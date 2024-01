Quella di oggi è una giornata ricca di aggiornamenti per i dispositivi Android, soprattutto per i possessori di prodotti Samsung, OnePlus, Xiaomi, Nokia e Huawei. Il produttore sud-coreano sta distribuendo update per Samsung Galaxy A34 e Galaxy A52 5G, ma si aggiornano anche OnePlus Nord 3 5G, OnePlus Nord 2 5G, OnePlus Nord CE 2 5G, OnePlus Nord N30, OnePlus Open, Xiaomi Pad 6, Nokia G42 5G e Huawei P50 Pro. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo, procedendo con ordine.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A34 e Galaxy A52 5G

Iniziamo da Samsung Galaxy A34 e Galaxy A52 5G, che in queste ore stanno ricevendo un aggiornamento con le patch di sicurezza di gennaio 2024 e si vanno ad aggiungere alla lunga lista di modelli con le più recenti correzioni. Il primo sta accogliendo la versione A346BXXS5BWL2, mentre per il secondo c’è la A526BXXS6FXA1: in entrambi i casi il rollout dovrebbe aver raggiunto l’Italia, partendo dai modelli no brand.

Come specificato dal produttore nel più recente bollettino, l’aggiornamento con le patch più recenti integra la correzione a più di 70 vulnerabilità, che spaziano dalle CVE (comuni al sistema operativo Android) alle SVE (più specifiche per i prodotti Samsung). Non sembrano esserci ulteriori novità rilevanti, come certificato dagli stessi changelog. Come spesso capita, abbiamo qualche generico bugfix e perfezionamento di stabilità.

Galaxy A34 e Galaxy A52 5G hanno già ricevuto Android 14 e One UI 6.0 e dovrebbero ricevere nei prossimi mesi la One UI 6.1, anche se non dovrebbero essere integrate tutte le novità che abbiamo visto sulla serie Samsung Galaxy S24. Galaxy A34 andrà oltre e dovrebbe arrivare fino ad Android 17 (la promessa è di quattro major update).

Novità aggiornamenti OnePlus Nord 3 5G, Nord 2 5G, Nord CE 2 5G, Nord N30 e OnePlus Open

Aggiornamenti anche in casa OnePlus: ci sono novità per OnePlus Nord 3 5G, OnePlus Nord 2 5G, OnePlus Nord CE 2 5G e OnePlus Open, che accolgono le patch di sicurezza di gennaio 2024 e non solo. OnePlus Nord N30 si aggiorna invece ad Android 14.

OnePlus Nord 3 accoglie la versione CPH2491_14.0.0.201 (EX01) a partire dall’India, e accoglie miglioramenti di stabilità e prestazioni, perfezionamenti per l’autonomia in certi scenari, la soluzione a un problema che poteva portare una schermata bianca con l’apertura del negozio di temi e rimuove la funzione di streaming in background nella Smart Sidebar. OnePlus Nord 2 e OnePlus Nord CE 2 5G stanno ricevendo i firmware DN2101_11.F.50 e IV2201_11.F.52, privi di ulteriori novità al di fuori delle correzioni di sicurezza.

OnePlus Open si aggiorna alla versione CPH2551_13.2.0.301, che porta le patch di gennaio insieme ad altri miglioramenti, ma ancora niente Android 14. Il changelog diffuso dal produttore parla di miglioramenti di stabilità, miglioramenti nel touchscreen, miglioramenti nella stabilità della rete e miglioramenti nelle prestazioni fotografiche; in aggiunta viene data ora la possibilità di trascinare per sostituire l’app corrente con una nuova in una visualizzazione divisa in tre. Anche qui viene rimossa la funzione di streaming in background nella Smart Sidebar.

OnePlus Nord N30 si distingue dagli altri per l’arrivo di un aggiornamento più consistente: con la versione CPH2513_14.0.0.201(EX01) lo smartphone riceve Android 14 con le patch di sicurezza di dicembre 2023. Il rollout è partito dal Nord America e raggiungerà tutti i mercati in cui è disponibile lo smartphone nel giro di qualche giorno.

Novità aggiornamento Android 14 per Xiaomi Pad 6

Aggiornamento importante per Xiaomi Pad 6, che in India sta accogliendo HyperOS con Android 14 e le patch di sicurezza di dicembre 2023. Oltre al rinnovamento generale del sistema (con cambiamenti nell’interfaccia, nelle animazioni, nei caratteri e così via), alle novità per il collegamento tra dispositivi e alle nuove funzioni legate all’intelligenza artificiale, vale la pena citare la possibilità di aprire più app nello stesso momento attraverso finestre di piccole dimensioni, esattamente come su un desktop.

Il changelog riporta le seguenti novità, anche se non risulta esaustivo:

L’estetica globale trae ispirazione dalla vita reale e trasforma non solo l’aspetto ma anche la sensazione trasmessa dal dispositivo

Il nuovo linguaggio di animazione rende l’interazione con il dispositivo fluida e intuitiva

I colori naturali aggiungono luminosità e ravvivano ogni elemento del sistema

Il nostro nuovissimo carattere di sistema supporta più sistemi di scrittura

Il nuovo design dell’app Meteo non solo fornisce dati importanti, ma li presenta anche in modo visivo

Le tue foto sono opere d’arte sulla schermata di blocco, arricchite da molteplici effetti e rendering dinamico

Le nuove icone della schermata Home arricchiscono gli elementi familiari con nuove forme e colori

Il multitasking è ancora più semplice grazie all’interfaccia multifinestra aggiornata

Il tablet sta accogliendo a partire dall’India la versione 1.0.2.0.UMZINXM di HyperOS: il download richiesto è di poco più di 4 GB, quindi vi consigliamo di procedere sotto rete Wi-Fi. Xiaomi ha iniziato a distribuire HyperOS in Italia alla fine di dicembre 2023, e sta proseguendo con gli aggiornamenti. Purtroppo non tutti i dispositivi riceveranno HyperOS insieme ad Android 14.

Novità aggiornamento Android 14 per Nokia G42 5G

Aggiornamento importante anche per Nokia G42 5G, che in queste ore sta iniziando ad aggiornarsi ad Android 14 e a ricevere le patch di sicurezza di dicembre 2023. Le novità comprendono miglioramenti per la batteria (con la possibilità di visualizzare il tempo trascorso dall’ultima ricarica completa), maggiori possibilità di personalizzazione (anche nella schermata di blocco), integrazione delle gesture predittive (per le app che le supportano), la possibilità di attivare lampeggiamento di schermo o flash LED con l’arrivo di notifiche, una migliorata gestione dei permessi e dei dati sulla salute e tanto altro.

Il download richiesto è di quasi 2,7 GB, quindi vi consigliamo di sfruttare una rete Wi-Fi.

Novità aggiornamento Huawei P50 Pro

Chiudiamo con Huawei P50 Pro, che sta accogliendo la versione EMUI 13.0.0.278 con le patch di sicurezza di gennaio 2024. Non sembrano essere state integrate ulteriori novità, anche se non è da escludere la presenza di qualche bugfix non specificato o di qualche miglioramento generico di stabilità.

Come aggiornare Samsung Galaxy A34, Galaxy A52 5G, OnePlus Nord 3 5G, Nord 2 5G, Nord CE 2 5G, Nord N30, Open, Xiaomi Pad 6, Nokia G42 5G e Huawei P50 Pro

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy A34 e Galaxy A52 5G potete fare un salto nelle impostazioni di sistema: dovete semplicemente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e provare con Smart Switch.

Per controllare l’arrivo di novità su OnePlus Open, OnePlus Nord 3 5G, Nord 2 5G, Nord CE 2 5G e Nord N30 potete andare nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Percorso simile per Xiaomi Pad 6, Nokia G42 5G e Huawei P50 Pro: potete verificare via OTA attraverso la sezione dedicata delle impostazioni di sistema.

