A meno di una settimana di distanza dalle anticipazioni particolarmente generose che abbiamo visto, POCO C61 diventa ufficiale: il nuovo smartphone Android è stato presentato in India come successore diretto di POCO C51, lanciato nell’aprile 2023. Scopriamo insieme tutti i dettagli su POCO C61, dalle specifiche tecniche al design, senza scordarci il prezzo di vendita.

POCO C61 è ufficiale con ampio display e SoC MediaTek

POCO C61 è ufficiale e va a rinforzare la fascia bassa del mercato, perlomeno a partire dall’India. Lo smartphone punta sul rapporto qualità-prezzo e non spinge molto sull’acceleratore per quanto concerne le specifiche tecniche: questo gli consente di proporre una possibile valida alternativa nella fascia di prezzo più bassa (sotto ai 100 euro nel cambio rupia euro).

Lo schermo costituisce probabilmente uno dei suoi punti di forza: a bordo abbiamo un pannello 20:9 IPS LCD da 6,71 pollici a risoluzione 1650 x 720 (HD+), con frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, luminosità fino a 500 nit e vetro protettivo Corning Gorilla Glass 3. Il cuore del nuovo smartphone del brand Xiaomi è costituito dal SoC MediaTek Helio G36 octa-core, che viene supportato da 4 o 6 GB di RAM e da 64 o 128 GB di memoria interna: entrambe le memorie risultano espandibili, la prima virtualmente (con funzione Turbo RAM, fino a 12 GB totali) e la seconda fisicamente (grazie allo slot microSD).

Visto il prezzo non ci possiamo aspettare troppo dal comparto fotografico, che comunque offre una Dual AI Camera con sensore principale da 8 MP compatibile con HDR, modalità Ritratto, timelapse e altre funzionalità che possono sfruttare l’intelligenza artificiale. Frontalmente, grazie a un foro nello schermo, trova posto l’obiettivo del sensore da 5 MP per selfie e videochiamate. La batteria potrebbe regalare soddisfazioni grazie ai suoi 5000 mAh, ma niente di particolare da segnalare per quanto riguarda la ricarica.

Ecco un riepilogo delle caratteristiche di POCO C61 (qui per le specifiche tecniche complete):

display 20:9 IPS LCD da 6,71 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, Corning Gorilla Glass 3 e luminosità fino a 500 nit

SoC MediaTek Helio G36 con CPU octa-core e GPU PowerVR GE8320

4 o 6 GB di RAM LPDDR4X e 64 o 128 GB di memoria interna eMMC 5.1 (espandibile fino a 1 TB con microSD)

doppia fotocamera posteriore AI Dual Camera con sensore principale da 8 MP (apertura f/2.0) e sensore secondario da 0,08 MP

fotocamera anteriore da 5 MP

connettività 4G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4, GPS, radio FM, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

lettore d’impronte digitali laterale

batteria da 5000 mAh

sistema operativo: Android 14

dimensioni e peso: 168,4 x 76,3 x 8,3 mm, 199 g

Prezzo e uscita di POCO C61

POCO C61 è stato presentato quest’oggi e sarà disponibile in India a partire dal 28 marzo 2024 nelle versioni da 4-64 GB e da 6-128 GB e nelle colorazioni Ethereal Blue, Diamond Dust Black e Mystical Green. Il prezzo di vendita consigliato è di rispettivamente 6999 o 7999 rupie indiane (circa 77 o 88 euro al cambio attuale), ma per i primi giorni è previsto un ribasso di 500 rupie grazie a uno speciale coupon di lancio (che fa dunque scendere il prezzo a 6499 e 7499 rupie, ossia circa 72 e 83 euro).

Per ora non abbiamo indicazioni sul possibile arrivo a livello globale, ma nel caso avremmo cifre un po’ più alte. Considerando che si tratta del gemello di Redmi A3, uscito giusto qualche giorno fa, è possibile che da noi il modello marchiato POCO non arrivi mai. Torneremo sull’argomento quando e se avremo ulteriori informazioni al riguardo.

