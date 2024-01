Gli aggiornamenti Android non si fermano mai, vista la grande quantità di modelli presenti sul mercato. Tra i marchi più attivi in questo periodo ci sono Samsung e OnePlus, che stanno rilasciando novità per alcuni dispositivi: Samsung porta Android 14 su Galaxy F13 e le più recenti patch di sicurezza su Galaxy A54 5G, ma si aggiornano anche OnePlus Open, OnePlus 12, OnePlus Nord CE 5G e OnePlus TV Q1. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i cambiamenti in arrivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A54 5G

Iniziamo da Samsung Galaxy A54 5G, che in queste ore si aggiunge ad altri modelli di fascia media e alta e accoglie un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di gennaio 2024. Il firmware in distribuzione è il A546BXXU6BXA2 e richiede un download di poco più di 250 MB: il rollout ha toccato alcuni mercati europei e non sembra portare ulteriori novità rilevanti.

Il changelog si limita a parlare di miglioramenti generici di stabilità e nel comportamento del dispositivo, mentre grazie al consueto bollettino di sicurezza diffuso dal produttore, sappiamo che le più recenti patch vanno a correggere più di 70 vulnerabilità, tra CVE (comuni al sistema operativo) e le più specifiche SVE (per i dispositivi Samsung). Per maggiori cambiamenti dovremo aspettare la One UI 6.1, che ha debuttato in questi giorni sulla serie Samsung Galaxy S24.

Novità aggiornamento Android 14 per Samsung Galaxy F13

Samsung prosegue con la distribuzione della sua One UI 6.0 basata su Android 14: il rollout tocca in questi giorni Samsung Galaxy F13, uno smartphone commercializzato in alcuni Paesi come “alternativa” a Galaxy A13 (che ha ricevuto in questi giorni l’update, sia nella versione 5G sia in quella 4G).

Il firmware attualmente in distribuzione in India è il E135FXXU5DXA2, che richiede un download di quasi 2 GB e integra le patch di sicurezza di dicembre 2023. Le novità della One UI 6.0 e di Android 14 sono parecchie, e comprendono miglioramenti nell’efficienza del sistema, passi avanti nelle animazioni, maggiori possibilità di personalizzazione e non solo. I cambiamenti vengono riassunti dal produttore nel modo seguente. Trattandosi di uno smartphone di fascia bassa, è possibile che non tutto quanto elencato sia presente.

Layout del telefono rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

: nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera. Fotocamera : il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.

: il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate. Nuovo editor foto : layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

: layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma. Nuovo Samsung Studio : nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers.

: nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers. Sicurezza migliorata : nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app.

: nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app. Bixby text call : nuova funzionalità di Bixby, che trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento.

: nuova funzionalità di Bixby, che trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento. La nuova funzione Scansione Documenti e testo permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate.

permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate. Samsung Pass: accessi più sicuri con le passkey per accedere alle applicazioni e ai siti Web supportati. A differenza delle password, la passkey viene memorizzata solo sul dispositivo e non potrà essere divulgata in caso di violazione della sicurezza del sito web. Le passkey proteggono anche dagli attacchi di phishing perché funzionano solo sul sito web o sull’applicazione in cui sono state registrate.

Per Samsung Galaxy F13 si tratta del secondo major update, ma potrebbe non essere l’ultimo.

Novità aggiornamento Android 14 per OnePlus Open

L’attesa è terminata: a pochi giorni di distanza dall’ultimo update di sicurezza, OnePlus Open si aggiorna ad Android 14 con OxygenOS 14 nella versione stabile. Si parte dall’India, come spesso capita, e con la versione CPH2551_14.0.0.400(EX01), anche se per il momento si inizia dagli utenti che hanno partecipato al programma beta (Closed o Open).

Le novità sono ovviamente parecchie e comprendono l’aggiunta di File Dock, della modalità di interazione Aqua Dynamics, delle funzioni Content Extraction e Smart Cutout (rispettivamente per riconoscere ed estrarre il testo e le immagini, e per separare i soggetti di una foto dallo sfondo), miglioramenti per le animazioni, per Shelf, per la gestione dei permessi per foto e video, per la stabilità generale del sistema, perfezionamenti per l’Aquamorphic Design e non solo.

Questo il changelog completo diffuso dal produttore cinese:

Adds Aqua Dynamics, a way of interaction with morphing forms that allows you to view up-to-date information at a glance. Smart efficiency Adds File Dock, where you can drag and drop to transfer content between apps and devices.

Adds Content Extraction, a feature that can recognize and extract text and images from the screen with one tap.

Adds Smart Cutout, a feature that can separate multiple subjects in a photo from the background for copying or sharing.

Cross-device connectivity

Improves Shelf by adding more widget recommendations. Security and privacy Improves photo and video-related permission management for safer access by apps. Performance optimization Improves system stability, the launch speed of apps and the smoothness of animations. Aquamorphic Design Upgrades Aquamorphic Design with a natural, gentle, and clearer color style for a more comfortable color experience.

Adds Aquamorphic-themed ringtones and revamps the system notification sounds.

Improves system animations by making them even smoother. User Care Adds a carbon tracking AOD that visualizes the carbon emissions you avoid by walking instead of driving.

Prima di vedere l’aggiornamento a livello globale ci vorrà probabilmente ancora qualche giorno di attesa.

Novità aggiornamenti OnePlus 12, OnePlus Nord CE 5G e OnePlus TV Q1

Restiamo in casa OnePlus perché ci sono altri tre aggiornamenti: due riguardano gli smartphone OnePlus 12 e OnePlus Nord CE 5G, mentre il terzo la smart TV OnePlus TV Q1.

OnePlus 12 riceve il suo primo update dopo il lancio della versione globale, avvenuto poco più di una settimana fa in compagnia di OnePlus 12R. In distribuzione c’è la OxygenOS 14.0.0.404, che richiede un download davvero importante (quasi 6,5 GB) e che infatti include diverse novità interessanti riguardanti il comparto fotografico e non solo.

Lo smartphone ottiene la modalità Hasselblad Master, che prende il posto della modalità Pro: ora è possibile impostare livelli di saturazione, contrasto, nitidezza e vignettatura prima di procedere con lo scatto. Resta comunque possibile accedere ai controlli manuali delle fotocamera, nel caso lo si desideri. In più, ProXDR è ora disponibile nell’app Google Foto. Per il resto OnePlus 12 ottiene miglioramenti nella stabilità del sistema, nel tasso di successo del lettore d’impronte digitali, nella stabilità e nella compatibilità delle connessioni Wi-Fi, nella stabilità e nella compatibilità delle connettività NFC e Bluetooth.

Aggiornamento decisamente meno consistente per OnePlus Nord CE 5G, che sta accogliendo la versione OxygenOS 13 F.54 a partire dall’India. Lo smartphone è uno dei primi a ricevere le patch di sicurezza di febbraio 2024, affiancate da generici miglioramenti di stabilità. Come altri modelli in questo periodo, lo smartphone vede sparire la funzione di streaming in background nella Smart Sidebar. Entrambi gli aggiornamenti partono dall’India, dunque potrebbe volerci ancora un po’ per vederli a livello globale.

In modo piuttosto sorprendente, OnePlus TV Q1 sta ricevendo un nuovo aggiornamento software. La smart TV lanciata nel 2019 con Android 9 sta facendo un bel salto e sta accogliendo in queste ore Android 11 attraverso la versione OPTVIN.2.A.01_GLO_082_2312290405, come segnalato su X da Utsav Techie. L’update richiede poco più di 800 MB di download e porta con sé miglioramenti di sicurezza e privacy, rinnovamenti per le varie applicazioni, perfezionamenti lato prestazioni e bugfix vari.

Come aggiornare Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy F13, OnePlus Open, OnePlus 12, Nord CE 5G e OnePlus TV Q1

Per verificare l’arrivo di aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy F13 potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete utilizzare Smart Switch dopo aver collegato lo smartphone al PC. Per controllare la disponibilità di update su OnePlus Open, OnePlus 12 e OnePlus Nord CE 5G potete invece andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Se siete riusciti a mettere le mani su una OnePlus TV Q1, potete cercare nuovi aggiornamenti all’interno delle impostazioni di sistema.

