Amazon regala un nuovo buono sconto a migliaia di clienti selezionati: questa volta si tratta di un credito di 10 euro da utilizzare su una spesa minima di 25 euro, che viene proposto ad alcuni clienti proprio in questi giorni. Vediamo come verificare l’idoneità al coupon, come ottenere il buono e come utilizzarlo.

Amazon regala un nuovo buono sconto da 10 euro: come utilizzarlo

Amazon non è nuova a iniziative simili, visto che ciclicamente propone buoni regalo o sconti a clienti selezionati: alle volte sono legati all’utilizzo di determinati servizi, come Amazon Prime Video, Amazon Music o Amazon Photos, alle volte invece sembrano apparentemente casuali: stavolta migliaia di clienti selezionati possono sfruttare un credito di 10 euro su un acquisto minimo di 25 euro di prodotti venduti da Amazon.it.

Lo sconto è disponibile solo per gli utenti che sono stati informati dell’offerta tramite banner sul sito (o tramite app), e-mail o notifica push di Amazon: nel caso, basta cliccare su “Applica promozione” prima della scadenza indicata (lo sconto rimane accessibile solo per 15 giorni dopo l’attivazione). Come accennato, questo credito di 10 euro è utilizzabile solo sui prodotti venduti da Amazon.it, quindi sono esclusi quelli acquistati tramite il marketplace e quelli di Amazon Seconda Mano (ex Warehouse Deals).

In più sono escluse alcune tipologie di prodotti: in particolare non si può usare per dispositivi Amazon, contenuti digitali, libri ed ebook, prodotti alimentari per neonati e bambini, Amazon Luxury, sigarette elettroniche (compresi liquidi, ricariche e accessori), buoni regalo Amazon e confezioni regalo. I 25 euro da raggiungere per superare la soglia minima di spesa devono essere al netto di eventuali spese di spedizione. Il credito può dunque essere sfruttato per tantissimi prodotti, tra cui smartphone e tablet Android, accessori, cuffie wireless, smartwatch e tanto altro.

L’offerta è limitata ai primi 10.000 clienti idonei che soddisfano i requisiti stabiliti da Amazon, quindi il nostro consiglio è quello di verificare subito di essere tra i fortunati seguendo il link qui in basso. Per consigli su come sfruttare il buono, potete seguirci anche attraverso il nostro canale Prezzi.tech dedicato alle offerte, disponibile sia su Telegram sia su WhatsApp.

Verifica subito di essere idoneo per 10 euro di buono regalo Amazon