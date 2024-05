Telepass, UnipolMove, MooneyGo: sono questi i tre servizi attualmente disponibili per il telepedaggio in Italia. In questi ultimi giorni molti utilizzatori del primo si stanno guardando intorno per capire come funzionano i due rivali, per capire se e quanto valga la pena effettuare un cambio a causa dei recenti rincari annunciati da Telepass. In queste sede mettiamo un po’ a confronto le app per Android dei tre servizi, che come forse saprete non offrono solo telepedaggio: diamo un’occhiata più da vicino alle tre applicazioni sul Google Play Store, cercando di comprendere differenze e similitudini.

Le alternative a Telepass

Prima di addentrarci nel confronto tra le tre applicazioni, vale la pena ribadire alcuni dettagli su Telepass, UnipolMove e MooneyGo: tutti e tre i servizi sono pensati principalmente per il telepedaggio autostradale, e Telepass è quello nato prima. Quest’ultimo ha potuto contare per diversi anni su una situazione di monopolio, essendo l’unico autorizzato a offrire il servizio nel nostro Paese, ma con la legge sulla liberalizzazione del mercato del telepedaggio voluta dall’Unione Europea, la questione si è allargata accogliendo al tavolo due concorrenti, ossia UnipolMove e MooneyGo.

Nel corso degli anni, Telepass ha introdotto sempre più funzionalità all’interno del servizio (e della sua app, come stiamo per vedere): oltre a quelle relative al telepedaggio, offre Area C Milano, Traghetti, Skipass, Biglietti ATM, Parcheggi convenzionati, Bollo auto e moto, Biglietti di treni, aerei, bus, Taxi, Servizi di sharing, Lavaggio auto, PagoPA, Soccorso stradale e non solo. In più, Telepass è per il momento l’unico del trio a funzionare all’estero, per la precisione in Francia, Spagna, Portogallo e Croazia. UnipolMove e MooneyGo non restano troppo indietro, offrendo servizi come Area C, Parcheggi convenzionati, Bollo auto e moto, Taxi, Carburante, Bollettini, PagoPA, Soccorso stradale e Skipass, ma al momento Telepass è indubbiamente quello che offre una maggiore quantità di servizi (anche se dipende dal tipo di contratto).

Telepass in versione Base ha un costo di 1,83 euro al mese con fatturazione trimestrale, naturalmente con pedaggi e servizi aggiuntivi a consumo, ma dal 1° luglio 2024 vedrà il prezzo salire a 3,90 euro al mese. Aumenti simili anche per le tariffe Easy (si sale a 4,64 euro al mese), Plus (si sale a 4,90 euro al mese), Pay per Use (1 euro al giorno quando si utilizza), e Pay X (che passa 7,90 euro al mese). UnipolMove Base ha un costo mensile di 1,50 euro al mese (gratis i primi 12 mesi con la promozione attuale) con attivazione gratuita, mentre MooneyGo Base richiede 1,50 euro al mese e 5 euro di attivazione (primi 6 mesi gratis con codice PRIMAVERA24, valido fino al 5 maggio).

Telepass, UnipolMove e MooneyGo: le app Android a confronto

Chiariti questi punti, è arrivato il momento di passare alle applicazioni Android proposte da Telepass, UnipolMove e MooneyGo. Ci sono diversi punti in comune e qualche differenza, ma in linea generale tutte e tre le app risultano utilizzabili senza problemi.

Iniziamo dall’app Telepass, che come ribadito qui sopra risulta probabilmente quella più completa, con il rovescio della medaglia dei costi maggiori (a partire da luglio 2024, in particolare). L’app si divide in cinque macro sezioni, accessibili attraverso la barra di navigazione inferiore:

Riepilogo : qui è possibile trovare un riepilogo generale, con menu dedicati ai movimenti, alle fatture, alle promozioni, scorciatoie per le azioni più frequenti (come il cambio targa), eventuali promozioni, avvisi e notifiche (scadenze, novità, promo e rimborsi);

: qui è possibile trovare un riepilogo generale, con menu dedicati ai movimenti, alle fatture, alle promozioni, scorciatoie per le azioni più frequenti (come il cambio targa), eventuali promozioni, avvisi e notifiche (scadenze, novità, promo e rimborsi); Assicurazioni : qui si trovano diversi servizi aggiuntivi assicurativi, come RC Auto, Moto e Furgone, Assistenza stradale, Sci e Snowboard, Infortuni, Mobilità Protetta , Viaggi, Collisioni in Autostrada e non solo;

: qui si trovano diversi servizi aggiuntivi assicurativi, come RC Auto, Moto e Furgone, Assistenza stradale, Sci e Snowboard, Infortuni, Mobilità Protetta , Viaggi, Collisioni in Autostrada e non solo; Esplora : in questa ricchissima sezione, attivabile in modo completo solo con i servizi Plus, troviamo una mappa con indicazioni sui parcheggi con strisce blu, stazioni di rifornimento (anche per la ricarica elettrica), Skipass e non solo, ma anche l’accesso a servizi come Parcheggi convenzionati, Area C Milano, Vignette elettroniche, Mezzi pubblici, PagoPA, Bollo, Revisione, Treni, Voli, Traghetti e così via;

: in questa ricchissima sezione, attivabile in modo completo solo con i servizi Plus, troviamo una mappa con indicazioni sui parcheggi con strisce blu, stazioni di rifornimento (anche per la ricarica elettrica), Skipass e non solo, ma anche l’accesso a servizi come Parcheggi convenzionati, Area C Milano, Vignette elettroniche, Mezzi pubblici, PagoPA, Bollo, Revisione, Treni, Voli, Traghetti e così via; Veicoli : qui viene riportata la lista dei veicoli associati alle targhe (al massimo 2 per ciascun dispositivo Telepass); si possono modificare rapidamente le targhe e i veicoli (anche con “avatar” e nomi personalizzati), ma anche consultare le scadenze relative a RC Auto e Bollo;

: qui viene riportata la lista dei veicoli associati alle targhe (al massimo 2 per ciascun dispositivo Telepass); si possono modificare rapidamente le targhe e i veicoli (anche con “avatar” e nomi personalizzati), ma anche consultare le scadenze relative a RC Auto e Bollo; Menu: qui si trovano le sezioni dedicate all’account Telepass, ai dispositivi, al contratto, al metodo di pagamento, ai codici promozionali e all’assistenza.

Previous Next Fullscreen

L’app Telepass è completa e ricca di funzionalità, perlopiù accessibili nella suddetta sezione Esplora. Chi è interessato solo al telepedaggio potrebbe trovarla fin troppo completa, ma nella pagina principale si può comunque accedere facilmente alla lista dei movimenti (recenti o per date specifiche), creare note spese, consultare le fatture ed eventuali promozioni.

Scarica l’app Telepass:

L’app UnipolMove offre una schermata principale (Home) personalizzabile con una panoramica sulle spese degli ultimi mesi, le indicazioni su quelle più recenti, gli eventi, il veicolo preferito per gli spostamenti e alcune ulteriori sezioni dedicate a fatture e ricevute, spese e telepedaggio. In alto, tre pulsanti consentono di accedere ai servizi dedicati al pagamento dei parcheggi (che consente di pagare solo i minuti effettivi di sosta nei parcheggi convenzionati) e al soccorso stradale (con tracking del carro attrezzi in tempo reale), e a una mappa dei distributori di carburante disponibili nella zona.

Anche qui, in basso è presente una barra di navigazione per spostarsi tra le varie sezioni: oltre a Home troviamo Garage, dove si possono aggiungere i propri veicoli per tenere traccia di eventi (con relative scadenze), spese e preventivi; in Spese troviamo un grafico a torta con le spese degli ultimi 12 mesi, suddivise per tipologia (spostamenti, rifornimenti, manutenzione, trasporti e altro), e una lista dettagliata degli ultimi movimenti, mentre in Servizi sono presenti il resto delle funzionalità UnipolMove suddivise in sottomenu. Questi ultimi riguardano Spostamenti, dove troviamo Telepedaggio, Parcheggi, Carburante, Area C e Taxi, Manutenzione (per eventuali tagliandi), Eventi straordinari (Soccorso stradale e Riparazione vetri), Pagamenti (Bollo auto e moto, Pagamenti PagoPA e Bollettini), e Servizi aggiuntivi (Skipass). C’è anche una sezione profilo personale dove si possono consultare i dati personali, quelli di fatturazione e i metodi di pagamento, e dove si possono gestire i contratti, la rubrica e salvare i contatti dei centri preferiti.

Previous Next Fullscreen

L’applicazione non differisce più di tanto da quella di Telepass, con una schermata principale dove tenere sotto controllo le funzionalità più utilizzate e altre secondarie dove poter accedere ai tanti servizi accessori (presenti comunque in un buon numero anche qui). Chi si vuole concentrare solo sul telepedaggio non ha problemi, vista la sezione appositamente dedicata. Un dato importante: allo stato attuale il servizio UnipolMove non è utilizzabile per le autostrade gestite dal CAS (ossia la A18 Messina-Catania e la A20 Messina-Palermo) e nella galleria Schio-Valdagno (VI). Contrariamente a Telepass, la fatturazione avviene a livello mensile, e non trimestrale.

Acquista UnipolMove

Scarica l’app UnipolMove:

Chiudiamo con l’app MooneyGo, naturalmente disponibile al download gratuito sul Google Play Store. Anche MooneyGo offre servizi aggiuntivi oltre al telepedaggio, tra i quali possiamo citare Area C Milano, pagamenti dei parcheggi convenzionati, Trasporto pubblico, Traghetti, Biglietti treno e bus, Taxi e Servizi di sharing. In generale abbiamo una quantità inferiore di servizi accessori, ma per chi necessita solo di un sistema per il telepedaggio (o poco più, eventualmente) la cosa non dovrebbe creare problemi.

L’app è suddivisa principalmente in cinque sezioni, navigabili attraverso la barra inferiore: la scheda Esplora offre una mappa dei dintorni, con indicazioni sul trasporto pubblico (fermate e stazioni comprese), sui parcheggi nelle vicinanze, sulle aree di sosta con strisce blu e sullo sharing, e con la possibilità di richiedere taxi; la scheda Acquista permette di acquistare ad esempio i biglietti o gli abbonamenti per i mezzi (anche attraverso la funzione di pianificazione dei viaggi), visualizzabili nella sezione I miei ticket; in Veicoli si possono poi aggiungere i propri veicoli o scorrere tra i vari servizi disponibili per il trasporto in città (compresi i monopattini elettrici in sharing).

Chiude la sezione Profilo, dove è possibile visualizzare costi e accedere a vari servizi, oltre che accedere e modificare metodi di pagamento, preferenze e dati.

Scarica l’app MooneyGo:

Vale la pena specificare che, diversamente da Telepass e UnipolMove, con MooneyGo si possono associare solo carte di credito/debito o carte Mooney (eventualmente con ricarica), mentre niente da fare per i conti corrente. Un’altra differenza consiste nelle frequenze di pagamento: per Telepass parliamo di pagamenti trimestrali, per UnipolMove di pagamenti mensili, mentre per MooneyGo di pagamenti settimanali. Tutti e tre i servizi offrono la possibilità di attivare un abbonamento di tipo Pay per use, ideale per i viaggiatori occasionali.