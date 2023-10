Nella serata di ieri, Google ha avviato il rilascio della beta 2 di Android 14 QPR1 a tutti gli utenti registrati al programma beta di Android e in possesso di uno smartphone compatibile della gamma Pixel (da Pixel 5a in poi).

Si tratta della seconda versione in anteprima di un ciclo di sviluppo che ci accompagnerà fino all’ultimo aggiornamento trimestrale dell’anno, che coinciderà con il Pixel Feature Drop di dicembre. In questo articolo, vogliamo raccontarvi tutte le novità introdotte con la beta 2.

Android 14 QPR1: le novità emerse in precedenza

Prima di addentrarci alla scoperta delle novità emerse dalla beta 2 di Android 14 QPR1 è bene fare un piccolo recap delle novità emerse con la precedenti versioni in anteprima.

Android 14 QPR1: tutte le novità della beta 2

Nell’informarvi del rilascio della nuova beta 2 di Android 14 QPR1, abbiamo condiviso le note di rilascio fornite da Google. Queste contenevano semplicemente il dettaglio sui problemi che sono stati risolti rispetto alla precedente versione in anteprima, grazie anche alle segnalazioni di sviluppatori e beta tester, e dei problemi ancora noti.

Di seguito, invece, riportiamo tutte le novità emerse in seguito al rilascio di questa nuova versione in anteprima che introduce qualche novità interessante e nasconde i lavori in corso per funzionalità che arriveranno in futuro: ve le riporteremo tutte, suddividendole tra “novità tangibili” (poche ma buone) e novità “sotto al cofano” o “work in progress” (la maggior parte di esse).

Novità “tangibili” della beta 2

Partiamo con la rassegna delle novità e soffermiamoci su tutte quelle novità “tangibili”, ovvero quelle che chiunque installi la nuova beta 2 di Android 14 QPR1 può provare a bordo del suo Pixel compatibile.

Nuova interfaccia per la schermata degli aggiornamenti di sistema

Con la beta 2 di Android 14 QPR1 si manifesta una novità che risultava presente ma nascosta all’interno della precedente beta 1. Google ha rinnovato la pagina “Aggiornamento di sistema” (presente al percorso “Impostazioni > Sistema“), realizzandone una ad hoc dai Pixel (differente da quella stock presente nella AOSP).

Ora, sotto la dicitura “Aggiornamenti software” viene mostrato “Il tuo Pixel è aggiornato” e, addentrandoci nella rinnovata sezione, verremo accolti dalla medesima dicitura (anche se risulta ancora in inglese, sintomo del fatto che, in un certo qual modo, la funzionalità sia ancora in fase di sviluppo). All’interno di questa sezione, troviamo gli aggiornamenti riguardanti lo smartphone (Aggiornamento di sistema Pixel e Aggiornamento di sistema Google Play) e gli Aggiornamenti delle app (questo collegamento rimanda al Google Play Store).

Arrivano nuove “Informazioni mediche” nell’app Emergenze personali

Tra le “Informazioni mediche”, sezione della scheda “Info personali” all’interno dell’app Emergenze personali, sono stati aggiunti nuovi campi per informazioni quali altezza, peso e stato di gravidanza.

Nella parte bassa della sezione, è comparsa anche una dicitura che informa che “le tue informazioni mediche sono sincronizzate tra i dispositivi accoppiati usando lo stesso Account Google. Queste informazioni sono crittografate end-to-end e Google non può accedervi.”

Va comunque segnalato che questa novità risulta già disponibile anche per alcuni utenti con la versione stabile di Android 14 (segno che potrebbe essere merito di un aggiornamento lato server).

Le condizioni meteo sbarcano nell’app Google Orologio

Una novità lanciata con i nuovi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro arriva su tutti gli altri Pixel supportati con la beta 2 di Android 14 QPR1: parliamo delle condizioni meteo all’interno dell’app Google Orologio, funzionalità di cui vi abbiamo parlato in maniera piuttosto approfondita già ieri, spiegandovi che, tramite l’installazione di un pacchetto APK (com.google.android.apps.weather), essa poteva essere sfruttata anche su tutti gli altri Pixel che eseguissero almeno la beta 1 di Android 14 QPR1.

Questo pacchetto APK è stato implementato all’interno del codice della beta 2 e porta le condizioni meteo all’interno dell’app Google Orologio, sia all’interno dell’app (la scheda “Orologio” mostrerà le condizioni meteo subito sotto all’orario attuale, con icona sulle condizioni, la temperatura attuale e quelle massima/minima previste per la giornata) che all’interno del widget “Mondo” (che ora mostra le informazioni sul meteo attuale se ingrandito a sufficienza, ad esempio a 5×3).

Nel caso in cui ieri abbiate fatto in modo di ricevere la funzionalità e, in seguito all’aggiornamento, non dovesse funzionare, un buon metodo per ripristinarla è quello di entrare nelle “Informazioni app” di Google Orologio (tramite pressione prolungata sull’icona dell’app), effettuare un tap su “Spazio di archiviazione”, poi ancora su “Cancella dati archiviati” e, infine, riavviare lo smartphone.

Il widget At a glance mostra le previsioni del meteo di domani

A proposito di meteo, il widget At a glance dei Pixel (quello che da noi si chiama “Riepilogo”) riceve una nuova funzionalità: la sera, mostrerà le previsioni del tempo dell’indomani (via Google News | En); effettuando un tap su di esse, si aprirà il meteo di sistema (parte di App Google) e mostrerà le previsioni complete.

Novità “sotto al cofano” o “work in progress” della beta 2

Passiamo ora al secondo macrogruppo di questa rassegna sulle novità della beta 2 di Android 14 QPR1, quello relativo alle novità “nascoste”, ovvero tutte quelle funzionalità che sono ancora in una fase dello sviluppo primordiale (non è detto che arrivino effettivamente nelle prossime beta) e Google ha nascosto dietro flag abilitabili dai più smanettoni. Ve le possiamo mostrare grazie al preziosissimo lavoro del solito Mishaal Rahman.

Il “fattore di forma delle app” è ora funzionalità sperimentale su Pixel Fold

Con la precedente beta 1 di Android 14 QPR1 era stata introdotta una funzionalità esclusiva del Pixel Fold (pensata in generale per gli smartphone pieghevoli) che consente agli utenti di “forzare” un determinato fattore di forma alle app. Con la beta 2, tale funzionalità, raggiungibile al percorso “Impostazioni > App > Aspect ratio”, è classificata come sperimentale e informa che “alcune app potrebbero non essere ottimizzate per determinate proporzioni”.

Sparisce la funzionalità che consentiva di sfruttare appieno il display esterno di Pixel Fold

La funzionalità che consente di continuare a utilizzare un’app anche dopo aver chiuso Pixel Fold, quindi continuando l’attività sul display esterno, aggiunta con la beta 1 al percorso “Impostazioni > Display” (prima immagine della galleria sottostante), è stata ora stata nascosta con la beta 2 (seconda immagine della gelleria sottostante) ma non è stata rimossa dalla build (a quanto pare, il flag che ne controlla la disponibilità, ovvero config_fold_lock_behavior, è stato impostato su false).

Novità in arrivo per la “Modalità protezione per lo schermo”

Dalla beta 2 di Android 14 QPR1 emergono i lavori per ottimizzare una funzionalità già da tempo esistente all’interno del sistema operativo. Quando l’utente abiliterà la funzionalità “Modalità protezione per lo schermo”, raggiungibile tramite il percorso “Impostazioni > Display”, verrà presto visualizzata una notifica aggiuntiva che informa quando questa funzionalità è attiva, nel caso in cui l’utente l’avesse inavvertitamente attivata e stesse riscontrando problemi di reattività al tocco da parte del display.

Arriverà presto la nuova app “Pixel Troubleshooting” targata Google

Google è al lavoro per aggiungere ai propri Pixel una nuova app di risoluzione dei problemi chiamata Pixel Troubleshooting (il pacchetto è com.google.android.apps.diagnosticstool, archiviato al percorso /product/priv-app/DiagnosticsToolPrebuilt). Questa applicazione, aggiornabile tramite il Google Play Store, è pensata per aiutare gli utenti Pixel a risolvere i problemi legati alla batteria e alla rete internet.

Alcune funzionalità dell’app (“Problemi alla connessione mobile”) saranno raggiungibili al percorso “Impostazioni > Rete e internet” (seconda e terza immagine della galleria sottostante): in questo caso vengono forniti dei consigli su come migliorare la connettività.

Le altre funzionalità dell’app saranno invece raggiungibili al percorso “Impostazioni > Batteria” con la nuova sezione “Diagnostica della batteria” (quarta immagine della galleria sottostante) che permette di effettuare test per verificare lo stato di salute della batteria.

Previous Next Fullscreen

Lavori in corso per la “sincronizzazione delle autorizzazioni” delle app con dispositivi Bluetooth

Con la beta 2 di Android 14 QPR1 emergono i lavori in corso sulla “Sincronizzazione delle autorizzazioni” (Sync permissions) delle applicazioni tra lo smartphone e il dispositivo Bluetooth connesso. Sembra che vi siano però alcune condizioni fondamentali: il dispositivo deve essere stato connesso sfruttando l’API Companion Device Manager (DCM) e deve eseguire Android.

È molto probabile che si tratti di una funzionalità compatibile con dispositivi che eseguono Android 13 (quindi tutti gli smartwatch con Wear OS 4). Attualmente la funzionalità è nascosta dietro un flag sperimentale e non funziona; probabilmente ne sentiremo parlare più avanti, quando Wear OS 4 inizierà a diffondersi su un numero maggiore di smartwatch (arriverà a breve anche sul Pixel Watch originale)

Quando arriverà la versione stabile di Android 14 QPR1?

Nel corso del 2023, spesso e volentieri, Google è arrivata “in ritardo” nel rilascio dell’aggiornamento mensile (vedi le patch di settembre per i Pixel con Android 13 che sono arrivate il 18 settembre), solitamente previsto per il primo lunedì del mese, almeno finora: il colosso di Mountain View ha infatti recentemente fatto sapere che il primo lunedì del mese non è più il giorno degli aggiornamenti per i Pixel.

A ogni modo, Android 14 QPR1 dovrebbe vivere, come detto, un’altra beta “principale” (la terza attesa a novembre) prima del rilascio in forma stabile, previsto nel corso del mese di dicembre 2023.

Per quanto concerne gli smartphone supportati invece, come già anticipato in seguito al rilascio della beta 1, abbandonano la compagnia il Google Pixel 4a 5G e il Google Pixel 5. Ecco la lista completa (mancano ancora i nuovi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro):

In conclusione va sottolineato il fatto che non tutte le novità discusse potrebbero effettivamente arrivare su tutti gli smartphone (per motivi di incompatibilità hardware); addirittura, queste potrebbero non arrivare del tutto. Il motivo è molto semplice: tutte le versioni in anteprima di Android 14 (incluse quelle dei suoi aggiornamenti intermedi come in questo caso) possono contenere funzionalità che verranno introdotte in un secondo momento o funzionalità che, dopo una fase di test, vengono scartate.

