Il team di sviluppatori di OnePlus è al lavoro per portare la nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda, OxygenOS 14, su OnePlus Nord 3 e nelle scorse ore ha annunciato importanti novità al riguardo.

In particolare, in India il popolare produttore ha avviato il Programma Closed Beta di OxygenOS 14, basata su Android 14, per OnePlus Nord 3, in modo da consentire agli sviluppatori e agli utenti interessati di provarla in anteprima e aiutare il team di OnePlus a trovare i bug e i problemi da risolvere prima di un rilascio su larga scala.

OxygenOS 14 Closed Beta per OnePlus Nord 3

Il programma Closed Beta ha come obiettivo primario quello di migliorare l’esperienza complessiva del software per gli utenti OnePlus, consentendo agli sviluppatori di individuare (e, possibilmente, risolvere) tutti i bug che ostacolano le prestazioni del dispositivo, ottimizzando ulteriormente il sistema.

Il team di OnePlus ricorda che questo genere di programma non è consigliato per gli utenti che non hanno alcuna precedente esperienza di flashing (i loro dati potrebbero essere cancellati mentre si segue la procedura), aggiungendo che OxygenOS 14 Closed Beta per OnePlus Nord 3 ha diversi bug e, pertanto, non è adatto per l’uso quotidiano sul proprio dispositivo principale.

Questo è l’elenco dei problemi noti:

Charging icon doesn’t show two decimal places on the lock screen with super flash charger

Probable ringing of the phone in case of no incoming call

Probable black screen when swiping left or right at the bottom of the screen to switch between recent apps

Long screenshot displays abnormally on Weather warning page

Probable mis-ordering of album photos

After taking a photo and clicking the bottom in the left corner to enter the album, this photo can’t be deleted normally

Google Contacts fails to delete multiple contacts

Camera may fail to recognize QR code

Screen flashes during auto screen-off

Probable issue of splash screen when switching tasks through multitasking backend with playing video in the background

Per ulteriori informazioni su questo programma (aperto a 500 utenti) vi rimandiamo al post dedicato sul forum di OnePlus (lo trovate seguendo questo link).

Restiamo in attesa di notizie dal produttore per quanto riguarda la tempistica di rilascio dell’aggiornamento per OnePlus Nord 3, che probabilmente arriverà a cavallo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

