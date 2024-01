OnePlus tiene botta e nonostante il ridimensionamento sul mercato italiano della casa madre OPPO, continua a sfornare dispositivi di livello. È il turno di OnePlus 12, un top di gamma a tutti gli effetti che cresce di qualità rispetto allo scorso anno, compiendo quel piccolo step che mancava per competere ad armi pari nella complicata fascia premium.

In questa recensione ne scopriamo pro, contro e tutti i dettagli di una scheda tecnica che promette grandi cose.

Video recensione OnePlus 12

Design e materiali

OnePlus 12 si presenta con un design simile a quello di OnePlus 11, in realtà però cresce in tutte le dimensioni e complessivamente appare come un device più raffinato e dalla presenza notevole. Protagonista è il grande oblò posteriore che ospita il gruppo fotocamere, “abbracciato” dal frame metallico con una bellissima finitura lucida, in contrasto con la back cover in vetro satinato. Frontalmente confermati i bordi curvi, amati e odiati ma sicuramente capaci di conferire un aspetto premium a OnePlus 12.

Anche su questa generazione trova posto lo slider per il controllo audio (vibrazione, silenzioso, suoneria) che si colloca sul lato sinistro, lasciando la parte destra a tasto di accessione e bilanciere del volume. Fantastico, dovrebbe essere obbligatorio su tutti gli smartphone!

Lo smartphone è infatti piuttosto grande e pesante (220 grammi), i bordi curvi non aiutano poi nella presa. Segnaliamo inoltre che quest’anno non è presente una cover protettiva in confezione, mentre rimane la pellicola frontale preapplicata.

Manca la certificazione IP per la resistenza ad acqua e polvere, un peccato perché in realtà ispezionando il dispositivo si notano tutte le guarnizioni necessarie per preservare l’impermeabilità, addirittura è presente una funzione specifica per l’utilizzo dello smartphone con schermo bagnato, ma tant’è.

Display e multimedia

Una delle novità più interessanti di OnePlus 12 è il display da 6,82 pollici con risoluzione 3168 x 1440 pixel (2K), si tratta di un pannello LTPO (1-120 Hz) ProXDR con supporto Dolby Vision, dotato di un picco di luminosità di addirittura 4500 nits, un record assoluto. In effetti la qualità percepita è straordinaria, con una leggibilità ottima anche all’aperto e grande fedeltà cromatica per tutti i contenuti visualizzati.

Non è però solo hardware, OnePlus ha messo a punto una gestione software impeccabile, che va dal PWM Dimming a 2160 Hz a diversi profili colore personalizzabili dall’utente. In tutte le condizioni di luce ambientale è sempre un piacere utilizzare OnePlus 12.

Fanno il paio con lo schermo anche due speaker stereo potenti e ben calibrati, anche in questo caso impreziositi dal supporto Dolby Atmosz. Vedersi un film su questo smartphone regala un’esperienza di alto livello, probabilmente superiore alla maggior parte dei top di gamma Android.

Funzionalità

Su OnePlus 12 troviamo la OxygenOS basata su Android 14, lo smartphone riceverà poi ulteriori 4 aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza. Il software di OnePlus è ormai sovrapposto alla ColorOS di OPPO, ne ha ereditato alcune funzionalità e la grafica, risultando, dopo una lunga transizione, uno dei migliori del panorama Android. È capace di coniugare funzionalità e facilità d’uso, con una grafica estremamente curata, belle animazioni, una grande attenzione per il feedback aptico e una efficacissima organizzazione dei vari menù e della UI.

Tra le funzioni dedicate specificatamente a OnePlus troviamo Trinity Engine, cioè una serie di ottimizzazioni per spremere al massimo le potenzialità dell’hardware.

CPU Vitalization: è un algoritmo di scheduling delle frequenze della CPU che analizza dinamicamente il frame rate, la frequenza, il consumo energetico e applica una gestione non lineare delle risorse delle CPU, ottimizzando quindi il rendimento in base ai diversi contesti di utilizzo.

è un algoritmo di scheduling delle frequenze della CPU che analizza dinamicamente il frame rate, la frequenza, il consumo energetico e applica una gestione non lineare delle risorse delle CPU, ottimizzando quindi il rendimento in base ai diversi contesti di utilizzo. RAM Vitalization: è un algoritmo che gestisce l’allocazione della RAM dinamicamente, ottimizzando le risorse verso i task più esigenti e riallocandole senza sprechi.

è un algoritmo che gestisce l’allocazione della RAM dinamicamente, ottimizzando le risorse verso i task più esigenti e riallocandole senza sprechi. ROM Vitalization: è un algoritmo che previene la frammentazione della memoria di archiviazione, migliora la compressione e l’accelerazione della memoria. Secondo Oneplus questa funzione può far guadagnare fino a 20 GB di spazio per la versione 256 GB e garantisce un utilizzo fluido dello smartphone anche dopo 4 anni di utilizzo intenso.

Prestazioni e hardware

Da sempre OnePlus è sinonimo di velocità, reattività, fluidità di utilizzo. La dodicesima generazione non poteva essere da meno, e non lo è. A bordo troviamo lo Snapdragon 8 Gen 3, con 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 o 512 GB di archiviazione UFS 4.0. Non gli manca nulla e in effetti le performance sono eccellenti, mai un’indecisione e temperature sempre sotto controllo anche durante le lunghe sessioni di gaming.

Perte del merito è senza dubbio del generoso sistema di dissipazione passivo multistrato, con ben due camere di vapore completamente riprogettate nella struttura interna, in modo da favorire al massimo il flusso del vapore tra i segmenti e raffreddare più velocemente il SoC.

Completano la dotazione hardware anche una porta IR e una USB 3.2 Gen 1 con uscita video, completissima anche tutta la parte di sensoristica e di connettività. Per altro la ricezione del segnale è sopra la media ed all’interno dello smartphone possono trovare posto due nanoSIM fisiche, oltre alle eSIM. Per tutte le informazioni però vi rimandiamo alla scheda tecnica completa di OnePlus 12.

Batteria e ricarica

Il modulo batteria su cui può contare OnePlus 12 è da 5400 mAh, molto grande anche tenendo conto delle dimensioni del dispositivo. L’autonomia che ne deriva è decisamente buona, spesso superiore alle 8 ore di display attivo spalmate su due giornate piene di utilizzo.

A questi ottimi dati si aggiunge la presenza di un carica batterie da 100 Watt in confezione, che permette di ricaricare da 0 a 100% in 25 minuti lo smartphone. Novità 2024 anche la compatibilità con la ricarica wireless fino a 50 Watt, in questo caso occorrono 55 minuti per la ricarica completa, in ogni caso un’ottima notizia visto che si è colmata una delle maggiori lacune del precedente flagship OnePlus.

Fotocamere

Il comparto foto di OnePlus 12 rappresenta un ulteriore punto di miglioramento rispetto al predecessore. È rimasta solo la fotocamera ultrawide da 48 MP con AF, mentre il teleobiettivo passa ad un 3X periscopico con OIS e sensore Omnivision OV64B da mezzo pollice, infine la fotocamera principale adotta l’innovativo Sony LYT-808 da 50 MP con costruzione a due layer per fotodiodi e transistor, una tecnologia che abbiamo visto per la prima volta su Sony Xperia 5 V. Chiude il gruppo ottico una fotocamera frontale da 32 MP con Sony IMX615 a fuoco fisso.

Le immagini che si riescono a realizzare con questo smartphone non deludono, OnePlus 12 si posiziona senza problemi tra i migliori smartphone Android e non solo, in particolare con la principale si ottengono foto con colori naturali, ben bilanciate in tutte le condizioni di luce, con un bel bokeh ottico e soprattutto con un WB impeccabile. Forse ci aspettavamo qualcosina in più con il buio, ma i risultati rimangono soddisfacenti. Bene anche il nuovo teleobiettivo, non è molto spinto, forse un 5X sarebbe stato più spendibile, tuttavia la qualità delle immagini è elevata e anche con luce non perfetta non ci si può lamentare. Del trio forse la ultrawide è quella meno “preziosa”, fa il suo lavoro senza eccellere, in particolare ai bordi dell’immagine si nota un certo calo di nitidezza e in condizioni di luce non perfetta emerge molto rumore di disturbo. I selfie infine sono discreti, ecco, possiamo dire che sia il punto debole parlando del comparto foto, manca un po’ di dettaglio e l’assenza di AF si fa sentire.

Benino in video, si arriva alla risoluzione 8K ma già in 4K a 60 fps la stabilizzazione non è più così efficace, bisogna scendere ai 30 fps per risultati migliori. La qualità dell’immagine comunque è elevata, magari con un semplice aggiornamento software OnePlus potrebbe migliorare le cose, l’hardware non manca.

Previous Next Fullscreen

In conclusione

OnePlus 12 viene proposto in due tagli di memoria 12+256 GB e 16+512 GB, rispettivamente a 969 Euro e 1099 Euro di listino. Fino al 5 febbraio, preordinando la versione più costosa, si riceverà immediatamente uno sconto di 100 Euro, che porta il prezzo finale ad un interessante 999 Euro.

Acquistando sul sito OnePlus si potrà scegliere un regalo tra un paio di Cuffie Bang & Olufsen Beocom Portal, un paio di cuffie OnePlus Buds Pro 2 o una cover per OnePlus 12. Acquistando invece su Oppo store, oltre ai 100 Euro di sconto, ulteriori 150 Euro in voucher da spendere da marzo 2024.

Acquista OnePlus 12 sul sito ufficiale

Acquista OnePlus 12 su Amazon

Acquista OnePlus 12 su OPPO Store

Nel complesso OnePlus 12 è uno smartphone che ci è piaciuto, migliora in comparti cruciali il suo predecessore e, nell’era dell’AI non si perde tanto in chiacchiere, scegliendo piuttosto di mettere sul piatto numeri da primo della classe, coadiuvati poi da un software stabile e ben realizzato, la ricetta giusta per un uso quotidiano da vero top di gamma. Brava OnePlus!