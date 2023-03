A un mese esatto dalla prima, rilasciata lo scorso 8 febbraio, questa sera arriva la Developer Preview numero 2 di Android 14, subito disponibile all’installazione per i Pixel dal 4a (5G) in poi. Android 14 Developer Preview 2 porta con sé alcune nuove funzionalità e diversi miglioramenti interni sviluppati sui feedback ricevuti con la precedente versione.

Iniziamo col dire una cosa e cioè che le novità di Android 14 Developer Preview 2 comunicate da Google sono per lo più rivolte agli sviluppatori, con giusto qualcosina di interessante per l’utente. A ogni modo, vediamo che cosa c’è di nuovo e come sta procedendo lo sviluppo di Android 14, che dalla prossima versione entrerà nel canale beta di sviluppo.

Le novità di Android 14 Developer Preview 2

Con la Developer Preview 2, troviamo prima di tutto dei miglioramenti al supporto dei dispositivi di grandi dimensioni, come tablet e pieghevoli, una nuova finestra di dialogo per consentire all’utente di accettare le autorizzazioni richieste da un’applicazione per accedere alle foto, dei miglioramenti al gestore delle credenziali, un maggior controllo sull’avvio delle attività in background, una compatibilità più ampia con le applicazioni, una migliore esperienza utente con gli store di app, che ora possono posticipare il download degli apk fino a quando non ne viene approvata l’installazione, e varie altre cosette utili agli sviluppatori di applicazioni.

A parte queste cose, che non sono così tanto interessanti come si potrebbe pensare, Android 14 Developer Preview 2 aggiunge delle ottimizzazioni al sistema di gestione della RAM per migliorare l’utilizzo delle risorse mentre le applicazioni sono in esecuzione in background, la possibilità di ignorare ancora più notifiche nei dispositivi sbloccati e una maggiore personalizzazione per l’utente con un nuovo menù impostazioni Preferenze regionali, con cui è possibile modificare manualmente e in un solo posto l’unità di misura delle temperatura, il primo giorno della settimana e le preferenze sui numeri.

Questo è tutto e questo è ciò che di nuovo c’è con Android 14 Developer Preview 2, almeno stando al comunicato pubblicato da Google. A conti fatti, non ci sono vere e proprie nuove funzionalità per gli utenti, a eccezion fatta per il nuovo menù Preferenze regionali, ma ci sono solo cose nuove utilizzabili dagli sviluppatori e affinamenti alle prestazioni e alla stabilità. Resta invariata la procedura d’installazione, che è sempre quella messa a disposizione da Google.