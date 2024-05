Mentre ci troviamo alla guida della nostra vettura, uno dei diversi servizi offerti da Google ai propri utenti vanta un’utilità maggiore di tutti gli altri, stiamo parlando di Android Auto, il sistema di infotainment sviluppato dal colosso di Mountain View infatti ci permette di ridurre al minimo le distrazioni senza però rinunciare all’interazione con alcune applicazioni presenti sul nostro smartphone; dalla navigazione, passando per la riproduzione multimediale, fino ad arrivare alla messaggistica il servizio in questione vanta una notevole comodità di utilizzo grazie all’integrazione con l’assistente Google e alla possibilità di eseguire la maggior parte delle operazioni sfruttando i comandi vocali.

Nelle ultime ore l’azienda ha avviato il rilascio della versione 11.9 nel canale stabile, a pochi giorni di distanza dalla distribuzione della stessa versione per il canale beta; scopriamo insieme quali sono le novità.

Android Auto 11.9 stabile è disponibile per il download

Android Auto è tristemente famoso per i bug e malfunzionamenti di vario tipo che ciclicamente lo affliggono, ma l’azienda non si perde d’animo e nel tentativo di risolvere i problemi segnalati dagli utenti, introduce ciclicamente alcune novità; di recente per esempio abbiamo visto come una delle applicazioni più utilizzate all’interno della piattaforma, Google Maps, abbia ricevuto un aggiornamento che stringe ulteriormente il legame con Android Auto, che a sua volta ha beneficiato di un piccolo restyling dell’interfaccia grafica dell’app di navigazione.

Ad ogni modo, come anticipato in apertura, nelle ultime ore l’azienda ha avviato il rilascio dell’ultimo aggiornamento disponibile per Android Auto, che raggiunge così la versione 11.9 nel canale stabile. Come spesso accade Google non rilascia un changelog dettagliato dell’aggiornamento e, da una prima analisi della nuova versione, non sembrano essere presenti particolari novità immediatamente individuabili.

Ciò che è certo, per esempio, è che l’ultima versione stabile di Android Auto non ha ancora ricevuto l’aggiornamento estetico delle Impostazioni dell’app che, con la versione 11.8 beta avevano ricevuto una buona dose di stile Material You. Nonostante ad una prima occhiata non siano visibili novità di rilievo, sappiamo bene come la società non rilasci aggiornamenti senza motivo, è dunque plausibile che l’ultimo update porti con sé alcune migliorie generali sotto il cofano, nonché soluzioni per risolvere gli ultimi bug individuati dagli utenti.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Qualora foste interessati a scovare le novità introdotte con l’ultimo aggiornamento, vi lasciamo qui sotto il badge per controllare l’eventuale disponibilità dell’aggiornamento direttamente dal Google Play Store, in alternativa, potete comunque fare affidamento al portale APKMirror grazie al quale potete effettuare il download dell’ultimo file APK disponibile e provvedere ad una installazione manuale, seguendo questo link (dove potete anche reperire le versioni Beta dell’app).