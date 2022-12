Manca circa 24 ore alla conclusione del 2022 e il team di Google, tramite un altro lungo post sul proprio blog ufficiale The Keyword, ha voluto ripercorrere tutte le tappe fondamentali di questo 2022.

Se nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato delle 22 novità, tra prodotti, software e funzionalità, introdotte nel 2022, oggi ci concentriamo, invece, più in generale su quelle che, secondo Big G, sono le principali innovazioni annunciate durante il corso dell’anno, tanto in ambito tecnologico, quanto in ambito sociale.

Ripercorriamo il 2022 di Google: un anno in rassegna

Come anticipato in apertura, Google ha voluto ripercorrere tutto il proprio 2022, mettendo in evidenza le principali innovazioni annunciate e si è affidata ad un lungo post sul blog ufficiale The Keyword per farlo.

Il punto preliminare di questa rassegna è dedicato a Sophie Araque-Liu, vincitrice del contest Doodle for Google 2022 con la propria illustrazione dal titolo “Not Alone” (apprezzabile nell’immagine riportata poco sotto); il tema dell’edizione 2022 del contest era “Mi prendo cura di me stesso da…”, incentrato sul supporto personale quando si ha bisogno di aiuto. Prima di entrare nel vivo della rassegna, inoltre, il team di Google sottolinea come quest’anno abbiamo iniziato ad emergere dalla pandemia di COVID-19.

Nuove possibilità in Ricerca Google e Maps

Il primo punto reale della rassegna ripercorre tutte le novità introdotte per migliorare l’esperienza utente di ricerca e di navigazione.

In ambito ricerca, l’obiettivo era renderla più naturale e intuitiva: a tal proposito, tra le novità rientrano la multi-ricerca nelle vicinanze (ricerca tramite immagini e testo in contemporanea), i nuovi strumenti per lo shopping e nuovi modi per trovare operatori sanitari locali (e prenotare visite).

Un’altra novità importante riguarda Google News, ridisegnato per offrire una maggiore copertura locale e per fare in modo che i contenuti mostrati siano veritieri e di alta qualità.

Infine, nell’anno del quindicesimo anniversario di Street View, Google Maps è stato reso più simile al mondo reale, grazie anche alla nuova Immersive View che consente di visitare “da vicino” tanti punti di riferimento a livello globale. Sono, inoltre, state aggiunte nuove funzionalità per pianificare al meglio i viaggi.

Nuovi dispositivi Pixel, Nest e Fitbit

Il secondo punto in rassegna si concentra sui nuovi dispositivi Made By Google presentati nel corso dell’anno: tra questi, come saprete, rientrano il Google Pixel Watch (primo smartwatch realizzato internamente da Big G), gli smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro, oltre a nuovi dispositivi per la smart home (il campanello Nest Doorbell Wired cablato di seconda generazione e il nuovo Nest WiFi Pro con Wi-Fi 6E), resi ancora più facili da utilizzare grazie ad un corposo aggiornamento dell’app Google Home.

Anche Fitbit, azienda acquisita tempo fa da Google, ha annunciato nuovi prodotti, tra fitness tracker e smartwatch focalizzati sul fitness: ora è possibile utilizzare i dispositivi Fitbit per monitorare il sonno e la salute del cuore.

Nuovi aggiornamenti di Android e frecciatina ad Apple sugli SMS

Lato software, la novità più importante è senza ombra di dubbio Android 13, la più recente versione del sistema operativo del robottino verde, progettata per far funzionare facilmente tutti i dispositivi insieme.

Non manca, tuttavia, l’ennesima frecciatina ad Apple collegata al tema SMS: parlando dei miglioramenti dell’app Messaggi, Big G si rivolge agli utenti per spingerli a chiedere al colosso di Cupertino di adottare lo standard RCS invece degli SMS tramite l’hashtag #GetTheMessage. Inoltre, Google sottolinea il fatto che nel 2022 sia stato notevolmente semplificato il passaggio da iOS ad Android.

Le altre app Google che si sono aggiornate per diventare più utili

Il 2022 è stato anno di parecchi anniversari: oltre a Street View che, come dicevamo prima, ha compiuto 15 anni, Google Play e Google Drive hanno compiuto 10 anni. C’è spazio anche per un paio di centenari: Google Chrome e Chrome OS hanno superato quota cento nel numero di versione.

Oltre a tutta una serie di novità per gli utenti Workspace e alle novità di Google Foto (alcune esclusive dei Pixel), è stato migliorato anche Google Assistant: ora le conversazioni con l’assistente digitale sono molto più naturali.

L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più centrale, anche per Big G

Nonostante questo sia stato l’anno del polverone relativo alla storia dell’intelligenza artificiale senziente, l’intelligenza artificiale è sempre più centrale nei progetti di Google, sfruttata per migliorare in tutto e per tutto il browser Chrome, per migliorare i risultati di ricerca, per combattere le modifiche farlocche su Google Maps e tanti altri scopi.

Le potenzialità dell’intelligenza artificiale, inoltre, stanno letteralmente esplodendo in ambito creativo, con sempre più servizi che consentono, ad esempio, di creare immagini partendo da stringhe di testo (conversione di modelli di testo in immagine).

Miglioramenti per la sicurezza e la privacy online

Nell’ottica di mantenere al primo posto privacy e sicurezza online dei propri utenti, al Google I/O di maggio, il colosso di Mountain View ha lanciato un nuovo strumento di ricerca che consente di verificare la propria presenza online (strumento arrivato, poi, effettivamente lo scorso settembre) ed eventualmente rimuovere le proprie informazioni dai risultati di ricerca.

Altre due novità in tale ambito sono la Privacy Sandbox, implementata (in Beta) su Android, e il rinnovato Gestore delle Password.

Tutto l’impegno in ambito sociale: aiuti all’Ucraina, lotta alla crisi climatica e altro

Anche quest’anno, gli sforzi di Google in ambito sociale sono stati decisamente importanti: tutte le divisioni dell’azienda sono scese in campo per le varie tematiche, anche gravi, che ci hanno (ahinoi) accompagnato in questo 2022.

Sforzi per aiutare l’Ucraina

Allo scoppio della guerra in Ucraina, org ha fornito supporto filantropico, potenziando le misure di sicurezza e fornendo nuovi aggiornamenti a Ricerca e Maps. Durante tutto l’anno, inoltre, è stato fornito supporto continuo a rifugiati e sfollati attraverso i prodotti dell’azienda e attraverso aziende partner.

Allo scoppio della guerra in Ucraina, org ha fornito supporto filantropico, potenziando le misure di sicurezza e fornendo nuovi aggiornamenti a Ricerca e Maps. Durante tutto l’anno, inoltre, è stato fornito supporto continuo a rifugiati e sfollati attraverso i prodotti dell’azienda e attraverso aziende partner. Lotta alla crisi climatica

La salvaguardia del pianeta è stata fortemente tenuta in considerazione durante tutto l’arco dell’anno, persino per quanto riguarda gli spazi fisici in cui lavorano i dipendenti dell’azienda. Il recente campus di Bay View (California) è elettrico e water-positive, con la più grande installazione geotermica del Nord America. Il colosso di Mountain View, inoltre, sottolinea il supporto fornito alle startup che affrontano il cambiamento climatico.

La salvaguardia del pianeta è stata fortemente tenuta in considerazione durante tutto l’arco dell’anno, persino per quanto riguarda gli spazi fisici in cui lavorano i dipendenti dell’azienda. Il recente campus di Bay View (California) è elettrico e water-positive, con la più grande installazione geotermica del Nord America. Il colosso di Mountain View, inoltre, sottolinea il supporto fornito alle startup che affrontano il cambiamento climatico. Supporto a persone e comunità in tutto il mondo

Nel corso del 2022, Big G ha annunciato il nuovo Google Career Certificates Fund per preparare gli studenti alle carriere del futuro, oltre a siglare una partnership con Goodwill per la formazione personale. Un altro impegno importante si è manifestato nel fornire l’istruzione informatica a 11 milioni di studenti negli Stati Uniti (con altri investimenti in programma). Tra gli altri meriti, rientrano le collaborazioni con banche alimentari e con molte altre comunità minori, tutto parte dei 2 miliardi di dollari donati alle organizzazioni non profit dal 2017.

Per sommi capi, quindi, questi sono gli annunci più importanti che Google ha fatto durante il 2022. Come anticipato in apertura, questa rassegna va ad integrarsi ed espandere quella di cui vi abbiamo parlato in precedenza, sulle 22 novità annunciate nel 2022. Tutto questo, con lo sguardo ormai proiettato al 2023, anno che vedrà nascere nuovi dispositivi, come i Pixel 8, il Pixel Tablet e, forse, il Pixel Watch di seconda generazione, ma anche nuovo software come Android 14 e tanto tanto altro.

Potrebbero interessarti anche: Google potrebbe accelerare lo sviluppo di Fuchsia il prossimo anno e Google, è ora di fare qualcosa contro gli annunci troppo invadenti (e ingannevoli)