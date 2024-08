Ci sono piccole ma interessanti novità in casa Google di cui vale la pena parlare: in particolare riguardano Google Maps, l’account Google e il cambio di tastiera su Android, anche se per il momento non sembrano particolarmente diffuse. Motivo in più per andare a scoprirle con un po’ di “anticipo”.

Google Maps “smussa” alcune icone e le rinnova

Iniziamo da Google Maps, che in queste ore sta accogliendo le novità probabilmente più “tangibili”. Come potete vedere negli screenshot qui in basso, dopo la distribuzione della rinnovata e semplificata barra di navigazione inferiore, l’app sta integrando un rinnovamento grafico per quanto riguarda i pin e le varie icone segnaposto dei luoghi: ora non abbiamo più “spilli” con punta sottile, ma icone più rotonde circondate da una cornice bianca.

Non tutti i pin sembrano essere cambiati per il momento, come ad esempio quello che va a indicare la destinazione di un itinerario. In più c’è qualche piccolo cambiamento nelle colorazioni delle varie categorie di icone, ma questo è già più complicato da notare. Negli screenshot qui sotto potete vedere qualche esempio.

Questi cambiamenti sono in rollout lato server su Android, iOS e nella versione web, e potrebbero raggiungervi da un momento all’altro, indipendentemente dalla versione di Google Maps a bordo. Nel dubbio, potete verificare di disporre della più recente release dell’app seguendo il badge qui in basso. Vi piacciono le nuove icone segnaposto di Google Maps?

Switch per gli account Google più simile a quello web?

Google sta lavorando a qualche cambiamento di interfaccia per la sezione dedicata allo switch dell’account. Il solito Assemble Debug (via Android Authority) ha scovato nelle ultime settimane alcune stringe di codice all’interno di diverse app della casa di Mountain View, che suggeriscono l’arrivo di una nuova interfaccia utente.

Basandosi su quanto scoperto finora, la fonte ritiene che la nuova versione possa risultare più simile a quella che troviamo nella versione web. Quest’ultima si presenta come nell’immagine qui in basso, con un’interfaccia ordinata e piuttosto completa: abbiamo il saluto sotto l’immagine del profilo, il pulsante dedicato alla gestione dell’account seguito da diversi altri comandi.

Le seguenti stringhe di codice individuate nella più versione di Google Keep suggeriscono che Google potrebbe adottare un approccio simile per l’interfaccia utente del cambio di account nelle varie app Google:

<string name=”og_bento_greeting_hi_message_with_name”>Hi, %1$s!</string>

<string name=”og_bento_greeting_hi_message_without_name”>Hi there!</string>

<string name=”og_bento_header_title_when_account_menu_is_collapsed”>Show more accounts</string>

<string name=”og_bento_header_title_when_account_menu_is_expanded”>Hide more accounts</string>

<string name=”og_bento_short_greeting_hi_message”>Hi!</string>

<string name=”og_bento_switch_account”>Switch account</string>

Le stringue evidenziano come la nuova interfaccia disponga di un “saluto” e di un menu comprimibile con l’elenco degli eventuali account secondari. Contrariamente alla versione web, sui dispositivi mobili potrebbe esserci un nuovo pulsante per il cambio account. Questi cambiamenti sono al momento in fase di sviluppo, quindi non sappiamo quando e se vedremo effettivamente qualcosa a breve. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati.

Cambio più rapido tra le tastiere con questa novità

Passare tra le tastiere installate sullo smartphone potrebbe diventare più semplice e “piacevole” con Android 15. A quanto pare Google sta lavorando a qualche novità che riguarda la schermata di switch tra una tastiera e l’altra, come possiamo vedere negli screenshot comparativi più in basso. Nella versione attuale sono necessari due tocchi per modificare il metodo di input; in più serve raggiungere il centro dello schermo per procedere al cambio, e il design risulta in effetti un po’ datato.

Google sta cercando di migliorare questi tre aspetti all’interno di Android 15 QPR1, attualmente in beta. Mishaal Rahman è riuscito ad abilitare la nuova versione, tuttora non disponibile nemmeno per gli utenti che stanno testando la release: possiamo subito notare uno spostamento verso il basso della finestra, ora raggiungibile più facilmente anche durante l’utilizzo con una mano, ma anche la rinfrescata a livello di design, più in linea con quella del resto del sistema e con il Material You. Cambia anche l’aspetto del pulsante (ora non è più una tastiera stilizzata, ma un globo), e basta toccarlo una sola volta per andare a modificare rapidamente il metodo di input; per aprire la finestra di dialogo che vedete nell’immagine serve invece tenere premuto il pulsante.

Non sappiamo quando sarà distribuita effettivamente questa novità per tutti gli utenti: è possibile che la vedremo prima sulla versione beta di Android 15 QPR1, ma non è da escludere che la casa di Mountain View possa integrarla direttamente nella versione stabile di Android 15. Quest’ultima, come abbiamo visto, potrebbe non arrivare prima del mese di ottobre.