Come da programma, il mese di dicembre coincide con il rilascio da parte di Google del primo aggiornamento trimestrale (intermedio) di Android 14, ovvero Android 14 QPR1, che giunge sui Pixel compatibili tramite l’aggiornamento di dicembre 2023, portando con sé un corposo changelog (principalmente risoluzione di problemi) e le patch di sicurezza più recenti.

L’aggiornamento, inoltre, porta su tutti i dispositivi Made by Google supportati il ricchissimo Pixel Feature Drop di dicembre 2023: le funzionalità al debutto, anticipate dalle varie versioni in anteprima (quelle rilasciate agli iscritti al programma Android Beta), sono tantissime, pervase dall’intelligenza artificiale, e nel seguito ve le andremo a raccontare.

Per i Pixel è tempo di Android 14 QPR1 con l’aggiornamento di dicembre 2023

Android 14 QPR1 è il primo aggiornamento trimestrale di Android 14, sistema operativo che Google ha rilasciato in forma stabile, per la prima volta, lo scorso 4 ottobre su tutti i dispositivi compatibili.

L’aggiornamento, come anticipato in apertura, è accompagnato da un corposo changelog (che riportiamo di seguito) e implementa le più recenti patch di sicurezza, quelle di dicembre 2023.

Il changelog completo dell’aggiornamento di dicembre 2023

L’aggiornamento di dicembre 2023 include correzioni di bug e miglioramenti per gli utenti Pixel: vedi sotto per i dettagli. App Miglioramenti generali per stabilità o prestazioni con alcune app di sistema *[1] Audio Risolto il problema per gli utenti che riscontravano problemi nell’associare l’apparecchio acustico al telefono durante le chiamate in determinate condizioni Batteria e ricarica

Miglioramenti generali per la ricarica e l’utilizzo della batteria*[2] Autenticazione Biometrica Risolti problemi relativi alle impronte digitali al primo tentativo quando il display sempre attivo è abilitato in determinate condizioni *[3] Bluetooth Risolto un problema che causava l’interruzione del funzionamento del rilevamento Bluetooth in determinate condizioni

Risolto un problema che causava l’interruzione del funzionamento del Bluetooth in determinate condizioni Fotocamera Miglioramenti generali per la stabilità della fotocamera in determinate condizioni Visualizzazione e grafica Risolto un problema che causava il rendering delle icone emoji più luminose rispetto al resto del contenuto adiacente*[1]

Risolto un problema che causava artefatti visivi durante lo scorrimento della schermata iniziale in determinate condizioni*[1]

Risolto il problema per cui gli utenti ricevevano un lampeggio verde quando utilizzavano il telefono in determinate condizioni

Miglioramenti generali alla stabilità del display Framework Miglioramenti generali per la stabilità e le prestazioni del sistema in determinate condizioni Localizzazione e GPS Risolto un problema che causava l’instabilità del GPS in determinate condizioni Sensori Risolto il problema relativo alla vibrazione continua del telefono in determinate condizioni*[3] Sistema Risolto un problema che causava l’arresto anomalo delle app di terze parti all’avvio in determinate condizioni

Risolto un problema con le notifiche di ricarica della batteria in determinate condizioni Telefonia Risolto il problema per cui le chiamate Voice over Wi-Fi fallivano in determinate condizioni

Miglioramenti generali per la stabilità e le prestazioni della connessione di rete in determinate condizioni Interfaccia utente Correzione della barra nera nella parte inferiore del display dopo la modifica del salvaschermo in determinate condizioni *[4]

Correzione dello schermo nero in determinate condizioni*[1]

Risolto il problema per cui alcuni utenti non erano in grado di condividere video/schermate/documenti in determinate condizioni*[4]

Risolto il problema relativo al ripristino dell’orologio personalizzato sui valori predefiniti in determinate condizioni

Correzione per gli overlay di notifica e-mail che non vengono rimossi in determinate condizioni

Risolto il problema con lo sblocco post della schermata iniziale vuota tramite impronta digitale in determinate condizioni

Risolto il problema relativo allo sblocco post-sblocco dello sfondo vuoto della schermata iniziale in determinate condizioni *[4]

Risolto il problema relativo alla visualizzazione di data/ora errata nella barra di stato in determinate condizioni

Risolto un problema che causava la mancata attivazione dei riquadri delle impostazioni rapide in determinate condizioni

Risolto un problema che causava la sovrapposizione dell’orologio e della temperatura nella schermata di blocco Riepilogo

Risolto il problema con le notifiche vuote in determinate condizioni

Risolto il problema per cui l’icona SMS dei messaggi non veniva visualizzata in determinate condizioni

Risolto il problema relativo alle icone mancanti dopo lo sblocco tramite impronta digitale in determinate condizioni

Risolto il problema relativo alle icone mobili mancanti in determinate condizioni quando vengono utilizzate più SIM

Risolto il problema relativo all’impossibilità di sbloccare il dispositivo in determinate condizioni*[5]

Risolto il problema per cui lo sfondo nella schermata iniziale risultava nero in determinate condizioni

Risolto il problema per cui l’icona Wi-Fi non veniva visualizzata in determinate condizioni

Miglioramento generale del flusso di configurazione guidata relativo alla selezione della modalità di navigazione *[1]

Miglioramenti generali per le prestazioni e la gestione della memoria in alcune transizioni dell’interfaccia utente

Miglioramenti generali per prestazioni e stabilità in alcune transizioni e animazioni dell’interfaccia utente

Miglioramenti generali per la stabilità e le prestazioni del sistema in determinate condizioni Wi-Fi Miglioramenti generali per la stabilità e le prestazioni Wi-Fi in determinate condizioni Applicabilità del dispositivo Le correzioni sono disponibili per tutti i dispositivi Pixel supportati, salvo diversamente indicato di seguito. *[1] Pixel 8 Pro, Pixel 8 *[2] Pixel 8 Pro, Pixel 8, Pixel Fold, Pixel Tablet *[3] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro *[4] Pixel Fold, Pixel Tablet *[5] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro

Le patch di sicurezza sono quelle di dicembre 2023

Andando oltre, l’aggiornamento di dicembre porta sugli smartphone Made by Google anche le più recenti patch di sicurezza aggiornate a dicembre 2023: queste si dividono in patch specifiche per i Pixel (vengono risolte 33 vulnerabilità in tutto, di cui 3 critiche, dettagliate in questo post) e patch generiche per dispositivi Android (vengono risolte 61 vulnerabilità in tutto, di cui 4 critiche, dettagliate in questo post).

Arriva il primo Pixel Feature Drop basato su Android 14

Il vero pezzo forte del nuovo aggiornamento software che Google ha appena rilasciato per tutti i Pixel compatibili è indubbiamente il Pixel Feature Drop, quel rilascio delle funzionalità che arriva ogni tre mesi. In questo caso, si tratta del primo rilascio delle funzionalità basato su Android 14, nonché l’ultimo del 2023.

Tutte le novità del Pixel Feature Drop di dicembre 2023

Di seguito riportiamo tutte le novità che Google ha implementato sui propri smartphone supportati (o su alcuni di essi) attraverso il Pixel Feature Drop di dicembre 2023.

Prima di elencarvi le nuove funzionalità , molte delle quali sono potenziate dall’intelligenza artificiale, è giusto sottolineare che il rollout di esse parte da stasera e proseguirà nelle prossime settimane (le novità verranno evidenziate dall’app Consigli per Pixel).

Arriva il riepilogo nell’app Registratore (solo in inglese)

In giornata, Google ha presentato ufficialmente Gemini Nano, un modello avanzato di intelligenza artificiale che viene implementato, come da previsioni, su Google Pixel 8 Pro.

L’implementazione si vede attraverso due novità : la prima è il riepilogo nell’app Registratore (purtroppo solo in lingua inglese) che, in sostanza, fornisce un riepilogo delle conversazioni, delle interviste, delle presentazioni registrate e molto altro, senza bisogno di una connessione di rete.

Risposte smart tramite la Gboard (solo con tastiera English US)

La seconda novità che sfrutta Gemini Nano investe la Gboard: si tratta delle risposte smart, funzionalità disponibile in anteprima per gli sviluppatori ma solo se si usa la tastiera in lingua inglese (Stati Uniti). La funzionalità può essere provata già su WhatsApp ma il prossimo anno verrà estesa ad altre app. In soldoni, la tastiera farà risparmiare tempo all’utente suggerendo risposte contestuali di alta qualità , tenendo conto della conversazione.

Video Boost con modalità notturna (tramite Google Foto)

Sfruttando la potenza del SoC Google Tensor G3, la funzionalità Video Boost carica i video in cloud e va a regolare (tramite modelli di fotografia computazionale) parametri quali colore, illuminazione, stabilizzazione e grana.

La funzionalità è disponibile anche sui video in notturna, sfruttando l’intelligenza artificiale per ridurre il rumore video nelle registrazioni in condizione di scarsa illuminazione. In ogni caso, tale funzionalità è parte dell’app Google Foto (ma solo su Pixel 8 Pro).

Time-lapse in modalità notturna

I due più recenti smartphone Made by Google guadagnano la possibilità di registrare video time-lapse con la modalità notturna (Night Sight). Secondo quanto affermato da Big G, sarà sufficiente posizionare lo smartphone su una superficie stabile (treppiede o roccia) per ottenere risultati sorprendenti (sotto potete osservare un demo senza e con la funzionalità ).

Migliorano i ritratti in condizioni di scarsa illuminazione (tramite Google Foto)

L’app Google Foto guadagna il nuovo modello di intelligenza artificiale Potrait Light che permettere di rimuovere ancora meglio le ombre e ottimizzare i ritratti, nuovi o vecchi che siano, anche se scattati in condizioni di scarsa illuminazione.

Elimina sfocatura (di Google Foto) viene potenziata

La funzionalità Elimina sfocatura (Photo Unblur) di Google Foto si aggiorna per rendere più nitide le foto scattate a cani e gatti, anche quando il soggetto non riesce a stare fermo. Con un solo tocco, gli utenti saranno in grado di rimettere a fuoco i soggetti e gli sfondi delle proprie foto.

Anteprima di scatto a doppio schermo (solo su Pixel Fold)

Con l’aggiornamento di dicembre, Google Pixel Fold guadagna un nuovo modo per sfruttare la propria caratteristica peculiare, ovvero il doppio display. Quando si effettua uno scatto con lo smartpone aperto, è possibile mostrare l’anteprima dello scatto sul display esterno, in modo che i soggetti dello scatto possano migliorare la propria posa.

Possibilità di usare lo smartphone come webcam

Questa novità era nell’aria da tempo e ora è ufficiale: gli smartphone Pixel (con SoC Tensor) diventano delle vere e proprie webcam di alta qualità ; basterà collegare il dispositivo a un notebook o a un PC desktop tramite la porta USB.

Debutta la funzionalità “Pulisci” (su Google Drive) per migliorare le scansioni dei documenti

Il Pixel Feature Drop di dicembre 2023 porta con sé una nuova funzionalità per Google Drive: si tratta di Pulisci (Clean in inglese); nello specifico, è ora possibile rimuovere sbavature, macchie o pieghe dai documenti scansionati attraverso la fotocamera.

Novità per il gestore delle password

Il Gestore delle Password di Google si aggiorna in ottica sicurezza: esso è ora in grado di identificare quali account dell’utente supportano le passkey e aiuta gli utenti stessi ad aggiungerle con pochi tocchi.

Arriva la nuova modalità di riparazione

Google fa un importante passo in avanti in termini della privacy dei dati degli utenti, implementando la nuova modalità di riparazione (Repair mode) che consente agli utenti di proteggere e preservare i propri dati quando lo smartphone deve subire un intervento di riparazione o assistenza.

Risposte contestuali e altre novità del filtro chiamate (solo in lingua English US)

Sui Pixel con SoC Tensor, Google Assistant è ora in grado di suggerire risposte contestuali attraverso il filtro chiamate (Screen Call): in questo modo, gli utenti potranno interagire in maniera contestuale alla conversazione, pur senza rispondere per forza alla chiamata.

Il filtro chiamate arriva anche sui Pixel Watch, per consentire agli utenti di ignorare chiamate non desiderate o scoprire chi sta chiamando direttamente dal polso. Queste funzionalità sono disponibili soltanto in inglese e negli Stati Uniti.

“Chiamata nitida” e audio spaziale sbarcano su Google Pixel Tablet

Il Google Pixel Tablet guadagna due nuove funzionalità che abbiamo già avuto modo di conoscere sui più recenti smartphone Made by Google:

La funzionalità Chiamata nitida migliora l’audio durante le videochiamate.

migliora l’audio durante le videochiamate. L’audio spaziale è disponibile sul tablet attraverso gli altoparlanti di sistema ma anche attraverso le cuffie Google Pixel Buds Pro (trovate qui la nostra recensione).

Alcune funzionalità arrivano in nuove lingue e regioni

Ci sono poi alcune funzionalità che si stanno espandendo a più regioni, lingue e dispositivi:

La trascrizione dell’app Registratore è ora disponibile in 28 nuove lingue.

è ora disponibile in 28 nuove lingue. Le funzionalità Direct My Call e Hold for Me si stanno espandendo ai numeri aziendali senza prefisso verde ma sono disponibili esclusivamente in liungua inglese, negli Stati Uniti (erano già disponibili) e nel Regno Unito (novità ).

Il meteo sbarca ufficialmente all’interno dell’app Google Orologio

Durante l’intero ciclo di sviluppo di Android 14 QPR1 abbiamo già avuto modo di vedere l’implementazione del meteo all’interno dell’app Google Orologio.

La funzionalità è pensata per mostrare le condizioni meteo attuali (oltre alle temperature massima e minima di giornata) per la località in cui si trova l’utente ma anche per tutte le altre città presenti all’interno della scheda “Orologio”. Inoltre, quando si imposta una sveglia, è possibile scegliere di mostrare le “Previsioni meteo”.

Nuovo driver per la GPU dei Pixel con SoC Google Tensor

Secondo quanto riportato dal noto insider Mishaal Rahman, il Feature Drop di dicembre 2023 porta con sé un’altra interessante novità : un nuovo driver del kernel della GPU ARM Mali per gli smartphone con SoC Google Tensor (parliamo degli smartphone Made by Google delle ultime tre generazioni).

Il driver del kernel della GPU è stato aggiornato alla build r44p1 (dalla precedente r38p1) e, stando ai primi feedback degli utenti, dona migliori prestazioni in ambito gaming (su titoli come Genshin Impact e Fortnite) agli smartphone del colosso di Mountain View.

Su quali modelli arrivano le varie novità di questo Pixel Feature Drop

Nel raccontarvi tutte le nuove funzionalità , abbiamo seguito esattamente l’ordine in cui vengono riportate nella seguente tabella, all’interno della quale potrete controllare su quali dispositivi sia stata implementata la singola novità .

Come scaricare l’aggiornamento su tutti i Pixel compatibili

Il corposissimo aggiornamento di dicembre 2023 è in fase di distribuzione graduale tramite OTA per tutti gli utenti in possesso di uno dei seguenti smartphone Pixel:

Al netto di Pixel 5a, che riceve la build UQ1A.231205.014, tutti gli altri smartphone supportati ricevono la build UQ1A.231205.015.

Per verificare la presenza dell’aggiornamento, basta seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema” e, nel caso in cui lo smartphone non abbia già rilevato la presenza del nuovo aggiornamento, effettuare un tap su “Cerca aggiornamenti” (potrebbero volerci alcune ore prima che sia effettivamente disponibile per tutti).

Nelle prossime ore si potrà installare il nuovo aggiornamento anche seguendo uno dei metodi messi a disposizione da Google, fra factory image, pacchetti OTA e flash tool, per non aspettare la notifica sullo smartphone.

Coloro che attualmente sono all’interno del programma beta e stanno seguendo il ciclo di sviluppo del secondo degli aggiornamenti trimestrali (che condurrà ad Android 14 QPR2), potranno ricevere l’aggiornamento solo formattando il proprio dispositivo (uscendo dal programma ed effettuando il downgrade); chi è già uscito in precedenza dal programma e ha ignorato il downgrade ad Android 14 dovrà attendere che lo smartphone segnali la disponibilità dell’aggiornamento ad Android 14 QPR1.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Google Pixel 8: quello da prendere, il compatto senza rinunce e Recensione Google Pixel 8 Pro: il primo smartphone che ti porge l’IA in mano