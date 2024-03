Qualcomm ha annunciato una nuova piattaforma mobile di fascia alta, già pronta per diventare uno dei riferimenti del panorama Android e non solo: si tratta del chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, che vuole offrire le funzionalità più ricercate della serie 8 a un maggior numero di smartphone del robottino. Scopriamo insieme tutti i dettagli diffusi dal produttore californiano.

Qualcomm presenta lo Snapdragon 8s Gen 3: IA e maggiore efficienza

Lo Snapdragon 8 Gen 3 è uno dei SoC più apprezzati di questa generazione di smartphone Android: basti pensare che viene utilizzato su tanti dei principali flagship, come ad esempio Samsung Galaxy S24 Ultra (in versione For Galaxy), Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra, OnePlus 12 e HONOR Magic6 Pro. In casa Qualcomm non sono stati con le mani in mano in questi ultimi mesi, e in attesa di mostrare lo Snapdragon 8 Gen 4 (in arrivo in autunno) presentano quest’oggi lo Snapdragon 8s Gen 3, una versione maggiormente votata all’efficienza del chipset già in commercio.

Le caratteristiche principali delle ultime piattaforme di livello premium includono il supporto di potenti funzioni AI generative sul dispositivo, un ISP sempre sensibile, giochi mobile sempre più realistici e coinvolgenti, connettività rivoluzionaria e audio ad alta definizione senza perdite. La nuova piattaforma si concentra soprattutto sull’intelligenza artificiale e supporta un’ampia gamma di modelli IA, tra cui i più diffusi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come Baichuan-7B, Llama 2 e Gemini Nano.

“Grazie a funzionalità quali l’intelligenza artificiale generativa sul dispositivo e le funzioni fotografiche avanzate, Snapdragon 8s Gen 3 è stato progettato per migliorare l’esperienza degli utenti, favorendo la creatività e la produttività nella loro vita quotidiana“, ha dichiarato Chris Patrick, senior vice president and general manager of mobile handsets, Qualcomm Technologies, Inc. “Siamo entusiasti di presentare l’ultima novità della serie Snapdragon 8, la nostra offerta mobile più pregiata, che mette a disposizione di un maggior numero di consumatori una serie di eccezionali funzionalità appositamente selezionate“.

Ecco le caratteristiche tecniche di Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (SM8635), con evidenziate in grassetto le principali differenze con il modello “normale”:

CPU Qualcomm Kryo a 4 nm, architettura 64-bit octa-core con tecnologia Arm Cortex-X4 con Prime core (1) fino a 3,0 GHz , Performance core ( 4 ) fino a 2,8 GHz ed Efficiency core ( 3 ) fino a 2,0 GHz

Qualcomm Kryo a 4 nm, architettura 64-bit octa-core con tecnologia Arm Cortex-X4 con (1) fino a , ( ) fino a ed ( ) fino a GPU Adreno con Ray Tracing in tempo reale, con supporto a Snapdragon Game Super Resolution, Adreno Frame Motion Engine 2.0, Snapdragon Game Post Processing Accelerator, gaming in HDR (10-bit e Rec. 2020 color gamut), Snapdragon Shadow Denoiser, supporto OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.3, H.265, VP9, AV1, HDR10+, HDR10, HLG e Dolby Vision

Qualcomm AI Engine con Qualcomm Hexagon NPU, Hexagon Direct Link, Qualcomm Sensing Hub, Always-sensing camera, supporto INT8+INT16, INT4, INT8, INT16, FP16

modem Snapdragon X70 5G : fino a 5 Gbps in downlink e fino a 3,5 Gbps in uplink

: fino a in downlink e fino a 3,5 Gbps in uplink Qualcomm 5G AI Suite

supporto fino a 24 GB di RAM LPDDR5X (fino a 4200 MHz )

) Qualcomm FastConnect 7800, Wi-Fi 7 (fino a 5,8 Gbps), 802.11be, 802.11ax, 802.11ac, 802.11a/b/g/n, 6 GHz, 5 GHz e 2,4 GHz, 320/240/160/80/40/20 MHz, 8×8 MU-MIMO, 4K QAM, OFDMA, sicurezza Wi-Fi WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal

Bluetooth: Audio Bluetooth con Snapdragon Sound Technology con supporto a Qualcomm XPAN, ma anche a Qualcomm aptX Voice, aptX Lossless, aptX Adaptive e LE Audio; Bluetooth 5.4 (Dual Bluetooth)

display: fino a 4K a 60 Hz o QHD+ a 144 Hz sul dispositivo, oppure display esterni fino a 8K a 30 Hz o 1080p a 240 Hz

audio: Qualcomm Aqstic audio codec, Qualcomm Aqstic smart speaker amplifier, Total Harmonic Distortion + Noise (THD+N), Qualcomm Audio and Voice Communication Suite, Audio spaziale con tracciamento

fotocamera: Qualcomm Spectra ISP con Cognitive ISP, Triple 18-bit, tripla fotocamera fino a 36 MP a 30 fps con Zero Shutter Lag, doppia fotocamera fino a 64+36 MP a 30 fps con Zero Shutter Lag, fotocamera singola fino a 108 MP a 30 fps con Zero Shutter Lag, registrazione video 4K HDR + cattura foto a 64 MP a 30 fps, o 4K a 60 fps .

. USB 3.1 Gen 2 Type-C, UFS 4.0

Disponibilità di Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 sarà adottato dai principali OEM, tra cui HONOR, iQOO, Realme, Redmi e Xiaomi. Proprio Xiaomi, per bocca di William Lu, Partner and President of

Xiaomi Corporation, President of the International Business Department, GM of Xiaomi Brand, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Qualcomm Technologies per presentare il primo dispositivo alimentato da Snapdragon 8s Gen 3 – in arrivo. Questa nuova piattaforma mobile ci permetterà di fornire ai nostri clienti un’esperienza premium personalizzata, il tutto grazie all’AI generativa“.

Il primo dispositivo con il nuovo chipset dovrebbe essere annunciato già entro questo mese di marzo. Continuate a seguirci perché ne parleremo certamente a breve.

