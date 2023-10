Quella di oggi non è una giornata occupata soltanto dalla Festa delle Offerte Prime di Amazon, ma anche da diversi aggiornamenti in distribuzione per gli smartphone Android. Abbiamo Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro che stanno già accogliendo in Europa l’update ad Android 14, ma anche nuove patch di sicurezza per Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra e Galaxy Z Flip3 5G. In più, OnePlus Nord 3 assaggia Android 14 con la prima OxygenOS 14 Open Beta. Andiamo insieme a scoprire tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Android 14 per Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro

Partiamo dall’aggiornamento più consistente, che porta Android 14 stabile su Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro a distanza di pochi giorni dalla distribuzione sui Google Pixel. Dopo il primo avvistamento di qualche giorno fa, iniziano ad arrivare segnalazioni sul mercato europeo della MIUI 14 basata su Android 14 stabile. L’update 14.0.5.0.UMCEUXM ha un peso di circa 5,5 GB e dunque vi consigliamo di affidarvi a una rete Wi-Fi per il download.

L’aggiornamento integra le patch di sicurezza di settembre 2023 e diverse novità, anche se probabilmente i cambiamenti più rilevanti arriveranno con la MIUI 15 attualmente in fase di test (e forse in arrivo con un altro nome). Tra i cambiamenti abbiamo maggiori possibilità di personalizzazione, gesture ottimizzate, miglioramenti nella gestione delle app in background e dei permessi alle app, una riduzione sensibile della quantità di applicazioni non disinstallabili, il motore Photon per una migliore gestione delle risorse, passi avanti nell’interconnessione tra i dispositivi dell’ecosistema, funzionalità legate all’intelligenza artificiale e tanto altro.

Potrebbe volerci ancora qualche giorno prima di vedere l’aggiornamento sui vari Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro sparsi per l’Europa, per cui non preoccupatevi se non trovate subito l’update.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra e Galaxy Z Flip3 5G

Samsung sta rilasciando nuovi aggiornamenti software per integrare le patch di sicurezza di ottobre 2023. I nuovi firmware in distribuzione sono i seguenti:

S91*BXXS3AWIF per Samsung Galaxy S23 , Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra (Italia compresa)

, e (Italia compresa) G99*WVLS9EWI6 e G99*USQS9EWI2 per Samsung Galaxy S21 , Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra

, e F711BXXS6FWI1 per Samsung Galaxy Z Flip3 5G (Italia compresa)

Gli aggiornamenti per la serie Samsung Galaxy S23 e per il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip3 5G sono già disponibili anche in Italia a partire dai modelli no brand, mentre la serie Samsung Galaxy S21 potrebbe dover attendere ancora qualche ora: i firmware sopra citati sono infatti in rollout a partire da Canada (no brand) e Stati Uniti (Sprint e T-Mobile). Le novità sono sostanzialmente le stesse: arrivano le correzioni di sicurezza che abbiamo visto qualche giorno fa grazie al consueto bollettino Samsung. Includono 34 correzioni rilasciate da Google unite a 12 implementate da Samsung per i suoi dispositivi. La maggior parte delle vulnerabilità corrette sono di livello alto o moderato, ma ce ne sono un paio di livello critico (CVE-2023-28581 e CVE-2023-40129).

Per la serie Samsung Galaxy S23 potrebbe trattarsi dell’ultimo aggiornamento prima della One UI 6.0 stabile basata su Android 14. Il programma beta ha debuttato ormai da diverse settimane (lo abbiamo anche provato) e potrebbe concludersi nei prossimi giorni. Chissà se Samsung riuscirà anche questa volta a distribuire l’update entro la fine di ottobre, nonostante quest’anno Google abbia lanciato la versione stabile solo il 4 ottobre.

Novità aggiornamento Android 14 beta per OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 3 entra a far parte del programma beta di Android 14. Dopo qualche settimana di Closed Beta, lo smartphone del produttore cinese accoglie la prima OxygenOS 14 Open Beta con Android 14 a partire dall’India (come spesso capita). Il programma è aperto agli utenti indiani che ne fanno richiesta, ma è comunque limitato a 5000 partecipanti.

Questo il changelog pubblicato dal produttore con le novità:

Migliorato il servizio cloud di Google Foto

Migliorata la gestione delle autorizzazioni riguardanti foto e video per un accesso più sicuro da parte delle app

Migliorata la stabilità generale del sistema, la velocità di avvio delle app e la fluidità delle animazioni

Aggiornato il design Aquamorphic con uno stile di colore naturale, delicato e più chiaro per un’esperienza più confortevole

Aggiunte suonerie a tema Aquamorphic e rinnovati i suoni di notifica del sistema

Migliorate le animazioni del sistema, che ora sono ancora più fluide

Aggiunta una schermata Always On Display per il monitoraggio delle emissioni di carbonio evitate con gli spostamenti a piedi

Tra i problemi noti, OnePlus segnala qualche possibile criticità con alcuni componenti della schermata Shelf, la funzione Dual Channel Network Acceleration e con la visualizzazione dell’icona bokeh quando si passa alla fotocamera anteriore in modalità ritratto.

Come aggiornare Xiaomi 13 e 13 Pro, Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Flip3 5G e OnePlus Nord 3

Non tutti gli aggiornamenti descritti qui sopra sono disponibili in Italia. Per verificare l’arrivo di un nuovo update su Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra e Galaxy Z Flip3 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per controllare la stessa cosa su Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro dovete invece andare in “Impostazioni > Info Sistema > Versione di MIUI > Verifica aggiornamenti“. Per ora non potete invece mettere le mani sulla OxygenOS 14 Open Beta per OnePlus Nord 3, perlomeno fino all’uscita dai confini indiani.

