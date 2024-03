Torniamo a parlare di leak riguardanti i prossimi smartphone destinati a popolare il già affollato panorama mobile; come ormai saprete la macchina delle indiscrezioni non conosce riposo e non risparmia nessun produttore e quest’oggi ha messo nel mirino tre dispositivi il cui lancio è imminente svelando specifiche tecniche, dettagli hardware e render dal look ufficiale. I protagonisti di giornata sono POCO F6, OnePlus Nord CE4 e la prossima famiglia di modelli Sony Xperia VI.

POCO F6 vuole farsi notare con il nuovo Snapdragon 8s Gen 3

Partiamo con un’azienda che sta avendo un periodo alquanto intenso, seppur in sordina, ovvero POCO, il brand orientale nato sotto l’ala di Xiaomi, che dopo aver ufficializzato X6 Neo, smartphone dal look moderno e rapporto qualità prezzo che oseremmo definire aggressivo, e l’economico C61 sarebbe in procinto di lanciare il prossimo F6, secondo dispositivo a debuttare con il nuovo chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (primato che appartiene allo Xiaomi CIVI 4 Pro, ufficializzato qualche giorno fa).

POCO F6 è finito nella rete delle indiscrezioni del portale specializzato Android Headlines il quale ha ottenuto in esclusiva numerose informazioni hardware sul dispositivo dell’azienda il cui lancio sembra essere questione di giorni.

Dello smartphone (nome in codice Peridot) non sono trapelate immagini o render dunque le scelte di design sono ancora avvolte nel mistero; sappiamo, invece, che potrà contare su un comparto fotografico doppio con sensore principale Sony IMX882 da 50 MP, sensore ultragrandangolare da 8 MP e fotocamera frontale; non è ancora chiaro se il sensore macro troverà posto anche su questo modello come accaduto sul precedente POCO F5.

La novità più rilevante è sotto la scocca: si tratta della presenza del Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, SoC svelato il 18 marzo scorso dal chipmaker statunitense e che offre prestazioni al top e potenzialità legate all’intelligenza artificiale senza però rinunciare all’efficienza.

Lo smartphone di POCO sarà dunque plasmato attorno al recentissimo chip e dovrebbe essere affiancato da tagli da 8/12 GB di RAM e memorie che partono dai 256 GB.

Sul versante del display il portale autore del leak non ha ottenuto indiscrezioni dettagliate fatta eccezione per le aziende produttrici: TCL e Tianma. Il pannello in sé dovrebbe trattarsi di un OLED con refresh rate dinamico fino a 120 Hz ma nessuna di queste informazioni è stata confermata da fonti vicino a POCO.

POCO F6 verrà presentato in occasione dell’evento di lancio dell’intera gamma (che comprende anche F6 Pro, peraltro vittima di un recente leak) previsto tra il mese di aprile e maggio in Cina; gli smartphone, come di consueto, debutteranno dapprima sul suolo cinese per poi venire commercializzati a livello globale. Vi terremo aggiornati qualora dovessero emergere novità su prezzi, specifiche e data di lancio.

OnePlus Nord CE4 non ha più segreti, spuntano render e scheda tecnica

Altro protagonista di giornata è OnePlus Nord CE4, smartphone a cui mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale, come confermato dalla stessa casa cinese, di cui possiamo delineare una scheda tecnica piuttosto corposa grazie ad alcuni leak delle scorse giornate.

Ebbene, nella notte lo smartphone è stato al centro dell’attenzione degli appassionati per via di una massiccia indiscrezione che ha svelato render ufficiali e la scheda tecnica completa lasciando, di fatto, poco o nulla all’immaginazione.

Il leak è opera del prolifico Ishan Agarwal che ha sfruttato il proprio profilo X per diffondere in rete le suddette informazioni in un post.

Archiviata la questione riguardante il numero “4”, che spesso i brand orientali tendono a evitare visto che in cinese, coreano e giapponese esso ha un suono simile o uguale alla parola “morte”, l’estetica del dispositivo riprende in toto il linguaggio visivo della fascia media dell’azienda con angoli stondati, cornici piatte e sottili e un modulo fotografico disposto verticalmente in un elemento in rilievo rispetto alla cover posteriore; segnando dunque l’abbandono della disposizione a doppio oblò verticale del modello precedente.

Scorgendo la scheda tecnica del dispositivo l’informazione che balza all’occhio è quella riguardante il SoC ovvero Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3: chip che dovrebbe garantire prestazioni superiori allo Snapdragon 782G del predecessore (+15% lato CPU, +50% lato GPU e +20% a livello di efficienza energetica).

Il processore dovrebbe essere coadiuvato da tagli da 8/128 GB e 8/256 GB di RAM e memoria interna (UFS 3.1 e LPDDR4X).

Frontalmente dovrebbe trovare posto un ampio pannello da 6,7 pollici LTPS (Low Temperature Polysilicon) AMOLED all’interno del quale sarà incastonata – in un foro simmetrico nella parte superiore – la fotocamera frontale da 16 MP.

Continuando con il comparto fotografico posteriore questo sarà caratterizzato da un sensore principale Sony LYT-600 da 50 MP (uno strano passo indietro rispetto al IMX890 della generazione precedente, scelta che alcuni utenti hanno sottolineato nel post del leaker) con stabilizzazione ottica dell’immagine e un sensore ultra grandangolare da 8 MP. Il terzo sensore, posizionato più in basso e circondato dal Flash LED dovrebbe essere accessorio (macro o profondità di campo).

Promette bene l’autonomia con una capiente unità da 5500 mAh e il supporto alla ricarica rapida da 100 W cablata con tecnologia SUPERVOOC in grado di garantire una carica completa da smartphone spento in 30 minuti.

Lato software OnePlus Nord CE4 potrà contare sulla OxygenOS 14 basata su Android 14, che in questi giorni, peraltro, sta introducendo il supporto completo a Google Foto nell’app della galleria.

A completare la scheda tecnica diffusa dal leaker segnaliamo il Dual SIM ibrido e la possibilità di espandere la memoria con schede microSD fino a 1 TB.

OnePlus Nord CE4 sarà presentato ufficialmente il giorno 1 aprile 2024 e verrà commercializzato in due colorazioni: Celadon Marble e Dark Chrome. Tutto tace sui prezzi che ci aspettiamo in linea con quelli dello scorso anno con un leggero aumento.

Sony giura fedeltà al jack da 3,5 mm

Concludiamo la tornata di indiscrezioni e novità riguardanti i prossimi smartphone in arrivo con Sony che si appresta a vivere un periodo particolarmente intenso grazie all’imminente debutto di Sony Xperia 1 VI, Xperia 5 VI e Xperia 10 VI.

Le informazioni in merito ai suddetti modelli sono pressoché scarne e riguardano i tagli di memoria e la possibile decisione che porterebbe il colosso nipponico a garantire oltre 5 anni di supporto software a partire dal lancio.

Al momento non sappiamo quale dovrebbe essere la ripartizione tra major update e patch di sicurezza, né come dovrebbe cambiare la frequenza degli aggiornamenti nel corso del tempo ma intanto è un segnale positivo da parte dell’azienda.

Produttore che nelle scorse ore ha tenuto a rassicurare i propri utenti e potenziali acquirenti promettendo sui propri canali social di non abbandonare il famigerato jack da 3,5 mm, porta un tempo ritenuta indispensabile dalla maggior parte degli appassionati alla cui rimozione (Opera di Apple e poi del resto dell’industria) hanno dovuto fare i conti con una realtà che li ha costretti ad abituarsi alla nuova normalità.

Sony, dal canto suo, non ha mai indietreggiato – forte della propria esperienza in ambito multimediale e consapevole dell’importanza di questa porta nell’ottica di un’esperienza d’ascolto di alto livello – bensì ha tramutato un elemento così banale come il connettore di uno smartphone in un motivo di vanto e possibile dettaglio con cui attrarre i nostalgici del jack da 3,5 mm, gli audiofili e molti altri utenti.

I prossimi Sony Xperia 1 VI, Xperia 5 VI e Xperia 10 VI sono ormai dietro l’angolo e nel mare di indiscrezioni e leak che riportano informazioni tutt’altro che sicure ora abbiamo una certezza: il jack da 3,5 mm.

