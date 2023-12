Gemini dispone delle valutazioni di sicurezza più complete di qualsiasi modello di intelligenza artificiale di Google sviluppato fino ad oggi, anche per quanto riguarda pregiudizi impliciti e tossicità. Google ha condotto nuove ricerche su potenziali aree di rischio come i reati informatici, la manipolazione e l’autonomia di scelta, e sta applicando le migliori tecniche di adversarial testing di Google Research per identificare i problemi critici di sicurezza prima di rendere Gemini disponibile. Per non lasciarsi sfuggire eventuali problemi, la casa di Mountain View sta anche collaborando con una serie di esperti e partner esterni per sottoporre a stress test i modelli su una serie di aspetti.

Finora, l’approccio standard per la creazione di modelli multimodali prevedeva l’addestramento separato di componenti dedicate a ciascuna modalità, ma questo procedimento potrebbe portare qualche difficoltà con i ragionamenti più concettuali e complessi. Gemini è stato progettato per essere nativamente multimodale, pre-addestrato fin da subito su diverse modalità. In questo modo può comprendere e ragionare su ogni tipo di input in modo strutturale e continuo, per capacità all’avanguardia.

Gemini 1.0 è stato addestrato per riconoscere e comprendere testo, immagini, audio e altro contemporaneamente, e di conseguenza comprende meglio le sfumature tra le informazioni e può rispondere a domande su argomenti complicati. La prima versione è in grado di comprendere, spiegare e generare codice nei linguaggi di programmazione più diffusi al mondo, come Python, Java, C++ e Go.

Gemini è stato addestrato utilizzando le Tensor Processing Unit (TPU) v4 e v5e progettate internamente da Google. Su queste ultime funziona molto più velocemente rispetto ai modelli precedenti: questi acceleratori di intelligenza artificiale progettato su misura hanno potenziato il funzionamento dei prodotti di Google basati sull’IA come Ricerca, YouTube, Gmail, Google Maps, Google Play e Android. Quest’oggi Google annuncia anche il sistema TPU più potente e scalabile mai realizzato, CloudTPU v5p, pensato per addestrare modelli IA di punta: accelererà lo sviluppo di Gemini e aiuterà gli sviluppatori e le aziende ad addestrare modelli di IA generativa su larga scala in modo più rapido.

Quando sarà disponibile Gemini?

A partire da oggi, Google Bard utilizzerà una versione dedicata di Gemini Pro per ragionamenti avanzati, pianificazione, comprensione e non solo. Per il momento sarà disponibile in inglese in più di 170 Paesi e territori, ma Google prevede di supportare nuove lingue e ulteriori aree geografiche nei prossimi mesi. Si tratta dell’aggiornamento più importante da quando Bard è stato annunciato.

Gemini fa anche capolino a partire da oggi a bordo di Google Pixel 8 Pro, lo smartphone Android di punta della casa di Mountain View. Questo attraverso l’aggiornamento in distribuzione da questa sera, l’atteso Pixel feature drop di dicembre.

Pixel 8 Pro costituisce il primo smartphone progettato per incorporare Gemini Nano, che sarà in grado di potenziare funzioni come Riassumi sull’app Registratore e Smart Reply sulla tastiera Gboard (a iniziare da WhatsApp, ma altre app di messaggistica saranno coinvolte nel corso del 2024). Gemini arriverà su altri prodotti e servizi Google come Ricerca, Ads, Chrome e Duet AI.

Dal 13 dicembre 2023, sviluppatori e clienti aziendali potranno accedere a Gemini Pro tramite l’API su Google AI Studio o su Google Cloud Vertex AI. Gli sviluppatori Android potranno anche usare Gemini Nano attraverso AICore, una nuova funzionalità di sistema pensata per Android 14 a partire sempre da Pixel 8 Pro. Per quanto riguarda Gemini Ultra, Google sostiene di essere in fase di completamento di estesi test su affidabilità e sicurezza, e di essere al lavoro per perfezionare ulteriormente il modello prima di renderlo disponibile a livello più ampio. Di conseguenza Gemini Ultra sarà disponibile prima per clienti, sviluppatori e partner selezionati per una sperimentazione iniziale, per poi arrivare per gli altri a partire dall’inizio del prossimo anno. Nello stesso periodo arriverà anche Bard Advanced, una nuova esperienza di punta basata sull’intelligenza artificiale.

