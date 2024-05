Google Pixel 8 è in offerta su Unieuro, in occasione di un nuovo volantino, con un bello sconto sul prezzo di listino: se stavate aspettando l’occasione giusta per acquistarlo, questo potrebbe essere il momento migliore. Vediamo come approfittarne subito, prima che la proposta termini o che si esauriscano le scorte.

Google Pixel 8 in offerta su Unieuro

Google Pixel 8 è uno degli smartphone che possono già contare su Android 15, seppur solo in beta, insieme al resto della gamma Pixel più recente. La casa di Mountain View ha promesso un supporto di ben 7 anni per quanto riguarda gli aggiornamenti, non solo di patch di sicurezza. Presentato a inizio ottobre 2023 proprio insieme al lancio della nuova versione del robottino, lo smartphone è uno dei più richiesti del momento, grazie all’esperienza che è in grado di offrire (dal punto di vista fotografico e non solo), alle dimensioni abbastanza compatte e al prezzo, sì da fascia alta, ma non eccessivo.

Lo smartphone offre un display OLED da 6,2 pollici a risoluzione Full-HD+ con vetro Gorilla Glass Victus e il SoC Google Tensor G3, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5X, da 128 o 256 GB di memoria interna e dal chip di sicurezza Titan M2. A livello fotografico integra una fotocamera in meno rispetto al modello Pro: a bordo trova posto una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, accompagnata da una fotocamera anteriore da 10,5 MP integrata con un piccolo foro nel display.

La connettività è completa grazie a 5G dual SIM (con supporto eSIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C (manca solo la porta per il jack audio da 3,5 mm), e non mancano certificazione IP68 contro acqua e polvere e altoparlanti stereo. La batteria è da 4575 mAh e supporta ricarica cablata da 27 W, ricarica wireless da 18 W e ricarica wireless inversa. Qui per la scheda tecnica completa.

Google Pixel 8 è stato lanciato in autunno al prezzo consigliato di 799 euro nella versione 8-128 GB, ma in queste ore potete approfittare di uno sconto incredibile da Unieuro: significa che potete acquistarlo a 549 euro in tutte colorazioni in cui è stato lanciato. Se volete approfittarne potete seguire i link qui sotto, mentre più in basso (e qui sopra) potete consultare la nostra recensione per fugare eventuali dubbi.

Acquista Google Pixel 8 128 GB nero in super offerta

Acquista Google Pixel 8 128 GB grigio in super offerta

Acquista Google Pixel 8 128 GB rosa in super offerta

Continuate anche a seguirci attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech e il nostro canale WhatsApp Prezzi.tech per rimanere aggiornati su tutti gli sconti delle iniziative promozionali di questi giorni.