Abbiamo tutti ben presenti gli sforzi del colosso di Mountain View volti al costante miglioramento dei servizi offerti ai propri utenti, la posizione di predominio dell’azienda in determinati contesti infatti non permette a Google di adagiarsi sugli allori, motivo per cui i vari team di sviluppatori sono perennemente impegnati nell’implementazione di diverse novità.

Uno dei prodotti più iconici dell’azienda, che ha senza dubbio contribuito nel corso del tempo alla crescita della società, è il browser proprietario Chrome: oggi dunque vediamo insieme alcune possibili future novità in arrivo per il software in questione.

Google Chrome potrebbe presto ricevere una novità legata a Lens e a Cerchia e cerca

Oggi parliamo di uno dei software più famosi del colosso, il browser proprietario Chrome: l’applicativo viene quotidianamente utilizzato, e conseguentemente apprezzato, da schiere di utenti in tutto il mondo, motivo per cui riceve ciclicamente interessanti novità.

Negli ultimi tempi per esempio abbiamo visto come l’azienda abbia rivoluzionato Chrome su Android introducendo alcune novità, come il browser continuerà a leggere le pagine Web anche in background, come siano previste revoche automatiche per autorizzazioni siti Web, come sia stato introdotto un nuovo FAB, come l’azienda stia implementando la navigazione predittiva indietro su Android 15, o ancora come sia in preparazione per Android una funzione già disponibile su desktop.

Ad ogni modo i colleghi di 9to5Google hanno individuato un’interessante novità legata a Cerchia e cerca e a Google Lens, novità presente sia in ChromeOS 127 Beta che in Chrome 128 Beta; il browser proprietario dell’azienda si appresta a ricevere un nuovo strumento per la ricerca.

Sui Chromebook apparirà una nuova icona di Google Lens nella barra degli indirizzi accanto alla stella dei segnalibri, mentre nel browser in versione desktop sarà disponibile una nuova voce “Cerca con Google Lens” nel menù di overflow; in entrambi i casi il nuovo strumento dovrebbe permettere agli utenti di “selezionare qualsiasi cosa da cercare con Google Lens” utilizzando il cursore del mouse per delimitare l’area di interesse.

Google Lens in Chrome semplifica la ricerca di qualsiasi cosa vedi sullo schermo. Cerca all’interno di un video che stai guardando, di una diapositiva in un live streaming o di un’immagine in una pagina web. Google Lens ti fornirà le risposte proprio lì, nella tua scheda, e potrai continuare a navigare con le nuove informazioni che hai trovato.

A conti fatti dunque il browser proprietario si prepara a potenziare lo strumento Google Lens con l’immediatezza e la praticità di Cerchia e cerca; come spesso accade, non ci sono informazioni precise circa l’arrivo della nuova funzionalità in forma stabile, basterà attendere per saperne di più.