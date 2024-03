Ci aspettavamo di vedere i nuovi smartphone di Sony Xperia 1 VI, Xperia 5 VI e Xperia 10 VI già a fine febbraio, in occasione del Mobile World Congress, come anticipato da alcune indiscrezioni degli ultimi mesi.

Come sappiamo, però, non se ne è fatto nulla. Non è chiaro quando Sony sceglierà di parlare della sua prossima generazione di telefoni, ma intanto cominciano a spuntare in rete i primi leak, segno che qualcosa si sta muovendo.

Più tagli (di RAM) che dettagli

Niente illusioni: le informazioni al momento sono ancora scarne, e riguardano un aspetto in particolare della scheda tecnica. Il portale giapponese Sumahodigest, infatti, ha anticipato i tagli di memoria RAM che, secondo le ultime indiscrezioni, Sony avrebbe scelto per i tre smartphone.

Cominciamo dal prossimo modello di vertice, ovvero Xperia 1 VI, che dovrebbe essere disponibile nella configurazione base da 12 GB e in quella più ricca con 16 GB di RAM.

Del trittico di smartphone Sony, Xperia 1 VI è quello su cui già da fine gennaio circolano alcuni rumor che prefigurano un set di fotocamere ampiamente rinnovato. La speranza è che il dispositivo possa segnare un passo avanti netto rispetto al predecessore, Xperia 1 V, che in generale – come vi abbiamo spiegato in sede di recensione – ci aveva lasciato più di qualche dubbio.

Nessuna particolare sorpresa, invece, per Xperia 5 VI, che dovrebbe arrivare sul mercato con un solo taglio disponibile, quello da 8 GB di RAM. Esattamente lo stesso quantitativo presente sul predecessore, Xperia 5 V, che come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione ci aveva convinto per la bontà del comparto fotografico e dell’esperienza d’uso.

All’appello manca ancora Xperia 10 VI, per cui le opzioni relative alla RAM dovrebbero essere due: 6 o 8 GB. Al momento, comunque, non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi conviene prendere queste informazioni (che sulla carta suonano plausibili) con le dovute cautele, in attesa che sia Sony a muoversi ufficialmente.