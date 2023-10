Assieme a Google Pixel Watch 2 in arrivo nei prossimi giorni farà il suo debutto anche Wear OS 4, che stando al colosso di Mountain View non si farà attendere molto prima di arrivare anche sulla prima generazione dello smartwatch.

Wear OS 4 è stato presentato ufficialmente lo scorso 4 ottobre assieme a Google Pixel Watch 2 e porta con sé una serie di novità che arricchiscono ulteriormente l’esperienza “su polso” di Android. Nel post dedicato sul proprio blog, Google ha confermato che il nuovo aggiornamento è ora stabile e che arriverà anche su Google Pixel Watch nel corso di quest’anno.

La dichiarazione è abbastanza interessante, considerato che Wear OS 4 gira già su Galaxy Watch6 ed è stato rilasciato anche sui più vecchi Galaxy Watch5 e Watch4. In ogni caso, dato che siamo già ad ottobre e che il 2023 a breve volgerà al termine, si tratta di attendere una manciata di settimane prima di poter provare tutte le novità del nuovo aggiornamento anche sullo smartwatch di Google lanciato lo scorso anno.

Le novità di Wear OS 4

Per dovere di completezza, riassumiamo in breve quelle che sono le principali novità che porterà con sé Wear OS 4. Prima di tutto Google ha semplificato il passaggio ad un nuovo smartphone, aggiungendo la possibilità di trasferire direttamente l’orologio sul nuovo dispositivo senza dover passare per un reset e una nuova installazione.

La stessa semplificazione è stata introdotta anche per passare i propri dati da uno smartwatch all’altro, per esempio per effettuare il passaggio da Google Pixel Watch e Pixel Watch 2: tramite la funzione backup e ripristino sarà possibile trasferire tutti i dati contenuti su un orologio sul cloud e scegliere manualmente quali ripristinare sul secondo orologio.

Una collaborazione con Samsung ha inoltre portato alla creazione di un formato XML per le watch face, che semplificherà la vita degli sviluppatori che vogliono creare nuove watch face e che non dovranno più preoccuparsi dell’ottimizzazione del codice o del consumo di batteria, poiché Wear OS 4 si occuperà del rendering del quadrante.