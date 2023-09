Diversi anni fa gli utenti Android avevano la possibilità di aggiungere widget alla schermata di sblocco dello smartphone, funzionalità che il team di sviluppatori di Google ha poi deciso di rimuovere.

Lo scorso anno con iOS 16 il team di sviluppatori di Apple ha introdotto una funzionalità simile e anche alcuni tra i produttori Android hanno iniziato a valutare la possibilità di muoversi in tale direzione, come ad esempio Samsung, che ha implementato una soluzione di questo tipo usando il modulo LockStar della suite Samsung Good Lock.

Ebbene, pare che anche il team di Google abbia deciso di fare qualcosa di simile con la nuova versione del suo sistema operativo mobile.

Scoperta una novità di Android 14 QPR1

Nel codice della prima versione beta di Android 14 QPR1 il popolare leaker Mishaal Rahman ha scovato dei riferimenti a dei widget nella schermata di sblocco.

Stando a quanto è stato riportato da Rahman su X, a parte un flag non vi sono altri dettagli su tale funzionalità e quindi al momento non è possibile prevedere cosa potrebbe offrire agli utenti ma, ad ogni modo, non sembrano esservi dubbi sul fatto che gli sviluppatori stiano effettuando dei test.

Del resto, se si considera che Samsung ed Apple, ossia i due principali produttori di smartphone a livello globale, hanno deciso di mettere a disposizione degli utenti la possibilità di personalizzare la schermata di sblocco con dei widget, non c’è da stupirsi se anche il colosso di Mountain View stia valutando una soluzione simile per la serie Google Pixel.

Resta da capire se il team di Google deciderà di continuare a puntare su tale funzionalità e di implementarla effettivamente nella versione stabile di Android 14 QPR1, per il cui rilascio vi sarà da avere pazienza sino a dicembre.

