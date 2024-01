A distanza di qualche settimana dal lancio cinese, OnePlus presenta il suo nuovo flagship a livello globale: parliamo di OnePlus 12, che per la prima volta arriva da noi in compagnia della sua versione “R”, denominata OnePlus 12R (solitamente riservata ad altri mercati). “Siamo incredibilmente entusiasti di presentare la serie OnePlus 12 e stabilire nuovi standard di qualità nel settore“, ha dichiarato Pete Lau, fondatore di OnePlus e Senior Vice President and Chief of Product di OPPO e OnePlus. “Frutto di un decennio di costante ricerca nell’ambito dell’innovazione e dell’eccellenza, la serie OnePlus 12 è stata attentamente concepita per offrire un’esperienza d’uso veloce, fluida e duratura, ed è pronta ad affermarsi come una delle migliori serie flagship del 2024“.

I due smartphone condividono alcuni aspetti, sia lato specifiche sia lato design, ma si posizionano su due fasce di prezzo diverse. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sui nuovi smartphone Android del produttore, compresi i prezzi italiani e la disponibilità.

OnePlus 12 è finalmente ufficiale anche nella versione globale

Partiamo da OnePlus 12, il modello di punta presentato quest’oggi a livello globale. Rispetto allo smartphone che già conosciamo, che ha debuttato in Cina nelle scorse settimane, non abbiamo praticamente cambiamenti: sia le specifiche tecniche sia il design non subiscono modifiche, se non per le configurazioni di memoria di punta (da noi niente versioni da 24 GB di RAM e 1 TB di storage). Lo schermo è un AMOLED ProXDR LTPO da 6,82 pollici a risoluzione QHD+, con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz e una luminosità di picco di ben 4500 nit, mentre il cuore è sempre il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0.

Per tenere a bada la potenza del chipset, il produttore ha integrato un nuovo sistema di raffreddamento Dual Cryo-velocity che migliora l’area di dissipazione del calore, il materiale di raffreddamento e il design della struttura, assicurando un’esperienza più confortevole anche con le alte prestazioni.

Con il suo nuovo smartphone, la casa cinese ha deciso di puntare molto sul comparto fotografico, integrando l’ultimo algoritmo HDR interno e una fotocamera Hasselblad di quarta generazione: a bordo trovano spazio una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP, sensore ultra-grandangolare Sony IMX581 da 48 MP e teleobiettivo OmniVision OV64B da 64 MP con zoom ottico 3x, e una fotocamera anteriore (integrata tramite foro nel display) con sensore Sony IMX615 da 32 MP. Il sensore principale e quello periscopico possono contare sulla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), mentre gli altri due (ultra-grandangolare e fotocamera selfie) si devono “accontentare” di quella elettronica (EIS). L’algoritmo HDR di OnePlus 12 contribuisce a rendere le immagini più realistiche e naturali, con sfumature di luci e ombre più accurate. La collaborazione con Hasselblad mette a disposizione anche funzionalità come ritratti professionali Hasselblad, modalità pro Hasselblad e XPAN.

A livello di connettività non abbiamo mancanze, se non la porta per il jack audio da 3,5 mm per la quale ormai dobbiamo metterci il cuore in pace (su questa fascia, perlomeno): a disposizione, oltre ovviamente al 5G con dual SIM, abbiamo Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS dual band, NFC e porta USB Type-C. Tramite quest’ultima (ma non solo) può avvenire la ricarica rapida della generosa batteria da 5400 mAh: OnePlus 12 supporta la ricarica cablata SUPERVOOC da 100 W e la ricarica wireless AIRVOOC da 50 W. Secondo quanto riportato, bastano circa 26 minuti per tornare al 100% con il cavo, o 55 minuti in modalità wireless. L’azienda garantisce una salute della batteria di almeno l’80% dopo 1600 cicli (corrispondenti a circa quattro anni di utilizzo).

Il nuovo flagship del produttore può contare sul Trinity Engine di OxygenOS 14 , un motore pensato per “estendere i confini dell’innovazione“: offre sei tecnologie proprietarie per ridefinire l’esperienza mobile, con ottimizzazioni avanzate per le prestazioni e il gaming, e per una maggiore fluidità. Integra le tecnologie CPU-Vitalization, RAM-Vitalization e ROM-Vitalization per l’ottimizzazione delle risorse, ma anche Hyper Rendering, Hyper Boost e Hyper Touch per garantire una migliore esperienza visiva nei giochi, un’esperienza tattile omogenea e miglioramenti a livello di intelligenza artificiale.

Con la tecnologia CPU-Vitalization, lo smartphone può sfruttare una pianificazione aritmetica avanzata a livello di sistema ed esaminare la microarchitettura del chip per liberare il completo potenziale del SoC di Qualcomm, per migliori prestazioni e maggiore efficienza. Con l’implementazione delle soluzione L3/MPAM e l’ottimizzazione dell’algoritmo EAS (Energy Aware Scheduling), la casa cinese ha potenziato l’utilizzo della CPU e al contempo esteso la durata della batteria del suo OnePlus 12. In aggiunta abbiamo un miglioramento del 32% nella latenza tattile reso possibile da Qualcomm Game Quick Touch 2.0, che garantisce una maggiore stabilità del touch rate, con una riduzione al minimo di fluttuazioni occasionali del frame rate e di perdite di tocco durante i cali di frame rate nei momenti di maggiore intensità. OnePlus 12 è inoltre il primo dispositivo con Snapdragon 8 Gen 3 a ottenere l’approvazione come “Snapdragon Spaces Ready”, che offre agli sviluppatori la possibilità di dare vita alle proprie idee per quanto concerne la realtà estesa (XR) e di esplorare in modo completo il potenziale della realtà aumentata indossabile.

Scheda tecnica di OnePlus 12 (qui i dettagli completi)

display AMOLED ProXDR LTPO 19,8:9 da 6,82 pollici a risoluzione QHD+ (3168 x 1440 pixel, 510 ppi), con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, luminosità di picco di 4500 nit, PWM Dimming di 2160 Hz, lettore d’impronte digitali integrato e vetro Corning Gorilla Glass Victus 2

a risoluzione QHD+ (3168 x 1440 pixel, 510 ppi), con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, luminosità di picco di 4500 nit, PWM Dimming di 2160 Hz, lettore d’impronte digitali integrato e vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con GPU Adreno 750

con GPU Adreno 750 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare Sony LYT-808 da 50 MP (f/1.6, 1/1.4″, 1,12 μm, OIS, 85° FoV), sensore ultra-grandangolare Sony IMX581 da 48 MP (f/2.2, 1/2″, 0,8 μm, EIS, 114° FoV) e teleobiettivo periscopico OmniVision OV64B da 64 MP (f/2.6, 1/2″, 0,7 μm, OIS, 33° FoV) con zoom ottico 3x

fotocamera anteriore con sensore Sony IMX615 da 32 MP (f/2.4, 1/2.74″, 0,8 μm, EIS, 90° FoV)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS dual band, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NFC, porta USB Type-C (USB 3.2 Gen 1)

doppio speaker con Dolby Atmos e 3D Spatial Audio

batteria da 5400 mAh con ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 100 W e ricarica wireless AIRVOOC da 50 W

sistema operativo: Android 14 con OxygenOS 14

dimensioni e peso: 164,3 x 75,8 x 9,15 mm, 220 g

Lato design abbiamo lo stesso smartphone visto a dicembre in Cina: il dispositivo si ispira agli orologi di lusso con curve e incavi raffinati. Secondo quanto riportato dal produttore, gli indici del tempo, il quadrante stellato e i caratteri circolari sulla parte della fotocamera simboleggiano il passare del tempo. L’estetica del design, ispirata dalla bellezza della natura, si riflette nella colorazione Flowy Emerald, che armonizza tecnologia e natura simboleggiando infinite possibilità. I modelli dinamici sulla texture del dispositivo sono ispirati al movimento dei canali del fiume Dart. L’altra colorazione offerta dal produttore, Silky Black, è pensata per chi desidera restare più sul “classico”. In entrambi i casi la scocca posteriore è in vetro e può contare sul Corning Gorilla Glass 5.

La serie R esce dalla Cina: arriva OnePlus 12R

Se OnePlus 12 avevamo già iniziato a conoscerlo grazie alla versione cinese, lo stesso non possiamo dire di OnePlus 12R, per il quale finora ci siamo potuti basare solo su anticipazioni e indiscrezioni. Per la prima volta la serie “R” arriva a livello globale con OnePlus 12R, uno smartphone sotto certi aspetti simile al fratello qui sopra, ma che si distingue sotto diversi punti di vista. Abbiamo infatti cambiamenti nel cuore, che cambia di generazione con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (affiancato da un massimo di 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna), ma anche consistenti modifiche al comparto fotografico. Del resto stiamo parlando di un prodotto sì di fascia alta, ma dal prezzo di listino decisamente più contenuto.

“La serie OnePlus R ha conquistato il cuore dei nostri utenti in India, suscitando un grande entusiasmo. Non vediamo l’ora che mettano le mani sul nuovo OnePlus 12R, il nostro ultimo gioiello orientato alle prestazioni“, ha affermato Kinder Liu, presidente e COO di OnePlus. “Sono particolarmente emozionato nel poter presentare OnePlus 12R anche agli appassionati in Nord America ed Europa, segnando un importante passo avanti come primo dispositivo della serie R ad essere lanciato in questi mercati. Ogni nostra iniziativa è guidata dall’ascolto dei nostri utenti e sono certo che la nostra community globale sarà entusiasta di sperimentare questa straordinaria novità“.

Il pannello è anche in questo caso un AMOLED ProXDR LTPO con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, ma si “scende” a 6,78 pollici e alla risoluzione 2780 x 1264. Lo schermo LTPO 4.0 presenta un sistema intelligente di frequenza di aggiornamento dinamico che consente al dispositivo di passare da frequenze di aggiornamento di 1 Hz a 120 Hz in modo ancora più rapido, intelligente ed efficiente. Lo smartphone reagisce alla velocità di swipe dell’utente: uno swipe lento farà cambiare la frequenza a 60 Hz, 72 Hz o 90 Hz, mentre un movimento più rapido la farà salire a 120 Hz.

Restano al loro posto sia il lettore d’impronte digitali sia il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2. I principali cambiamenti li abbiamo a livello fotografico, ma non nel numero di sensori (sempre quattro in tutto): sul retro abbiamo in questo caso una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX890 da 50 MP (con OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore per gli scatti macro da 2 MP, mentre per i selfie c’è un sensore da 16 MP (con EIS). Non abbiamo grossi cambiamenti per quanto concerne la connettività, che mantiene 5G dual SIM, Wi-Fi 7, GPS e NFC, e integra Bluetooth 5.3 (invece di 5.4) e una porta USB Type-C USB 2.0 (invece di 3.2).

Aumenta leggermente la capacità della batteria: a bordo troviamo ben 5500 mAh, che dimostrano come il produttore voglia puntare molto sull’autonomia. Si tratta della batteria più grande della storia di OnePlus, e può contare sulla ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 100 W del fratello maggiore (0-100% in 26 minuti). Purtroppo in questo caso niente ricarica wireless. Anche qui viene garantita una capacità di almeno l’80% dopo 1600 cicli di ricarica.

Pure OnePlus 12R può contare sulla OxygenOS 14 e sul Trinity Engine, che integra le tecnologie CPU-Vitalization, RAM-Vitalization, ROM-Vitalization, Hyper Rendering, Hyper Boost e Hyper Touch. Il rinnovato sistema di raffreddamento Dual Cryo-velocity ha una doppia camera di vapore, che arriva in totale a una superficie di 9140 mm² (+76% rispetto a quella del predecessore OnePlus 11R).

A livello di supporto software, la casa cinese garantisce almeno tre aggiornamenti del sistema operativo Android e quattro anni di patch di sicurezza: si dovrebbe arrivare dunque fino ad Android 17 e a correzioni di sicurezza fino all’inizio del 2028.

Scheda tecnica di OnePlus 12R (qui i dettagli completi)

display AMOLED ProXDR LTPO 19,8:9 da 6,78 pollici a risoluzione 2780 x 1264 (450 ppi), con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, lettore d’impronte digitali integrato e vetro Corning Gorilla Glass Victus 2

a risoluzione 2780 x 1264 (450 ppi), con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, lettore d’impronte digitali integrato e vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740

con GPU Adreno 740 8 o 16 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1/4.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX890 da 50 MP (f/1.8, 1/1.56″, 1,0 μm, OIS, PDAF), sensore ultra-grandangolare da 8 MP (112° FoV) e sensore macro da 2 MP (4 cm)

(112° FoV) e sensore da (4 cm) fotocamera anteriore da 16 MP (con EIS)

(con EIS) connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NFC, porta USB Type-C (USB 2.0)

certificazione IP65

batteria da 5500 mAh con ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 100 W

con ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 100 W sistema operativo: Android 14 con OxygenOS 14

dimensioni e peso: 163,3 x 75,3 x 8,8 mm, 207 g

Passando al design abbiamo un dispositivo con evidenti richiami al modello “principale”, soprattutto nell’aspetto del modulo fotografico posteriore. OnePlus 12R arriva nelle colorazioni Cool Blue e Iron Gray: la prima offre una finitura lucida e vivace, la seconda un aspetto più “sofisticato” e opaco.

OnePlus ha dato anche un’anteprima della prossima edizione speciale, denominata OnePlus 12R Genshin Impact, frutto di una collaborazione con HoYoverse, il cui lancio è previsto per il 28 febbraio. Questo dispositivo unisce la potente piattaforma Trinity Engine con ottimizzazioni personalizzate sia da parte di OnePlus che di HoYoverse per un’esperienza di gioco ancora più veloce e fluida, che permette ai giocatori di immergersi completamente nel mondo di Genshin Impact in qualsiasi momento. Questa versione speciale include anche una scatola regalo personalizzata e una serie di articoli da collezione esclusivi ispirati al personaggio di Genshin Impact, Keqing.

Prezzi e uscita di OnePlus 12 e OnePlus 12R in Italia

OnePlus 12 viene proposto in Italia al prezzo di partenza di 1099 euro nelle colorazioni Silky Black e Flowy Emerald. Fino al 25 gennaio 2024 è possibile sfruttare alcune promozioni di lancio. L’acquisto tramite il sito ufficiale o l’app OnePlus della versione da 16-256 GB consente di portarsi a casa un paio di cuffie Bang & Olufsen Beocom Portal in un’edizione speciale incisa con il logo OnePlus (valore di 549 euro), un paio di cuffie OnePlus Buds Pro 2 oppure una cover. Previsto pure uno sconto del 50% sul caricabatterie wireless.

Attraverso una collaborazione sempre più stretta tra OnePlus e OPPO, volta a favorire reciprocamente entrambi i brand, i prodotti OnePlus saranno ora accessibili in Italia attraverso la piattaforma di e-commerce di OPPO Italia, a partire proprio da questa serie OnePlus 12. In futuro, alcuni prodotti OnePlus saranno inoltre disponibili presso i principali punti vendita al dettaglio di OPPO, ampliando così l’opportunità per un numero ancora maggiore di consumatori italiani di acquistare uno smartphone OnePlus.

In occasione del lancio, preordinando e acquistando OnePlus 12 entro il 5 febbraio 2024 su OPPO Store, si potrà beneficiare di uno sconto di 100 euro e ricevere un voucher da 150 euro utilizzabile nel negozio online a partire da marzo 2024.

Acquista OnePlus 12 sul sito ufficiale

Acquista OnePlus 12 su Amazon

Acquista OnePlus 12 su OPPO Store

OnePlus 12R arriva nel nostro Paese nelle colorazioni Cool Blue e Iron Gray a un prezzo di partenza decisamente più contenuto: si parte da 699 euro. Anche qui è prevista un’offerta di lancio che permette di avere in omaggio le cuffie OnePlus Buds Pro 2 (valore di 179 euro). Preordinando e acquistando OnePlus 12R su OPPO Store entro il 12 febbraio 2024, si potrà beneficiare di un voucher da 100 euro utilizzabile su OPPO Store a partire da marzo 2024.

Acquista OnePlus 12R sul sito ufficiale

Acquista OnePlus 12R su Amazon

Acquista OnePlus 12R su OPPO Store

Acquistando i dispositivi presso i principali rivenditori di telefonia si potrà usufruire di promozioni di lancio. Dal 23 gennaio al 5 febbraio 2024, OnePlus 12 sarà disponibile in pre-ordine scontato di 100 euro. Si potrà inoltre ottenere un voucher dal valore di 50 euro da spendere presso la specifica insegna. Successivamente, dal 5 al 29 febbraio 2024 OnePlus 12 sarà disponibile in vendita con uno sconto immediato alla cassa di 100 euro. Dal 23 gennaio al 12 febbraio 2024, inoltre, chi acquisterà OnePlus 12R riceverà un voucher dal valore di 100 euro da spendere presso la specifica insegna.

