Ogni produttore di smartphone vanta una propria interfaccia proprietaria che viene costantemente aggiornata di pari passo con le nuove versioni di Android o con il lancio di nuovi dispositivi, Samsung non è da meno e con la presentazione degli ultimi flagship della serie Galaxy S24 ha contestualmente lanciato la nuova One UI 6.1.

Nel corso del tempo l’azienda ha iniziato a distribuire l’ultima versione dell’interfaccia personalizzata anche su smartphone più datati, rendendola disponibile per la serie Galaxy S23 (S23 FE compreso), Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra, nonché per gli ultimi dispositivi di fascia media come Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G.

Il colosso coreano ha però già annunciato alla propria community l’intenzione di portare l’ultima versione One UI anche su smartphone più datati, cosa che potrebbe accadere in tempi brevi stando alle ultime indiscrezioni.

Samsung Galaxy A53, Galaxy A54 e Galaxy S21 FE stanno per ricevere la One UI 6.1

Nelle ultime ore è stata condivisa una nuova indiscrezione su X (ex Twitter), secondo la quale Samsung avrebbe intenzione di avviare il rilascio della One UI 6.1 per Samsung Galaxy A53, Galaxy A54 e Galaxy S21 FE nel mercato canadese il 14 maggio prossimo venturo; non ci sono tempistiche per quel che riguarda gli altri mercati ma, considerando che di solito l’Europa riceve gli aggiornamenti prima del Canada, è plausibile presumere che da noi l’update One UI 6.1 per i modelli appena citati possa avvenire con qualche giorno di anticipo.

Alcuni di voi potrebbero ricordare come qualche giorno fa la società avesse avviato il rilascio dello stesso aggiornamento per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3, che hanno iniziato a ricevere la One UI 6.1 con alcune delle funzionalità Galaxy AI.

Purtroppo poco dopo Samsung è stata costretta a interrompere la distribuzione dell’update a causa di una serie di problemi manifestatisi per diversi utenti, nello specifico diversi possessori di uno smartphone appartenente alla famiglia Galaxy S22 hanno iniziato a riscontrare, in seguito all’installazione dell’aggiornamento, vari problemi e malfunzionamenti con la schermata di blocco e con il touchscreen in generale.

Non si tratta di una novità, l’aggiornamento One UI 6.1 aveva infatti già causato tutta una serie di problemi analoghi anche ad alcuni possessori di dispositivi della serie Galaxy S23; l’azienda ha dunque individuato il problema di fondo prima di iniziare la distribuzione dell’update per i modelli menzionati poco sopra?

Difficile dirlo, considerando i trascorsi appena menzionati è poco probabile che Samsung rilasci un update di questo tipo rischiando ulteriori problemi, ma si sa, malfunzionamenti e bug sono sempre dietro l’angolo. Ad ogni modo sembra che non manchi molto prima che i possessori di Samsung Galaxy A53, Galaxy A54 e Galaxy S21 FE possano a loro volta beneficiare delle novità introdotte con l’aggiornamento One UI 6.1, nonostante al momento non ci siano informazioni ufficiali in merito, è lecito presumere che questi dispositivi non riceveranno la maggior parte delle funzionalità Galaxy AI (come già successo per esempio con le serie Galaxy S21, Z Flip3 e Z Fold3), dovendosi probabilmente accontentare solo di Cerchia e cerca con Google e forse di Assistente Chat.