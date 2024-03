Dopo aver rivelato la data di lancio, il chipset e il design, OnePlus ora ha confermato altri dettagli di OnePlus Nord CE4, in particolare il supporto di ricarica, la RAM e lo spazio di archiviazione dell’imminente smartphone Android.

L’azienda ha annunciato che OnePlus Nord CE4 sarà dotato di 8 GB di RAM LPDDR4x e fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1 che potrà essere espanso fino a 1 TB tramite una scheda microSD.

OnePlus Nord CE4 supporterà la ricarica rapida da 100 W

Questo smartphone OnePlus supporterà la ricarica rapida SUPERVOOC da 100 W e l’adattatore potrà essere incluso nella confezione. OnePlus afferma che questo sarà lo smartphone della serie Nord con la ricarica più rapida di sempre.

L’azienda ha già confermato che OnePlus Nord CE4 è animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, tuttavia le indiscrezioni suggeriscono che lo smartphone offrirà un display AMOLED da 6,7 pollici, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e secondario da 8 MP e una fotocamera frontale da 16 MP.

Il lancio di OnePlus Nord CE4 è programmato per il 1° aprile 2024 alle ore 14:00 italiane, tuttavia maggiori dettagli sul dispositivo verranno rivelati il ​​21 marzo.

Il produttore potrebbe aver previsto un’ulteriore data per gli altri mercati, ma per il momento non abbiamo indicazioni in merito.

