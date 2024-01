Proseguono gli aggiornamenti di Samsung alla One UI 6.0 basata su Android 14: in queste ore l’update raggiunge Samsung Galaxy A14 nella versione 4G e Samsung Galaxy Tab S7 FE, e si espande su Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Nel frattempo, anche altri produttori si stanno dando da fare: si aggiornano pure OnePlus Nord 2T 5G, OnePlus Nord CE 3 5G, OnePlus Pad e Nothing Phone (2). Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Android 14 per Samsung Galaxy A14, Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab A7 Lite

Iniziamo dagli aggiornamenti più consistenti, che questa volta toccano Samsung Galaxy A14 e i tablet Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab A7 Lite, anche in Italia. Lo smartphone di fascia bassa si aggiorna ad Android 14 con One UI 6.0 a distanza di qualche giorno dal fratello 5G. Il firmware in distribuzione è il A145RXXU4BWL1 e integra le patch di sicurezza di novembre 2023. Per Samsung Galaxy Tab S7 FE abbiamo un update simile con la versione T733XXU5DWL5 (sempre con patch di novembre), mentre Samsung Galaxy Tab A7 Lite accoglie la T220XXU6DWLB (con patch di dicembre).

Le novità sono sostanzialmente le stesse per tutti e tre, e vengono riassunte da Samsung nel modo seguente. Trattandosi di uno smartphone di fascia bassa e di due tablet (di cui uno di fascia bassa), non tutte le funzionalità e i cambiamenti descritti potrebbero essere presenti.

Layout rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

: nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera. Fotocamera : il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.

: il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate. Nuovo editor foto : layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

: layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma. Nuovo Samsung Studio : nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers.

: nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers. Sicurezza migliorata : nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app.

: nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app. Bixby text call : nuova funzionalità di Bixby, che consente di trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento.

: nuova funzionalità di Bixby, che consente di trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento. La nuova funzione Scansione Documenti e testo permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate.

permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate. Samsung Pass: Accessi più sicuri con le passkey per accedere alle applicazioni e ai siti Web supportati. A differenza delle password, la passkey viene memorizzata solo sul dispositivo e non potrà essere divulgata in caso di violazione della sicurezza del sito web. Le passkey proteggono anche dagli attacchi di phishing perché funzionano solo sul sito web o sull’applicazione in cui sono state registrate.

L’aggiornamento richiede un download tra 1,5 e 2 GB, quindi vi consigliamo di utilizzare una rete Wi-Fi per procedere. Per consultare i changelog completi potete seguire i link qui sotto:

Novità aggiornamenti OnePlus Nord 2T 5G, OnePlus Nord CE 3 5G e OnePlus Pad

OnePlus non resta a guardare e distribuisce nuovi aggiornamenti a partire dall’India per OnePlus Nord 2T 5G, OnePlus Nord CE 3 5G e OnePlus Pad, anche se in questo caso non riguardano Android 14. OnePlus Nord 2T ha ricevuto il major update alla fine del mese scorso e sta accogliendo OxygenOS 14.0.0.300, la stessa versione di OnePlus Nord CE 3 5G. Il changelog con le novità è sostanzialmente lo stesso e comprende le patch di sicurezza di gennaio 2024, miglioramenti per la stabilità del sistema e le prestazioni, passi avanti nella durata della batteria in determinati scenari, la rimozione della funzione di streaming in background sulla Smart Sidebar e miglioramenti nella stabilità delle connessioni di rete mobile. Nord 2T accoglie anche la soluzione a un problema di crash con il Google Play Store, mentre Nord CE 3 risolve qualche problema di crash con alcune applicazioni (non specificate).

Come anticipato, si aggiorna pure OnePlus Pad: anche il tablet inizia ad accogliere OxygenOS 14.0.0.300 con le patch di sicurezza di gennaio 2024. Le altre novità sono quasi le stesse citate qui sopra: comprendono miglioramenti di stabilità, performance e durata della batteria, la soluzione ad alcuni crash e problemi con le app (compreso il negozio di temi e la gomma nell’editing fotografico) e la rimozione della funzione di streaming in background nella Smart Sidebar.

La distribuzione è partita ancora una volta dall’India e richiederà qualche giorno per farsi vedere a livello europeo.

Novità aggiornamento Nothing Phone (2)

A qualche settimana di distanza dall’ultimo update, Nothing Phone (2) si aggiorna e accoglie Nothing OS 2.5.2. Non si tratta di un firmware particolarmente ricco di novità a livello di funzionalità, ma i miglioramenti sono in buon numero, come possiamo scoprire dando uno sguardo al changelog ufficiale diffuso dall’azienda.

Ora è possibile avere l’accesso diretto alla funzione di visualizzazione musicale dell’interfaccia Glyph e si può impostare direttamente la rete tramite le impostazioni rapide, senza sbloccare il dispositivo. Abbiamo poi miglioramenti per gli effetti visivi nell’interfaccia della schermata di blocco, ottimizzazioni per le icone nella status bar, miglioramenti nel tasso di successo del lettore d’impronte digitali, animazioni di transizione rifinite per il widget delle foto, miglioramenti nella stabilità delle chiamate e nella qualità della connessione e diversi bugfix.

Tra questi ultimi è stato risolto il problema di visualizzazione degli fps indicati nella dashboard di gioco, il problema che provocava la riproduzione musicale durante le chiamate in arrivo in modalità vibrazione, la mancata visualizzazione della percentuale della batteria sulla status bar, i problemi di stabilità della connessione NFC e non solo. A questo link potete consultare tutti i cambiamenti nel dettaglio.

Come aggiornare Samsung Galaxy A14, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab A7 Lite, OnePlus Nord 2T 5G, Nord CE 3 5G, OnePlus Pad e Nothing Phone (2)

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento su Samsung Galaxy A14, Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab A7 Lite potete fare un salto nelle impostazioni, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare il dispositivo al PC e provare a scaricare l’update attraverso Smart Switch.

Su OnePlus Nord 2T 5G, OnePlus Nord CE 3 5G e OnePlus Pad potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Per controllare su Nothing Phone (2) potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche ora o giorno.

