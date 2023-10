Il fatto che il primo lunedì del mese non fosse più il giorno prescelto da Google per il rilascio degli aggiornamenti software per i dispositivi Pixel, era nell’aria da tempo ma ora è divenuto ufficiale.

Il colosso di Mountain View ha messo nero su bianco ciò attraverso un comunicato stampa in cui esaltava una delle peculiarità dei nuovi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ovvero il loro supporto software completo di sette anni a partire da Android 14.

Google vuole sviluppare con calma gli aggiornamenti

Nel corso del 2023, spesso e volentieri, abbiamo assistito a dei ritardi nel rilascio degli aggiornamenti software per gli smartphone Pixel, giunti con una settimana di ritardo (come nel caso dell’aggiornamento di giugno) o con addirittura due settimane di ritardo (come nel caso dell’aggiornamento di aprile o di quello di settembre) rispetto al canonico primo lunedì del mese.

Sembra che adesso Google voglia un po’ “respirare”, togliendosi di dosso quest’ansia da primo lunedì del mese: enfatizzando il supporto software da 7 anni dei nuovi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, il colosso di Mountain View ha infatti comunicato che decade qualsiasi “scheduling” prefissato per il rilascio degli aggiornamenti software.

Gli aggiornamenti per i Pixel non avranno un giorno prescelto per il rilascio

Dimentichiamoci il fatto che gli aggiornamenti da Google arrivano, su tutti gli smartphone supportati, il primo lunedì del mese. L’ufficialità arriva in seguito all’avvio del rollout di Android 14, rilasciato pubblicamente poco dopo la chiusura del keynote Made by Google 2023 con cui il colosso di Mountain View ha rinnovato il proprio catalogo di prodotti. Queste le parole di Google:

Abbiamo anche approfondito il modo in cui possiamo fornire costantemente agli utenti Pixel gli aggiornamenti della massima qualità e meglio testati. Nell’ambito di questo impegno, i nostri aggiornamenti di sicurezza, correzioni di bug e aggiornamenti delle funzionalità non verranno implementati in un giorno specifico ogni mese. Distribuiremo invece gli aggiornamenti non appena avranno completato i test necessari per garantire che migliorino l’esperienza per tutti i clienti Pixel.

Ora che è giunta questa ufficialità, non si potrà più parlare di aggiornamenti in ritardo: l’intero team di sviluppo si prenderà il tempo necessario per finalizzare l’aggiornamento prima di renderlo disponibile, via OTA, su tutti i dispositivi supportati.

Non cambia nulla, invece, sul fronte degli aggiornamenti delle funzionalità, quelli conosciuti come Pixel Feature Drop e rilasciati con cadenza trimestrale su tutti gli smartphone supportati (ricordiamo che con Android 14 QPR1, Google ha fatto fuori Pixel 4a 5G e Pixel 5 per continuare a supportare solo Pixel 5a e i modelli successivi).

