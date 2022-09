HONOR 70 5G è arrivato ed è disponibile anche in Italia. È il successore dell’ottimo HONOR 50 5G che, per chi non ha troppa memoria, è lo smartphone che ha decretato la ripartenza del brand nel mercato europeo. Si tratta di un prodotto di fascia media che sorprende rispetto a quanto fatto da tutti gli altri brand in questo travagliato 2022, sia per un’ottima qualità su diversi aspetti, sia per un comparto fotografico di livello, senza considerare la promozione lancio disponibile però fino solo all’8 settembre. Vediamo pregi e difetti in questa recensione.

Video recensione di HONOR 70

Design & Ergonomia

HONOR 70 5G si presenta molto bene esteticamente grazie ai materiali, vetro e alluminio, e al design con linee morbide e curvature, presenti sui bordi laterali sia posteriormente che frontalmente, sul display.

Lo schermo è di tipo OLED da 6,67” con refresh rate a 120 Hz (dinamico) di gran qualità sia negli angoli di visione, nella resa dei colori e nella luminosità che è più che soddisfacente per essere utilizzato anche sotto la diretta luce del sole.

La sensazione di prodotto di qualità è evidente e al netto del design, che può piacere o meno, risulta un dispositivo davvero ben rifinito.

In ambito multimediale peccato solo che l’audio in riproduzione altoparlante sia solo mono, ovvero fuoriesce esclusivamente dalla capsula principale inferiore, una mancanza davvero inspiegabile e che stona con un prodotto complessivamente di qualità come questo è.

Funzionalità

Se avete mai posseduto uno smartphone Honor o Huawei, il software vi risulterà ancora una volta estremamente familiare. L’azienda infatti non ha ancora operato uno stravolgimento dell’interfaccia grafica e tutto sommato è ancora identica a quella di qualche anno fa, fatto salvo qualche piccolo adattamento. La base è Android 12 mentre l’interfaccia si chiama Magic UI 6.1, prossimamente arriverà la versione 7.0 che però ancora una volta non dovrebbe rappresentare tanto uno stravolgimento grafico quanto funzionale, creando le basi per un nuovo ecosistema interconnesso.

Nota negativa il fatto di non avere più a disposizione un’impostazione per impostare lo swipe down sulla home screen per aprire la tendina delle notifiche, anche se fino a qualche versione fa della Magic UI era disponibile. Al su posto esclusivamente la ricerca globale che ha il vantaggio di eseguire fra contatti, applicazioni, blocco note, calendario e impostazioni. Comodo invece il collegamento rapido per scansionare un QR Code.

Qualche funzionalità nuova è presente nell’applicazione fotocamera con una modalità dedicata che sfrutta l’intelligenza artificiale.

In termini di aggiornamenti riceverà 2 aggiornamenti di Android e 3 anni di patch di sicurezza, fino ad Android 14 insomma a meno che HONOR non decida di supportarlo per un terzo major update avendo tutte le carte in tavola per supportarlo.

Prestazioni

Complessivamente il sistema è fluido ed estremamente reattivo, funziona bene e non ha grandi compromessi al netto di funzionalità risicate e qualche app pre-installata più del solito, che però è possibile disinstallare.

Questo grazie alle caratteristiche hardware che sono pienamente da smartphone di fascia media. Processore Qualcomm Snapdragon 778G+, 8 GB di memoria RAM, 128 o 256 GB di memoria interna, tutto ciò che serve per offrire prestazioni a fronte di un consumo non particolarmente elevato.

Lato connettività è dotato di Bluetooth 5.2, WiFi 6 e USB Type-C 2.0, dispone poi di due slot per le SIM ma non di eSIM.

Fotocamera

L’aspetto più interessante di HONOR 70 5G è indubbiamente il comparto fotografico, non solo l’azienda ha scelto due ottimi sensori fotografici sul posteriore ma anche il software sembra essere vistosamente migliorato rispetto al modello precedente.

Il sensore principale è un IMX800 da 54 megapixel f/1.9, un sensore grande e interessante affiancato da un 50 megapixel ultra grandangolare che, sulla fascia media, è davvero merce rara. C’è poi un sensore fotografico di profondità da 2 megapixel mentre frontalmente un sensore da 32 megapixel.

Una rinuncia c’è, manca la stabilizzazione ottica e questo si fa sentire negli scatti a lunga esposizione, ad esempio quando in scarsa illuminazione attiviamo la modalità Notte che impiega anche 3-4 secondi a compiere lo scatto. Il software cerca di limitare al massimo il micro-mosso ma se non avete la mano ferma vi serviranno più di un paio di tentativi per riuscire nell’impresa.

Detto ciò resta indubbiamente uno dei migliori camera-phone del 2022. Fra i due sensori c’è assolutamente coerenza anche nella temperatura del bianco, le foto risultando sempre ben riuscite e la fotocamera ultra grandangolare risulta un grosso passo in avanti rispetto ai principali competitor. Davvero ottimi poi i ritratti dove non sbaglia quasi mai un colpo.

Anche di notte, dove come dicevamo l’assenza di stabilizzazione ottica gioca un ruolo più importante, Honor sembra aver lavorato davvero molto bene all’algoritmo di ottimizzazione della scena. C’è infatti pochissimo rumore d’immagine, dettagli ben definiti e calibrazione corretta dei vari parametri.

Anche nei video si sente un po’ la mancanza della stabilizzazione ottica ma quella elettronica ci mette una discreta pezza. Può registrare a 1080p fino a 60 fps oppure in 4K a 30 fps.

Previous Next Fullscreen

Batteria & Autonomia

HONOR 70 5G ha una batteria da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W con tecnologia HONOR Super Charge. Come dicevamo il processore è ben equilibrato e per questo il consumo non particolarmente intenso, totalizzando circa 5-6 ore di schermo acceso durante una classica giornata d’uso.

Non è presente la ricarica wireless.

In conclusione

HONOR 70 5G è uno smartphone che sa sorprendere. In un mercato da mesi piatto e in stallo risulta come un fulmine a ciel sereno dimostrando che, anche in un periodo difficile per la tecnologia come quello che stiamo vivendo a causa della scarsità di chip e risorse, ci sono aziende ancora in grado di realizzare prodotti avanzati e concreti. Non è uno smartphone perfetto ma non si richiede questo ad un prodotto di fascia media, ciò che conta è che abbiamo le carte in regola per fare lo smartphone senza far venire nostalgia di un prodotto più costoso.

HONOR 70 5G viene proposto a un prezzo di 549 Euro nella versione da 8/128 GB e 599 Euro nella versione da 8/256 GB, per chi effettua il pre-ordine sul sito HiHonor entro l’8 settembre c’è però uno sconto di 50€, le cuffie HONOR Earbuds 3 Pro (del valore di 199 Euro) e una cover ulteriore in omaggio. Un bundle che fanno ben presto dimenticare le poche lacune.