Google offre ai propri utenti diversi servizi, tra questi due dei più utilizzati e apprezzati sono il browser proprietario Chrome e la stessa app Google; il colosso si prodiga continuamente nel miglioramento dei propri servizi e prodotti e, anche oggi, scopriamo insieme alcune novità a cui sta lavorando.

Google Chrome migliora la funzione “Ascolta questa pagina”

Google Chrome è uno dei browser più utilizzati e apprezzati dagli utenti, il colosso di Mountain View propone infatti un software in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte delle persone, impegnandosi al contempo nel continuo miglioramento dell’applicativo.

Google investe infatti particolari risorse nel costante miglioramento del proprio browser, tanto per fare qualche esempio abbiamo visto di recente come l’azienda abbia rivoluzionato Chrome su Android introducendo alcune novità, come il browser continuerà a leggere le pagine Web anche in background, come siano previste revoche automatiche per autorizzazioni siti Web, come sia stato introdotto un nuovo FAB, come l’azienda stia implementando la navigazione predittiva indietro su Android 15, come sia in preparazione per Android una funzione già disponibile su desktop, o ancora come siano in arrivo funzioni come drag and drop e Ricerche recenti nell’app Android.

Nelle ultime ore è stata condivisa su X (ex Twitter) la notizia di una piccola modifica introdotta nel browser per una recente funzionalità che già conosciamo, alcuni di voi potrebbero ricordare come nel mese di giugno vi avessimo parlato della maggiore disponibilità della funzione “Ascolta questa pagina”, ovvero una funzione di sintesi vocale in grado di leggere ad alta voce una pagina web all’utente.

Sembra che Google abbia deciso di apportare un piccolo miglioramento alla funzionalità che ore riceve, al momento nel canale Canary, l’opzione Tap to seek, che consente di avviare la riproduzione da un punto specifico della pagina web.

Coloro tra voi che fossero utilizzatori di Chrome Canary e volessero testare con mano la novità, dovranno semplicemente recarsi in una pagina web, cliccare il menù a tre puntini in alto a destra per accedere alle impostazioni e selezionare la funzione Ascolta questa pagina; sarà quindi sufficiente cliccare un qualsiasi punto della pagina per far iniziare la riproduzione da lì.

L’app Google semplifica la navigazione in incognito con un nuovo pulsante

Passiamo ora all’app Google, software al quale diversi utenti si affidano per effettuare le proprie ricerche sul web; anche lo strumento in questione riceve ciclicamente nuove funzioni e modifiche, di recente per esempio abbiamo visto come Google stia preparando un’importante novità per le ricerche, come l’app potrebbe diventare più colorata grazie ai doodle, o ancora come il software mostrerà a breve contatti, applicazioni e impostazioni del dispositivo.

Ad ogni modo, proprio come il browser proprietario, anche l’app in questione permette all’utente di utilizzare la modalità di navigazione in incognito al fine di non lasciare tracce nella cronologia, allo stato attuale, per attivare la modalità incognito nell’app Google l’utente deve prima cliccare sull’immagine del proprio profilo in alto a destra e in seguito scegliere la relativa opzione.

Tuttavia all’inizio dello scorso mese abbiamo visto insieme come fosse stata individuata un’interessante novità in tal senso, un nuovo pulsante per attivare la modalità incognito: in quel caso però, lo strumento non risultava ancora funzionante ma, nelle ultime ore, come potete notare dalle immagini qui sotto condivise dai colleghi di 9to5Google, ha iniziato ad essere disponibile per alcuni utenti utilizzatori dell’ultima versione beta dell’app Google (versione 15.31).

Nel prossimo futuro, conclusa la fase di test iniziale, il colosso dovrebbe rilasciare la funzionalità in forma stabile per tutti gli utenti, semplificando di fatto l’utilizzo della modalità incognito con l’app Google.