Xiaomi 13 scende di prezzo su Amazon durante la Festa delle Offerte Prime proposta in queste ore. Se state cercando uno smartphone non troppo ingombrante, che al contempo offra specifiche tecniche di ottimo livello, allora potreste farci un pensierino. Vediamo come approfittarne subito.

Xiaomi 13 tra i protagonisti della Festa delle Offerte Prime di Amazon

Lo scorso anno Amazon decise di proporre un secondo evento Prime Day durante l’autunno, e ha optato per fare qualcosa di simile anche questa volta, pur con un cambio di nome. L’evento ci chiama Festa delle Offerte Prime e mette a disposizione tantissimi sconti riservati agli abbonati Prime: qualora non lo foste sappiate che basta un attimo per rimediare.

Abbonati ad Amazon Prime

Anche stavolta le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore (o quasi, dipende sempre dalle scorte) e le offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. Tra le prime ci sono tantissimi smartphone Android di vari marchi, tra i quali spicca Xiaomi 13, disponibile in sconto nella versione da 12-256 GB.

Xiaomi 13 è uno smartphone Android di fascia alta lanciato a dicembre sul mercato cinese, e arrivato in Italia e sul mercato globale alla fine di febbraio 2023. Ha fatto il suo debutto insieme al fratello Xiaomi 13 Pro, mentre il flagship Xiaomi 13 Ultra è arrivato qualche mese dopo. Rispetto a questi due mette a disposizione uno schermo dalle dimensioni contenute (ma non troppo): il pannello è un AMOLED 20:9 da 6,36 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz. Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm, affiancato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X e da 256 GB di memoria interna UFS 4.0.

A livello fotografico troviamo quattro sensori: sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX800 da 50 MP (PDAF, OIS e lenti Leica da 23 mm), sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore tele da 10 MP (OIS e lenti Leica da 75 mm) con zoom ottico 3.2x, mentre frontalmente è presente un sensore da 32 MP. Non mancano 5G dual SIM, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarossi e porta USB Type-C. La batteria è da 4500 mAh ed è compatibile con ricarica rapida cablata da 67 W, wireless da 50 W e inversa da 10 W. Qui potete consultare la scheda tecnica completa di Xiaomi 13.

Una delle principali critiche mosse nei confronti del dispositivo è probabilmente quella riguardante il prezzo di listino: Xiaomi 13 è stato lanciato a 1099,90 euro nel taglio di memoria “base” da 8-256 GB e a 1199,90 euro nella versione da 12-256. Il problema viene “risolto” dall’offerta attualmente disponibile su Amazon con la Festa delle Offerte Prime, che riguarda le colorazioni Flora Green e Black: seguendo i link qui in basso potete infatti acquistare Xiaomi 13 nella versione “top” da 12-256 GB a 869,99 euro (venduto e spedito da Amazon), con uno sconto di quasi 330 euro. Se siete indecisi potete consultare prima la nostra recensione, sia in formato testuale sia video.

Acquista Xiaomi 13 in offerta (12-256 GB, Green)

Acquista Xiaomi 13 in offerta (12-256 GB, Black)

Le offerte su Xiaomi 13 potrebbero subire delle variazioni di prezzo nel corso dell’evento, oppure andare esaurite nel giro di pochi minuti. Vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech e Prezzi.casa per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).

Offerte per categoria

Tutti gli sconti della Festa delle Offerte Prime

Leggi anche: Recensione Xiaomi 13