A distanza di un paio di mesi dal lancio in oriente, Xiaomi ha finalmente deciso di portare in Europa e in Italia i suoi nuovi smartphone top di gamma: Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, annunciati il 26 febbraio 2023 in occasione del Mobile World Congress 2023. Le differenze fra i due dispositivi sono molte, non solo estetiche e dimensionali ma anche funzionali come il comparto fotografico. Analizziamo più nel dettaglio in questa recensione Xiaomi 13 Pro che potrebbe dare effettivamente del filo da torcere al principale concorrente Samsung Galaxy S23+.

A causa di questo lasso di tempo perde il primato di essere fra i primi a portare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sul mercato ma sicuramente non perde le qualità di cui è dotato. Scopriamolo in questa recensione.

Unboxing di Xiaomi 13 Pro

La confezione di vendita di Xiaomi 13 Pro è ricchissima, all’interno oltre allo smartphone sono presenti una cover protettiva in gomma, un caricabatterie da 140 W e il cavo di alimentazione e trasferimento dati.

Video recensione di Xiaomi 13 Pro

Design & Ergonomia

Xiaomi 13 Pro è uno smartphone top di gamma e lo si vede innanzitutto esteticamente dove ricorda in vari aspetti Xiaomi 11 Ultra. Il modulo fotografico è veramente importante a livello dimensionale, quasi a voler sottolineare quanto Xiaomi si sia impegnata su tal aspetto. Riguardo la colorazione si tratta della versione in ceramica disponibile sia in Bianco che in Nero, purtroppo invece non sarà disponibile da noi l’accattivante finta pelle in azzurro.

Complessivamente quasi tutti i bordi sono stondati e questo conferisce un’effetto saponetta che si fa sentire sia alla vista che al tatto, tuttavia Xiaomi ha il buon costume di inserire sempre in confezione una cover in gomma protettiva che ne migliora anche il grip, ovvero la presa. Pesa complessivamente 210 grammi ed è spesso 8,4 mm, è uno smartphone impegnativo insomma ma se cercate qualcosa di più compatto la risposta è Xiaomi 13. La nota positiva è che si tratta di uno smartphone dotato di certificazione contro acqua e polvere IP68.

Frontalmente il display è da 6,73” QHD+ a tecnologia OLED, LTPO con 120 Hz di refresh rate e picco di luminosità massimo pari a 1900 nits, uno dei pannelli più luminosi in circolazione oltre che di qualità. Nelle impostazioni è possibile adeguare la resa in base alle vostre preferenze: si può scegliere la risoluzione, qualora vogliate risparmiare batteria impostandolo a FHD+, il refresh rate e il profilo colore con ampia possibilità di personalizzazione.

L’audio è ad effetto stereo impiegando lo speaker principale e la capsula auricolare, molto piacevole ma un filo troppo enfatizzato sui bassi che tende a non riprodurli chiaramente, come invece fa molto bene con alti e medi. Promosso sulla vibrazione che è bella corposa e piacevole e sulla presenza del sensore di prossimità di tipo fisico che elimina di fatto qualsiasi problema in chiamata o mentre si ascoltano vocali su Telegram, WhatsApp o altre applicazioni di messaggistica.

Prestazioni

La scheda tecnica di Xiaomi 13 Pro prevede il processore Qualcomm Snadpragon 8 Gen 2 con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (unico taglio disponibile in Italia) di tipo UFS 4.0. Attenzione alla eventuale versione da 128 GB che oltre ad avere memorie di tipo UFS 3.1 ha anche 8 GB di RAM, versione che comunque non dovrebbe essere commercializzata in alcun modo da noi.

Come da tradizione Xiaomi spinge molto sulle performance e lo fa anche questa volta totalizzando di fatto i numeri altissimi anche nei benchmark, d’altro canto lo Snapdragon 8 Gen 2 si conferma anche su questo prodotto come uno dei migliori processori top di gamma degli ultimi anni dove da una parte offre prestazioni di alto livello e dall’altra tiene letteralmente sotto controllo le temperature dato che Xiaomi 13 Pro non soffre mai di surriscaldamento durante l’utilizzo anche più intenso.

Lo stesso discorso vale per la connettività con supporto al Wi-Fi 7 grazie al modem mobile Qualcomm® FastConnectTM 7800. La tecnologia High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link di Xiaomi 13 Pro consente connessioni multiple e simultanee a 5GHz e 6GHz ed è in grado di realizzare velocità ultra-elevate fino a 5,8Gbps, insieme a una latenza ridotta. Supporta poi ovviamente reti 4G e 5G, Bluetooth 5.3, NFC e GPS. La ricezione non eccelle ma è comunque molto buona, leggermente superiore a Galaxy S23 Ultra.

Funzionalità

Android 13 e MIUI 14 la base del sistema operativo di Xiaomi 13 Pro. Debutta con questa serie la rinnovata interfaccia grafica che però si discosta da quella presentata in Cina. La MIUI 14 Global infatti, almeno per ora, è snaturata di tutte le novità annunciate: ad esempio non è possibile modificare la dimensione delle icone, non c’è la modalità incognito, non ci sono impostazioni aggiuntive per il centro di controllo, non c’è la nuova gestione del feedback tattile e non ci sono novità per la lockscreen che invece doveva essere più personalizzabile. C’è giusto qualche nuova funzione secondaria, nuovi sfondi, qualche micro widget dedicato ai passi e a Mi Video, e per lo meno dell’assenza di pubblicità (a parte qualche notifica proprio di Mi Video).

A livello di bloatware, ovvero di app pre-installate, la quantità non è eccessiva: Opera, qualche social network, qualche strumento utile e le app di Xiaomi per Community e Mi Store.

Non manca anche qualche bug, seppur già con la MIUI 13 c’era stato un bel miglioramento su questo fronte. Ad esempio Instagram in questo momento ha qualche problema nel pinch-to-zoom mentre si registra una storia Instagram per cui lo zoom riparte sempre dal punto zero. Oppure nelle notifiche a pop-up mentre si gioca il testo è poco visibile perché il carattere è di colore nero su sfondo nero.

Complessivamente un’interfaccia completa e appagante, deve piacere ma di fatto l’unica rinuncia rispetto ai principali competitor è solo di una modalità desktop che permetterebbe ulteriormente di sfruttare la potenza a disposizione di questo smartphone.

Buone nuove per chi cerca un supporto software duraturo, infatti i nuovi Xiaomi 13 verranno supportati per 3 aggiornamenti di Android e 5 anni per le patch di sicurezza (seppur al momento sono ancora datate Dicembre 2022).

Fotocamera

Xiaomi 13 Pro può contare su una tripla fotocamera da 50 megapixel così come lo scorso anno Xiaomi 12 Pro, infatti qualche sensore è in comune ma ci sono delle novità:

50.3 MP, f/1.9, 23mm ( wide ) , 1.0″-type, 1.6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS

1.0″-type, 1.6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 50 MP, f/2.0, 75mm ( telephoto ) , PDAF (10cm – ∞), 3.2x optical zoom

f/2.0, 75mm (10cm – ∞), 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ ( ultrawide ) , AF

La fotocamera selfie invece è da 32 megapixel di tipo wide. Inoltre non manca ovviamente la collaborazione con Leica che offre due profili colore fra cui scegliere pre scatto in base alle proprie preferenze: Leica vibrante e Leica autentico. La prima rende i colori più saturi e luminosi mentre la seconda riproduce gli scatti in stile Leica accentuando le zone di luce e d’ombra.

Il set è di altissimo livello, sulla carta è tecnicamente più che avanzato grazie in primis al suo teleobiettivo con zoom lossless 3,2x con Liquid Lens, ovvero un gruppo di lenti flottanti che si muovono per aumentare lo zoom senza perdere qualità. Di base si tratta dell’obiettivo più interessante perché offre una messa a fuoco ravvicinata da 10 cm a infinito e crea un effetto bokeh morbido e molto piacevole. Perfetto per foto a persone e soggetti creando un naturale effetto bokeh, enfatizzabile poi lato software con la modalità ritratto, ma anche macro senza dover stare troppo vicini al soggetto.

In termini di qualità Xiaomi 13 Pro però non è ancora costante: a volte tira fuori degli scatti paragonabili a fotocamere professionali, anche e soprattutto per lo sfocato naturale, altre volte sbaglia diversi parametri come ad esempio il contrasto o la nitidezza. Capita soprattutto in presenza di forti contrasti di luce.

Riguardo i selfie è meno incostante: riproduce un bel incarnato, non ha fastidiosi effetti sfocati o bellezza pre impostati e le immagini che tira fuori sono sempre ben equilibrate. Non si può però dire la stessa cosa per i video selfie che seppur siano piacevoli si possono registrare a massimo 1080p a 30 fps.

Sul fronte video con i sensori posteriori Xiaomi 13 Pro può registrare fino alla risoluzione di 8K a 24 fps mentre in UHD possono essere registrati fino a 60 fotogrammi al secondo. Il passaggio da un obiettivo all’altro però è possibile solo durante la registrazione in 1080p oppure in 4K a 30 fps. Video molto ben stabilizzati, grazie anche alla stabilizzazione ottica, e di qualità sia di giorno che di notte dove, seppur un po’ di rumore ci sia sempre, Xiaomi ha fatto un bel passo in avanti rispetto alla precedente generazione.

Batteria & Autonomia

La batteria di Xiaomi 13 Pro è da 4820 mAh e supporta ovviamente, come da tradizione, velocità di ricarica extra veloci: 120 W tramite cavo con tecnologia QC4 (in 19 minuti circa da 0 a 100%), 50 W ricarica wireless (da 0 a 100% in circa 36 minuti) e 10 W la ricarica wireless inversa.

In termini di autonomia offre tra le 4 ore e mezza e le 5 ore e mezza di display acceso, ovvero di utilizzo attivo durante la giornata, e di conseguenza porta fino a sera se non lo stressate eccessivamente. Sconsigliato l’utilizzo dell’always-on display (meglio preferirgli l’ambient display) per evitare un impatto di circa 5-7% sull’autonomia.

In conclusione

Xiaomi 13 Pro è disponibile in Italia a partire dal 26 febbraio al prezzo di 1.399,90 Euro con uno sconto Early Bird di 100 euro dal 26 febbraio alle ore 17.00 fino alle ore 23.59 del 12 marzo su Amazon.it e mi.com e presso Xiaomi Store Italia. Disponibile anche nei negozi di elettronica di consumo.

Xiaomi 13 Pro è esattamente lo smartphone che doveva essere: quello della ripartenza della casa cinese che, seppur non si sia mai fermata, negli ultimi anni vuoi per il sensore di prossimità, vuoi per altri aspetti, risultava sempre un piccolo passo indietro rispetto alla concorrenza. Xiaomi 13 Pro è una solida e concreta alternativa fra i top di gamma del 2023, anche rispetto a Samsung Galaxy S23+ e agli iPhone 14 Pro ha molto da dire sia nell’hardware che nella qualità. Ha ancora margini di miglioramento lato software ma essendo appena arrivato potrebbe migliorare con prossimi aggiornamenti.

Ulteriore novità riguarda la garanzia e l’assistenza: gli utenti degli smartphone Xiaomi 13 Pro che soddisfano le condizioni di garanzia del dispositivo possono infatti usufruire del servizio di garanzia a livello internazionale presso qualsiasi fornitore di servizi autorizzato Xiaomi.

Xiaomi 13 Pro è disponibile all’acquisto sullo store ufficiale sul sito mi.com e ovviamente anche su Amazon e nei principali canali di vendita.