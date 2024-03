Xiaomi ha da poche ore presentato sul mercato di casa il nuovo Xiaomi CIVI 4 Pro, un interessante smartphone Android di fascia alta che si pone come erede dello Xiaomi Civi 3, smartphone che potrebbe arrivare dalle nostre parti come Xiaomi 14 Lite.

Anche Realme ha svelato in Cina un nuovo smartphone, stavolta destinato alla fascia medio-bassa del mercato: lui si chiama Realme 12x e non sembra mettere in campo grandi novità rispetto al predecessore Realme 11x presentato circa 6 mesi fa.

Xiaomi CIVI 4 Pro è ufficiale in Cina

Lo Xiaomi CIVI 4 Pro è il primo smartphone Android a essere plasmato attorno al recentissimo SoC Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm, piattaforma che offre prestazioni al top e potenzialità legate all’intelligenza artificiale senza però rinunciare all’efficienza: il produttore cinese ha scelto di affiancare al SoC, tenuto a bada da un sistema di raffreddamento abbastanza importante, ben 12 o 16 GB di memoria RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione, in entrambi i casi puntando su chip di memoria velocissimi (LPDDR5x per le RAM e UFS 4.0 per la memoria interna).

Anteriormente, lo smartphone offre un display AMOLED CSOT C8 da 6,55 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 3000 nit. Il pannello, leggermente curvato ai bordi, è circondato da cornici molto sottili ma non simmetriche (1,45 mm sui bordi, 1,6 mm superiormente e 2,02 mm inferiormente) ed è interrotto da una pillola ovale centrata che ospita la doppia fotocamera anteriore: entrambi i sensori, grandangolare (con autofocus) e ultra-grandangolare, hanno risoluzione a 32 megapixel. Rispetto al Civi 3, qua perdiamo il doppio flash LED anteriore.

Il comparto fotografico principale triplo, invece, è collocato all’interno di un oblò circolare sporgente, posto in alto a sinistra nella scocca posteriore, caratterizzata da una doppia finitura (materiali diversi) sulla stessa tonalità : realizzato in collaborazione con Leica (che implementa algoritmi e filtri software, oltre alle lenti Summilux), il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 megapixel (Light Fusion 800, stabilizzato otticamente), da un teleobiettivo da 50 megapixel (Samung JN1, stabilizzato otticamente, zoom ottico 2x) e da un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel (Omnivision OV13B10).

Lo smartphone risulta poi super completo dal punto di vista della connettività , supportando le reti 5G (su due SIM) e il Wi-Fi 6, oltre a Bluetooth 5.4, GPS dual-band, NFC e blaster a infrarossi. È presente poi una porta USB-C (USB 3.2 Gen1). La batteria integrata è da 4700 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 67 W.

Lo Xiaomi Civi 4 Pro debutta sul mercato cinese con a bordo HyperOS, il recente “sistema operativo” di Xiaomi che, in questo caso, è basato su Android 14: rispetto alla versione proposta in Europa, HyperOS permette di sfruttare in Cina tante funzionalità legate all’intelligenza artificiale, rese compatibili in questo caso dalla presenza del SoC Snapdragon 8s Gen 3.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Xiaomi Civi 4 Pro.

Dimensioni: 157,2 x 72,8 x 7,5 mm o 7,8 mm

x x o Peso: 177,6 , 179,3 o 180,9 grammi

, o Display: AMOLED da 6,55″ 1.5K con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 3000 nit

da con refresh rate a e luminosità di picco a SoC: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 750

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 12 o 16 GB (RAM, LPDDR5x) e 256 o 512 GB (spazio di archiviazione, UFS 4.0)

o (RAM, LPDDR5x) e o (spazio di archiviazione, UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla , 50 MP (principale con OIS) + 50 MP (teleobiettivo, zoom ottico 2x) + 12 MP (ultra-grandangolare, angolo di visione a 120°)

, (principale con OIS) + (teleobiettivo, zoom ottico 2x) + (ultra-grandangolare, angolo di visione a 120°) Fotocamera anteriore: doppia , 32 MP (grandangolare con AF) + 32 MP (ultra-grandangolare, angolo di visione a 100°)

, (grandangolare con AF) + (ultra-grandangolare, angolo di visione a 100°) Reti mobili e Connettività : 5G (Dual SIM), Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.4 , NFC , IR , GPS , USB-C

(Dual SIM), , , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico , sotto al display

, sotto al display Batteria: 4700 mAh , ricarica rapida cablata a 67 W

, ricarica rapida cablata a Sistema operativo: HyperOS basata su Android 14

Per conoscere tutte le specifiche tecniche dello Xiaomi Civi 4 Pro, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità e prezzi dello Xiaomi Civi 4 Pro

Lo Xiaomi Civi 4 Pro è già disponibile al pre-ordine in Cina (le vendite effettive inizieranno il prossimo 26 marzo) nelle quattro colorazioni Starry Black, Soft Mist Pink, Breeze Blue e Spring Wild Green e in tre diverse configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi di listino:

Configurazione 12+256 GB al prezzo di 2999 yuan (pari a circa 384 euro al cambio attuale)

al prezzo di (pari a circa 384 euro al cambio attuale) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 3299 yuan (circa 422 euro)

al prezzo di (circa 422 euro) Configurazione 16+512 GB al prezzo di 3599 yuan (circa 460 euro)

Di Xiaomi Civi 4 Pro è stata messa a punto anche un’edizione limitata che presenta una particolare finitura al posteriore, mix tra tessuto in pelle di cotone Kona e vetro specchiato, ed è disponibile in tre colorazioni (blu, bianco, rosa) e nella sola versione 16+512 GB, proposta allo stesso prezzo dell’edizione standard dello smartphone. A oggi non sappiamo se questo smartphone varcherà mai i confini cinesi.

Realme 12x è ufficiale in Cina

Realme 12x è l’ennesima proposta della serie Realme 12, rappresentata in Italia dai Realme 12 Pro 5G e 12 Pro+ 5G ma in realtà composta da altri modelli, momentaneamente esclusivi di alcuni mercati asiatici.

Lo smartphone eredita in parte quanto proposto dal Realme 12 (dal quale riprende il design generale) e dal predecessore diretto Realme 11x, andando a migliorare entrambi i modelli per quanto concerne la quantità di memoria, RAM e interna, messa a disposizione dell’utente ma peggiorando qualcosa sul fronte del display e del comparto fotografico.

Realizzato con un corpo abbastanza sottile (7,89 mm) e tutto sommato leggero (190 grammi), questo smartphone dalle dimensioni generose offre un display IPS LCD da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità di picco un po’ bassina (625 nit). Il pannello è circondato da cornici sottili e simmetriche su tre dei quattro lati, mentre il mento è parecchio pronunciato. Data la tecnologia del pannello, il lettore delle impronte digitali è integrato nel pulsante di accensione/spegnimento.

Il comparto fotografico principale, pur dando l’impressione di offrire tre sensori, è composto da due sensori, di cui solo uno realmente utile: il principale da 50 megapixel; il secondo è un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera anteriore, collocata in un foro circolare e centrato, è da 8 megapixel.

Parlando di performance, Realme 12x si affida al SoC Dimensity 6100+ di MediaTek, lo stesso presente sul predecessore: a bordo, però, il produttore cinese ha implementato ben 12 GB di memoria RAM (espandibili fino a 24 GB con la RAM virtuale) e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione, dato nettamente superiore rispetto ai 128 GB disponibili sugli altri due modelli sopra-citati.

Completano il pacchetto una discreta dotazione sul fronte della connettività , una batteria da 5000 mAh (ricarica rapida a 15 W). Lo smartphone arriva sul mercato con a bordo la Realme UI 5.0 basata su Android 14.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Realme 12x.

Dimensioni: 165,6 x 76 x 7,89 mm

x x Peso: 190 grammi

Display: IPS LCD da 6,67″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 625 nit

da con refresh rate a e luminosità di picco a SoC: MediaTek Dimensity 6100+ (6 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G57 MC2



(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 12 GB (RAM) e 256 o 512 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) e o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia , 50 MP (principale) + 2 MP (macro)

, (principale) + (macro) Fotocamera anteriore: 8 MP

Reti mobili e Connettività : 5G (Dual SIM), Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.4 , NFC , IR , GPS , USB-C

(Dual SIM), , , , , , Lettore delle impronte digitali: capacitivo , nel pulsante di accensione/spegnimento

, nel pulsante di accensione/spegnimento Batteria: 5000 mAh , ricarica cablata a 15 W

, ricarica cablata a Sistema operativo: Realme UI 5.0 basata su Android 14

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del Realme 12x, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità e prezzi dello Realme 12x

Il nuovo Realme 12x è già disponibile al pre-ordine in Cina nelle due colorazioni Bluebird e Black Jade e in due diverse configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi di listino:

Configurazione 12+256 GB al prezzo di 1499 yuan (circa 192 euro)

al prezzo di (circa 192 euro) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 1799 yuan (circa 230 euro)

Mentre sul mercato di casa le vendite ufficiali inizieranno il prossimo 1 aprile, non sappiamo se questo smartphone, che comunque dovrebbe arrivare su altri mercati all’infuori di quello cinese, possa mai essere presentato nel Bel Paese.

