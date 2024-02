Aggiornamenti importanti in distribuzione in queste ore per diversi smartphone Android, a marchio OnePlus, Xiaomi, Nothing, Realme e Google. In particolare, abbiamo novità per OnePlus 12R, OnePlus Nord 3 5G, Xiaomi 12 Pro, Nothing Phone (1), Realme GT2 Pro, Realme GT2 Explorer Master Edition e Google Pixel 5a. Pronti a scoprire tutte le novità in arrivo? Procediamo con ordine.

Novità aggiornamenti OnePlus 12R e OnePlus Nord 3 5G

Iniziamo da OnePlus perché è in distribuzione un aggiornamento per OnePlus 12R: il nuovo smartphone, appena presentato a livello globale, segue il fratello OnePlus 12 e accoglie alcune novità. In arrivo a partire dall’India la OxygenOS 14.0.0.307, che richiede un download di circa 400 MB.

Le novità comprendono miglioramenti nella stabilità del sistema e nelle performance, ottimizzazioni per il consumo di batteria, miglioramenti nella stabilità e nella compatibilità con le connessioni Bluetooth, miglioramenti nella stabilità e nella compatibilità delle connessioni di rete, miglioramenti per le fotografie scattate all’interno e passi avanti generali per le performance fotografiche.

A distanza di pochi giorni dal precedente update, si affianca OnePlus Nord 3 5G, che si aggiorna alla OxygenOS 14.0.0.300 in India, ma anche in Europa. Probabilmente questa nuova release prende il posto della precedente per chi non l’avesse ancora ricevuta: sembra infatti che la casa cinese avesse interrotto la distribuzione per alcuni problemi non specificati.

Le novità includono le patch di sicurezza di gennaio 2024, miglioramenti per la durata della batteria in alcuni scenari di utilizzo, la soluzione a un problema che poteva portare una schermata bianca con l’apertura del negozio di temi e la rimozione della funzione di streaming in background nella Smart Sidebar.

Novità aggiornamento Xiaomi 12 Pro

Come abbiamo visto, Xiaomi ha iniziato a fine dicembre a distribuire HyperOS in Italia per i primi modelli. Come segnalato da Caschys, la casa cinese avrebbe avviato il rollout del nuovo sistema operativo per Xiaomi 12 Pro insieme alle patch di sicurezza di gennaio 2024, anche se sembra esserci un piccolo “trucco”.

Per accelerare l’arrivo dell’aggiornamento 1.0.3.0.ULCEUXM in Europa, che richiede un download piuttosto pesante (più di 5 GB), sembra sia necessario impostare temporaneamente la regione dello smartphone su India. In seguito è sufficiente reimpostare tutto come prima per godersi la nuova release. Se non avete fretta, potete invece attendere l’arrivo di HyperOS nel modo “tradizionale”.

Le novità sono ovviamente parecchie e includono un rinnovamento generale del sistema, nuove animazioni, nuovi colori, font rinnovato, app ridisegnate e tanto altro. Il changelog ufficiale di HyperOS cita i seguenti cambiamenti:

L’estetica globale trae ispirazione dalla vita reale e trasforma non solo l’aspetto ma anche la sensazione trasmessa dal dispositivo

Il nuovo linguaggio di animazione rende l’interazione con il dispositivo fluida e intuitiva

I colori naturali aggiungono luminosità e ravvivano ogni elemento del sistema

Il nostro nuovissimo carattere di sistema supporta più sistemi di scrittura

Il nuovo design dell’app Meteo non solo fornisce dati importanti, ma li presenta anche in modo visivo

Le notifiche si concentrano sulle informazioni importanti, presentandole nel modo più efficiente

Le tue foto sono opere d’arte sulla schermata di blocco, arricchite da molteplici effetti e rendering dinamico

Le nuove icone della schermata Home arricchiscono gli elementi familiari con nuove forme e colori

Il multitasking è ancora più semplice grazie all’interfaccia multifinestra aggiornata

Novità aggiornamento Android 14 per Nothing Phone (1)

Aggiornamento importante pure per Nothing Phone (1): lo smartphone della giovane azienda londinese accoglie Android 14 in versione stabile con Nothing OS 2.5.2. Si tratta della stessa release distribuita su Nothing Phone (2) i giorni scorsi, ma in questo caso integra anche la più recente versione del robottino.

Oltre alle novità di Android 14 pensate da Google, abbiamo tanti altri cambiamenti: tra questi possiamo citare nuovi widget, un nuovo media player musicale, maggiori possibilità di personalizzazione sia per la home sia per la schermata di blocco, nuove gesture (tre dita per catturare uno screenshot, doppio tap sul tasto di accensione), volumi separati per suoneria e notifiche e non solo.

Il produttore ha pubblicato il changelog completo:

Customisation

Redesigned a joint Home Screen and Lock Screen customisation page and improved the edit wallpaper flow for a more comprehensive view of options.

New Atmosphere wallpaper effect: Transform your background photo into a dynamic wallpaper that brings motion to colours on your home screen. A seamless transition between your lock and home screens.

New Glass wallpaper effect: Add a Glass filter to give your favourite wallpaper a unique appearance.

Introduced solid colour wallpapers for a cleaner Home Screen appearance.

Added a monochrome colour theme in the basic colour section.

Glyph Interface

Get direct access to the Glyph Interface’s Music Visualization feature (some of you may have already discovered it).

Improved overall Glyph light playback effect when synchronizing with your device’s audio.

Added a new Glyph animation for when NFC is being used.

Improved the experience of Flip to Glyph.

Gesture

Customisable double-press power button to quickly access a chosen feature. Just head to Settings > System > Gestures.

More Lock Screen shortcut options like: Do Not Disturb, Mute, QR code scanner, video camera.

Capture screenshots quickly with a three-finger swipe gesture.

New screenshot editor and menu, allowing for more advanced editing features and quick deletions.

Refreshed the back gesture arrow visual to be more in line with Nothing’s style.

Quick Settings

Added support for switching ring modes in Quick Settings.

You can now directly set your network via Quick Settings without unlocking the device.

Updated Quick Settings layout and support to show more devices icons.

New Widgets

Pedometer Widget: Track your daily steps directly from your home screen. Set goals and monitor your progress to stay motivated.

Media Player Widget: Displays the currently playing song. Control your music easily while on-the-move.

Screen Time Widget: Monitor and manage your daily screen time to maintain a healthy digital lifestyle.

More improvements

Optimised the experience of the Weather app and improved the notification of weather alerts.

Made it possible to set ringtone and notification sound volumes separately, with an updated volume control interface.

Automatically excludes the preview of the previous screenshot when taking continuous screenshots.

Improved the stability of the camera.

Enhanced overall system stability for a more reliable and smooth experience.

Enhanced system stability and improved battery life.

Il rollout sta raggiungendo per primi i partecipanti al programma beta (Open Beta 2), e in seguito arriverà per tutti gli altri. Per chi era già ad Android 14, l’update richiede un download di pochi MB.

Novità aggiornamenti Realme GT2 Pro e GT2 Explorer Master Edition

Proseguiamo con Realme GT2 Pro e Realme GT2 Explorer Master Edition, che in Cina si stanno aggiornando con la Realme UI 140.0.213. Le novità sono sostanzialmente le stesse e includono miglioramenti nelle performance e nella stabilità del sistema, la soluzione a un problema con la connettività NFC e un paio di altre novità minori.

Il changelog completo diffuso dalla casa cinese è il seguente:

NFC

Fixed the problem that the access card can be entered but the door cannot be opened

System

Added device action and direction sensor permission settings to restrict applications from calling sensors for shake-to-jump behavior

Added pop-up prompts for jumping between applications to make every jump knowable and controllable

Optimize system performance and improve system stability

La distribuzione è partita dalla Cina, quindi ci vorrà qualche tempo prima di vederla a livello globale.

Novità aggiornamento beta per Google Pixel 5a

Chiudiamo con un aggiornamento per Google Pixel 5a. La casa di Mountain View sta distribuendo una nuova Android 14 QPR2 beta (la 3.2), ma si tratta di una versione specifica per Pixel 5a. Il changelog include ben 15 bugfix, che dovrebbero andare a risolvere problemi di avvio lento del dispositivo e la presenza di lag e freeze dell’interfaccia. Insomma, l’update proposto in precedenza non deve essere stato digerito bene dallo smartphone.

L’update risolutivo dovrebbe essere disponibile per tutti i possessori di Google Pixel 5a aderenti al programma beta di Android QPR2 (qui per partecipare ai test).

Come aggiornare OnePlus 12R, OnePlus Nord 3, Xiaomi 12 Pro, Nothing Phone (1), Realme GT2, GT2 Explorer Master Edition e Google Pixel 5a

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su OnePlus 12R e OnePlus Nord 3 5G potete andare nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Su Xiaomi 12 Pro potete andare in “Impostazioni > Info Sistema > Versione di MIUI > Verifica aggiornamenti“, mentre su Nothing Phone (1) potete fare un salto in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per controllare su Realme GT2 e Realme GT2 Explorer Master Edition potete invece andare in “Impostazioni > Aggiornamenti software“.

