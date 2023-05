Nei giorni scorsi, Kena e CoopVoce — due noti operatori virtuali di telefonia mobile italiani accomunati dal fatto di operare sulla rete di TIM (di cui la prima non è altro che il secondo brand) — hanno provveduto ad aggiornare le liste degli smartphone attualmente compatibili con il servizio VoLTE (Voice over LTE). I due aggiornamenti, comunque, muovono in direzioni diametralmente opposte: mentre CoopVoce ha inserito dei nuovi modelli in elenco, Kena ha spuntato alcuni nomi dal proprio.

Kena: addio al VoLTE per alcuni Apple, Huawei, Xiaomi e vivo

Come si accennava poco sopra, dunque, non ci sono nuovi modelli compatibili con il servizio VoLTE di Kena, bensì una riduzione di quelli precedenti che chiama in causa alcuni brand eccellenti quali: Xiaomi, Huawei, vivo e Apple.

Nella fattispecie, alla data dell’ultimo aggiornamento — recante la data del 4 maggio 2023 —, dalla lista degli smartphone che permettono di sfruttare il servizio sono stati eliminati i nomi di: Huawei Mate 50 Pro (ecco la nostra recensione), vivo X80 Pro (ecco la nostra recensione), Xiaomi 13 Lite (ecco la nostra recensione), Xiaomi 13 Pro (ecco la nostra recensione), POCO M2 Pro, POCO X3, Redmi 10X 4G, Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Apple iPhone 6S.

La lista completa aggiornata degli smartphone compatibili con il VoLTE di Kena è disponibile a questo link, mentre per maggiori informazioni sul servizio, sulla sua attivazione e sul suo utilizzo, vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale dell’operatore.

Il VoLTE di CoopVoce su altri Samsung e HONOR

Per quanto riguarda CoopVoce, è importante premettere che il possesso di uno smartphone teoricamente compatibile non è di per sé sufficiente allo sfruttamento della tecnologia VoLTE: tutti i clienti interessati all’utilizzo del servizio sono infatti tenuti ad effettuare la richiesta di attivazione tramite il sito ufficiale dell’operatore. Altre informazioni utili sono disponibili a questo link.

Detto ciò, andiamo subito a scoprire i nomi degli smartphone che hanno appena fatto il proprio ingresso nella lista di quelli compatibili. In questo caso, i brand interessati sono soltanto due: HONOR e Samsung. Il produttore cinese figura in elenco con HONOR 70 (ecco la nostra recensione), HONOR Magic Vs e HONOR X6, mentre quello sudcoreano schiera Samsung Galaxy A22 5G (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+ 5G e Samsung Galaxy Note 10+.

Si ricorda che la lista completa comprende modelli dei seguenti brand: Apple, Samsung, HONOR e Motorola. Ecco gli elenchi completi suddivisi per brand.

Samsung

“Tutti i nuovi modelli a partire dal 1 Gennaio 2023. A titolo di esempio: Galaxy S23, Galaxy A14, Galaxy A34, Galaxy A54”. A questi vanno aggiunti anche:

Samsung Galaxy A04s;

Samsung Galaxy A12 new;

Samsung Galaxy A13;

Samsung Galaxy A13 (new);

Samsung Galaxy A22;

Samsung Galaxy A32;

Samsung Galaxy A51;

Samsung Galaxy A52;

Samsung Galaxy A52 5G;

Samsung Galaxy A52s 5G;

Samsung Galaxy A53 5G;

Samsung Galaxy Z Fold2 5G;

Samsung Galaxy Z Flip3 5G;

Samsung Galaxy Z Fold3 5G;

Samsung Galaxy Z Flip4 5G;

Samsung Galaxy Z Fold4 5G;

Samsung Galaxy Xcover Pro;

Samsung Galaxy Xcover6 Pro;

Samsung Galaxy S20 FE 5G;

Samsung Galaxy S20;

Samsung Galaxy S20 5G;

Samsung Galaxy S20+;

Samsung Galaxy S20+ 5G;

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S21 FE;

Samsung Galaxy S21 FE (new hw);

Samsung Galaxy S21 5G;

Samsung Galaxy S21+ 5G;

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G;

Samsung Galaxy M12;

Samsung Galaxy M22;

Samsung Galaxy M23 5G;

Samsung Galaxy M31s;

Samsung Galaxy M32;

Samsung Galaxy M33 5G;

Samsung Galaxy M53 5G;

Samsung Galaxy Note10 Lite;

Samsung Galaxy S22;

Samsung Galaxy S22+;

Samsung Galaxy S22 Ultra;

Samsung Galaxy Tab A7;

Samsung Galaxy Tab Active4;

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G;

Samsung Galaxy Tab A8;

Samsung Galaxy Tab S8;

Samsung Galaxy Tab S8+;

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra;

Samsung Galaxy A03;

Samsung Galaxy A12;

Samsung Galaxy A13 5G;

Samsung Galaxy A23 5G;

Samsung Galaxy A31;

Samsung Galaxy A32 5G;

Samsung Galaxy A33 5G;

Samsung Galaxy A41;

Samsung Galaxy A51 5G;

Samsung Galaxy A71;

Samsung Galaxy A72;

Samsung Galaxy Z Flip;

Samsung Galaxy Z Flip2 5G;

Samsung Galaxy XCover5;

Samsung Galaxy S10 Lite;

Samsung Galaxy S20 FE;

Samsung Galaxy S20 FE new;

Samsung Galaxy M13;

Samsung Galaxy M21;

Samsung Galaxy M52 5G;

Samsung Galaxy Note20;

Samsung Galaxy Note20+ 5G;

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy A03s;

Samsung Galaxy A22 5G;

Samsung Galaxy Note10;

Samsung Galaxy Note10+;

Samsung Galaxy Note10+.

HONOR

Honor Magic 5 Lite 5G;

Honor 70 Lite;

Honor Magic 5 Pro;

Honor 50;

Honor X7a;

Honor X8a;

Honor Magic 4 Pro;

Honor Magic Vs;

Honor 70;

Honor X6.

Motorola

Motorola Moto E22

Motorola Moto E22i

Apple

Apple iPhone 14 Pro;

Apple iPhone 14 Plus;

Apple iPhone 14;

Apple iPhone SE (3a generazione);

Apple iPhone 13 Pro Max;

Apple iPhone 13 Pro;

Apple iPhone 13;

Apple iPhone 13 Mini;

Apple iPhone 12 Pro Max;

Apple iPhone 12 Pro;

Apple iPhone 12;

Apple iPhone 12 Mini;

Apple iPhone SE (2a generazione);

Apple iPhone 11 Pro;

Apple iPhone 11 Pro Max;

Apple iPhone 11;

Apple iPhone XS;

Apple iPhone XS Max;

Apple iPhone XR;

Apple iPhone X;

Apple iPhone 8;

Apple iPhone 8 Plus;

Apple iPhone 7;

Apple iPhone 7 Plus;

Apple iPhone SE (1a generazione).

