parte superiore della schermata principale dell’app Google: come potete vedere, a partire da metà della barra di ricerca è presente uno dei doodle di Google, che stavolta è pensato per celebrare il 4 luglio (festa dell’Indipendenza negli Stati Uniti), con tanto di sfondo colorato; la casa di Mountain View potrebbe dunque essere al lavoro per integrare i suoi doodle nell’app, con l’intento di renderla più colorata in determinate occasioni; come ormai dovreste sapere, i doodle sono pensati per celebrare particolari ricorrenze.

Se la schermata nell’immagine qui sopra vi sembra particolarmente diversa dalla vostra anche per altri elementi, non dovete preoccuparvi: fanno tutti parte di modifiche attivate tramite altri flag, che abbiamo avuto modo di scoprire in questi ultimi mesi, ma che non sono disponibili per tutti.

Vi piacerebbe vedere integrati in questo modo i colorati doodle all’interno dell’app Google? Fateci sapere la vostra.