Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento delle varie applicazioni messe dal colosso di Mountain View a disposizione degli utenti e ciò non riguarda solo l’implementazione di nuove funzionalità ma anche modifiche grafiche, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più piacevole.

Una delle ultime novità studiate riguarda la visualizzazione di una barra di ricerca permanente nella parte inferiore di qualsiasi risultato Web o articolo di Discover nell’app Google su Android.

Una nuova modifica grafica per l’app Google su Android

In pratica, gli utenti troveranno una barra di ricerca “Chiedi qualsiasi cosa” nella parte inferiore della scheda personalizzata di Chrome: la “G” a quattro colori appare per prima, con i pulsanti del microfono e dell’obiettivo visualizzati sulla destra.

Se viene toccata tale barra, gli utenti vengono portati alla pagina di ricerca a schermo intero, con le query precedenti elencate e altri suggerimenti durante la digitazione.

Ovviamente questa nuova soluzione diminuisce la quantità di pagina Web che gli utenti possono vedere ma non in modo significativo. Solo che gli utenti che hanno abilitato la funzione “Strumenti AI durante la navigazione” in Search Labs visualizzano un diverso tipo di barra con una riduzione dello spazio disponibile leggermente accentuata.

Senza dubbio questa modifica dovrebbe essere in grado di incoraggiare gli utenti a effettuare più ricerche ma potrebbe rappresentare anche una sorta di prova generale dello spostamento della barra di ricerca in basso nella schermata principale dell’applicazione.

Al momento tale novità è stata riscontrata sia sugli smartphone che sui tablet con la versione 15.24 beta di App Google ma probabilmente nel corso delle prossime settimane sarà implementata per tutti gli utenti.

Se desiderate scaricare le varie versioni beta di App Google potete iscrivervi al relativo programma sul Google Play Store seguendo questo link. L’applicazione può essere scaricata anche da APK Mirror (trovate la pagina dedicata qui).